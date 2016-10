Europäische Gastfreundschaft

Früher Calais, heute Paris: Flüchtlinge haben an der Métro-Station Stalingrad ihre Zelte aufgeschlagen (28.10.2016) Foto: Charles Platiau/Reuters

Minister kommen und gehen. Presseerklärungen werden verlesen, gedruckt und vergessen. Was bleibt, sind Lager und Menschen, die nirgendwo mehr zu Hause sind. Das große Demokratienkonglomerat Europa, Staaten wie Deutschland, die »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« in die Mauern ihrer Rathäuser meißeln ließen, deren Politiker den Menschen in Afghanistan und Somalia etwas von »Menschenrechten« und »Werten« vorgefaselt haben – sie wollen nicht einmal die mehr als 1.300 minderjährigen Flüchtlinge aufnehmen, die nach oft monatelanger Wanderung über Tausende Kilometer im »Dschungel« von Calais gestrandet waren. Mit der in der Regierungssprache »évacuation« genannten Räumung des Lagers an der Kanalküste in der vergangenen Woche sind weder die administrativen Probleme noch die Sorgen der mehr als 8.000 auf 450 offizielle Lager Frankreichs verteilten Heimatlosen kleiner geworden.

Seit Donnerstag hat nun Paris selbst seinen »Dschungel«. An den Ufern des alten Schiffahrtskanals Saint-Martin, der den 10. Bezirk der Hauptstadt von Norden her bis zur Place de la République und zum alten Hafen an der Bastille durchquert, zählten Präfektur und Ordnungskräfte Ende vergangener Woche bis zu 3.000 neue Bewohner. Die kamen in erster Linie aus dem aufgelösten Lager Calais, andere erreichten Paris von Süden her über italienische und andere Grenzen. Als der »Dschungel« im Norden noch das größte »wilde« Lager Europas war, sprachen die dort stationierten Hilfsorganisationen von bis zu 50 Neuankömmlingen pro Tag. Herkunftsländer wie gehabt: Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Sudan, Nigeria, Libyen … Männer, Frauen und Kinder, die nicht nur aus ihrer Heimat, sondern auch aus Calais vertrieben wurden und sich nun rund um die Métro-Station Stalingrad unter den stählernen Brückenkonstruktionen der U-Bahn notdürftig in Zelten eingerichtet haben. Es gibt keine Toiletten, es gibt keine Duschen, keine Heizung. Es gibt nicht einmal Gastfreundschaft. Der Präfekt und sein Vorgesetzter Innenminister Bernard Cazeneuve kündigten am Freitag vor Kameras an, man werde den neuen »Dschungel« schleunigst wieder räumen lassen.

Selbst für so abgebrühte Politiker wie den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Manuel Valls sind zumindest die eineinhalbtausend Minderjährigen ein echtes Imageproblem. Der heutige Regierungschef, der 2012 – damals noch Innenminister – die Lager einiger hundert rumänischer Roma am Rand der Metropole gnadenlos räumen ließ und den Familien hinterherschickte, dass sie in Frankreich »nichts verloren« hätten, hat Cazeneuve angewiesen, in bezug auf die Jugendlichen möglichst wenig Staub aufzuwirbeln. Immerhin wolle der aus dem finanz- und wirtschaftspolitischen Geleitzug Europas vorerst ausgescherte Nachbar jenseits des Ärmelkanals bis zu 600 Minderjährige ins Land lassen – wenn sie denn Familienangehörige auf der Insel nachweisen könnten. Was aber soll mit den restlichen 700 bis 800 Kindern werden, für die nach europäischem Rechtsstandard die Jugendbehörden Frankreichs zuständig wären?

Dafür gebe es bislang keinen Plan, monierten in der vergangenen Woche verschiedene Hilfsorganisationen vor Ort. Die Stadt Calais immerhin habe 68 Jugendliche übernommen. Aber sonst? Solenne Leconte, juristische Beraterin der Flüchtlinge vor Ort, sagte der Tageszeitung L’Humanité: »Was hier passiert, ist Improvisation von A bis Z, die Minderjährigen werden zwischen den einzelnen Kontroll- und Aufnahmestationen hin- und hergeschoben.« Leconte erzählt von einem jugendlichen Afghanen, der seit zehn Tagen in einem geschlossenen Aufnahmelager bei London auf seinen Bescheid warte. »Sein psychologischer Zustand ist schlecht. Hier in Frankreich hatte er wenigstens die Hilfe der ›Ärzte ohne Grenzen‹.« Was die Jugendlichen, die seit Monaten ohne Eltern oder andere erwachsene Begleitung unterwegs sind, nicht wüssten: »Von England zunächst akzeptiert und aufgenommen worden zu sein schützt nicht vor Abschiebung. Minderjährige Afghanen beispielsweise sind in Frankreich einigermaßen geschützt. In England aber gilt ihre Heimat Afghanistan als ›sicheres‹ Herkunftsland …«