Russland spart anders

Bankenwerbung in Moskau. Im Land hat sich das Durchschnittseinkommen von »Mr. Cardholder« fast halbiert Foto: Sergei Karpukhin/Reuters

Die russische Regierung hat am Freitag ihren Haushaltsentwurf für 2017 und die Finanzplanung bis 2019 ins Parlament eingebracht. Der Etat für 2017 sieht Gesamtausgaben in Höhe von 16.154 Milliarden Rubel (ca. 230 Milliarden Euro) vor. Größter Posten sind mit 5.080 Milliarden und damit fast einem Drittel des Budges die Sozialleistungen. Diesem Komplex sind im Grunde auch die Ansätze für Gesundheitsversorgung (377 Milliarden Rubel) und Wohnungswirtschaft (60 Milliarden) sowie die unter »Budgetausgleichszahlungen« verbuchten Subventionen für die Regionalhaushalte (768 Milliarden) zuzurechnen. Es folgen die Etatansätze für Verteidigung (2.894 Milliarden) und Wirtschaftsförderung. Das offizielle Haushaltsdefizit liegt bei 2.750 Milliarden Rubel, was etwa drei Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht. Die erste parlamentarische Lesung des Entwurfs ist für den 18. November geplant.

Ölpreis gestiegen

Der Planansatz ist – nachdem er im Laufe dieses Jahres mehrfach korrigiert wurde und es intern zu heftigem Streit um die politischen Gewichtungen gekommen war – auf Grundlage eines Ölpreises von 40 US-Dollar pro Fass (Barrel; 159 Liter) kalkuliert. Da der aktuell um etwa zehn Dollar höher liegt, kann dies als solide, »konservative« Budgetplanung durchgehen. Anfang 2016 waren die Etatansätze aller Ministerien pauschal um zehn Prozent gekürzt worden, Reduzierungen in absoluter Höhe hat es insbesondere beim Verteidigungsetat gegeben, wo mehrere Rüstungsprojekte auf Eis gelegt wurden. Auch die staatlichen Medien müssen mit weniger Geld auskommen. Politische Kernaussage ist aber, dass die Sozialleistungen – dahinter verbergen sich vor allem die Rentenzahlungen – politisch garantiert wurden. Präsident Wladimir Putin hat gegenüber den in diesem Bereich auf Kürzungen drängenden Haushaltsexperten des Finanzministeriums durchgesetzt, dass es zumindest 2017 keine Rentenkürzungen geben soll. Auch das von den Liberalen in den Wirtschaftsressorts immer wieder aufgebrachte Thema einer Anhebung des Rentenalters scheint zunächst vom Tisch zu sein. Anders als von den Haushaltsplanern vorgesehen, sollen die Altersbezüger zudem weiterhin in vollem Umfang an die Inflation angepasst werden, und das sogar zwei Monate früher, zum 1. Februar statt, wie bisher üblich, zum 1. April. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt: Mitte Februar 2018 ist in Russland Präsidentenwahl, und eine frische Rentenerhöhung dürfte dazu beitragen, dass das Drittel der russischen Bevölkerung, das im Rentenalter ist, nicht auf oppositionelle Gedanken kommt, wenn es zur Abstimmung gerufen wird.

Über den Berg

Auch westliche Analysten gehen davon aus, dass Russlands Volkswirtschaft das Schlimmste hinter sich hat. Der Haushaltsentwurf geht von einem bescheidenen BIP-Wachstum um 0,6 Prozent 2017, 1,5 Prozent 2018 und etwas über zwei Prozent 2019 aus. Die Inflation liegt derzeit bei vier Prozent, deutlich weniger als die 15 Prozent von 2014 und die sieben Prozent von 2015. Die politisch entscheidende Frage ist, ob sich der russischen Bevölkerung diese Stabilisierung auf geschrumpfter Grundlage als Erfolgsstory verkaufen lässt. Denn die Daten zur sozialen Situation sehen nicht gut aus. Das durchschnittliche Monatseinkommen ist von umgerechnet 700 Euro 2014 auf jetzt 450 Euro gefallen, wobei sich der Rückgang in Rubel nicht ganz so dramatisch liest: Schließlich hat sich der Außenwert der Währung 2014 von etwa 30 Rubel pro Euro auf aktuell um die 70 mehr als halbiert. 15 Prozent der Lohnabhängigen sind in diesem Jahr einmal entlassen worden, 25 Prozent mussten Gehaltskürzungen hinnehmen. Die meisten Arbeiter- und Angestelltenhaushalte geben inzwischen die Hälfte des Einkommens für Lebensmittel aus, bei Preisen auf dem Niveau deutscher Discounter. 13 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der offiziellen Armutsgrenze. Aber als das Sozialministerium eine »Armenunterstützung« einführen sollte, protestierte die nationalistische Pseudoopposition von Wladimir Schirinowski, diese Bezeichnung sei eine »Beleidigung« für die Betroffenen.

Um den Haushalt und seine sozialen Zusagen halbwegs finanzieren zu können, versucht die Regierung, die Einnahmen zu erhöhen. So musste der staatliche Ölkonzern Rosneft trotz des Widerstands seines Chefs Igor Setschin den fünfzigprozentigen Staatsanteil an der regionalen Ölfördergesellschaft Baschneft übernehmen. Das bedeutete faktisch eine Sondersteuer von 4,7 Milliarden Euro, die Rosneft zu zahlen hatte. Die politisch durchgesetzte Transaktion steht kurz vor dem Abschluss. Gleichzeitig wurde Setschin, womöglich als Strafe für seinen Widerstand gegen die Übernahme, verpflichtet, 20 Prozent der vom Staat gehaltenen Rosneft-Aktien im Laufe des Novembers aufzukaufen. Auch dieser Rückkauf bringt Geld in die Staatskasse.

Der Schattenwirtschaft, in der sich nach Schätzungen der russischen Kommunisten bis zu 35 Prozent der Lohnabhängigen durchschlagen, soll der Fiskus mit einer neuen Pauschalsteuer aufs »Nichtstun« zu Leibe rücken. Diese Abgabe zur Finanzierung der Sozialsysteme sollen die zahlen, die offiziell keinerlei Einkünfte haben, aber natürlich trotzdem nicht von Luft und Liebe leben und wie alle Bürger Zugang zum staatlichen Gesundheitssystem haben. An der allgemeinen linearen Einkommenssteuer von 13 Prozent will Russland aber trotzdem nicht rütteln – wenigstens einstweilen.