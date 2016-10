Wenn die Unterlippe zittert

Wo ist das Leben? Wo sind die Filmpreisjurys? Emily Blunt guckt aus dem Zug Foto: CONSTANTIN FILM/ STORYTELLER DISTRIBUTION CO

Sie ist ein Stalker, eine Alkoholikerin, psychisch labil. Und vielleicht ist sie sogar ein Killer. In Tate Taylors Fil »Girl on the train« starrt eine gedemütigte Frau aus dem Fenster eines rollenden Zuges. Sie blickt auf das Leben, das ihr aus den Händen geglitten ist. Auf das Haus ihres Exmannes; auf die Frau, die dort an ihrer Stelle eingezogen ist. Auf das Baby, das sie selbst nie bekam. Und dann nimmt sie einen Hieb aus der Plastikflasche, in die sie vorher den Alkohol abgefüllt hat. Sie trinkt zuviel und verliert das Bewusstsein in dem Moment, in dem sie aus dem Zug torkelt. Als sie am nächsten Morgen blutverschmiert erwacht, berichten die Nachrichten von einem Mord.

Damit ist der Tisch fein gedeckt. »Girl on the train« ist zunächst einmal ein klassischer Psychothriller. Emily Blunt spielt ganz groß auf als blasse Neurotikerin mit zitternder Unterlippe und verquollenen Augen, die verzweifelt in ihrer Erinnerung wühlt. Jede Filmpreisjury, die in den nächsten Monaten ans Werk geht, kann sie dafür guten Gewissens auf die Nominierungsliste setzen.

Regisseur Taylor macht sie, aber desweiteren auch eine ganze Reihe von Nebenfiguren verdächtig. Erinnerungsfetzen lassen sich mal so, mal ganz anders interpretieren. Was zuerst als leidenschaftlicher Kuss erschien, kann bei genauerem Hinsehen dank eines geschickten Perspektivwechsels auch als fürsorgliche Umarmung durchgehen. Taylor füttert in bester »Tatort«-Manier verschiedene Hypothesen über einen Mord an, um sie dann wieder aus dem Spiel zu nehmen. Vor allem lässt er seine Hauptdarstellerin während des Films immer stärker werden.

Die Nachforschungen über die Geschehnisse während des Blackouts geben der Verzweifelten Halt. Damit ist das Drama psychologisch komplexer als ähnlich aufgebaute Krimis wie Hitchcocks »Das Fenster zum Hof« oder »16 Uhr 50 ab Paddington« nach Agatha Christie. Neben dem spannend konstruierten Fall vollzieht sich nämlich eine bemerkenswerte Entwicklung der Protagonistin. Das Hascherl wird zur Rächerin.

Das ist freilich ein weiter Weg auch für einen auf zweieinhalb Stunden ausgebreiteten Kinofilm. Taylor überspannt den Bogen. Zum Ende hin wird das ohnehin schon harte Drama plakativ und schrill. Die Geschichte, voller Brutalität und Niedertracht, bekommt ein Finale, das zwar garantiert im Gedächtnis bleibt, aber viel zu laut ist für eine eingangs noch so einfühlsam erzählte Geschichte.

Dennoch ist das faszinierende an »Girl on the train«, dass die Story äußerlich daherkommt wie ein bekanntes Format, das routiniert durchexerziert wird, und erst im nachhinein, wenn alle Puzzleteile vereint sind, zum kämpferischen Emanzipationsdrama wird. Es ist dies ein Frauenfilm der etwas anderen Art. Und wer ein Mann ist, der geht vermutlich mit dem Gefühl aus dem Kino, zum egoistischen, untreuen, verlogenen Geschlecht zu gehören, das sich in der Bevormundung und Erniedrigung des anderen Geschlechts erschöpft. Tja, Pech gehabt. Oder auch Glück: Hier werden Männer wie Frauen von einer außerordentlichen Schauspielerin mehr als zwei Stunden ganz vortrefflich unterhalten.