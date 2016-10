Rente: Reiche werden weiter gehätschelt

Nicht genug im Portemonnaie für eine menschenwürdige Existenz: Die Zahl der armutsgefährdeten über 65 in Deutschland ist in den letzten zehn Jahren um 800.000 auf 2,74 Millionen angewachsen Foto: Stephanie Pilick/dpa-Bildfunk

Mitte des Monats will Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) die nächste sogenannte Rentenreform verkünden. Am Montag fand im Hause der SPD-Ressortchefin zum dritten und letzten Mal eine Beratung mit Vertretern von Gewerkschaften, Wirtschaft und Sozialverbänden im Rahmen des sogenannten Rentendialogs statt. Den hatte Nahles im Sommer gestartet (siehe jW vom 11.7.).

Bereits vor dem Treffen hatte die Ministerin klargestellt, dass es mit ihr keine Aufhebung der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze geben wird. Zuvor hatte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley genau dies vorgeschlagen. Bislang sind Gutverdiener die Profiteure des Rentensystems, denn ab einem bestimmten Einkommen sind die Beiträge sowohl zur Renten- als auch zur Krankenversicherung »gedeckelt«. Derzeit liegt die Grenze für erstere bei monatlich 6.200 Euro brutto in Westdeutschland und bei 5.400 im Osten. Nahles sagte am Sonntag abend in der ARD, eine Umsetzung des Vorschlags von Barley verschärfe die Probleme. Wer die Bemessungsgrenze abschaffe, erhöhe zwar die Einnahmen der Rentenkasse, zugleich stiegen aber auch die Auszahlungsansprüche der Betroffenen. Dabei ist dieses »Äquivalenzprinzip« nirgends in Stein gemeißelt. Gleichwohl wandte sich am Montag auch Grünen-Chefin Simone Peter gegen ein Ende der Beitragsdeckelung. Nachgedacht werden könne allenfalls über eine Anhebung der Bemessungsgrenze, sagte sie im ARD-»Morgenmagazin«.

Nach dem Treffen sagte Nahles in Berlin, zwischen den Beteiligten bestehe Einigkeit darüber, dass drei Millionen Selbständige in die gesetzliche Rente einbezogen werden sollen. So wolle man deren »Schutzlücke« schließen. Weiter kündigte sie an, dass Betriebsrenten nicht länger vollständig auf die staatliche Grundsicherung im Alter angerechnet werden sollen: »Wir wollen einen Freibetrag einführen.« Darüber hinaus sollen nach ihren Worten Bezieher sogenannter Erwerbsminderungsrenten bessergestellt werden. Derzeit müssen Menschen, die aufgrund von Erkrankungen vorzeitig Ruhestandsbezüge erhalten, Abschläge von fast elf Prozent hinnehmen. Viele von ihnen sind zusätzlich auf Leistungen der Grundsicherung im Alter angewiesen.

Auf Distanz ging Nahles zu der bisher von ihr selbst propagierten sogenannten Lebensleistungsrente zur Aufwertung kleiner Renten, die laut Koalitionsvertrag mit CDU und CSU noch in dieser Legislaturperiode eingeführt werden sollte. Das Ziel, Geringverdiener vor Altersarmut zu schützen, lasse sich dadurch nicht ausreichend umsetzen. Nach Angaben von Teilnehmern des Treffens gegenüber der Nachrichtenagentur dpa hat sich Nahles während der Zusammenkunft für eine »doppelte Haltelinie« ausgesprochen: Das Rentenniveau dürfe auch nach 2030 »nicht zu tief« fallen, die Beiträge »nicht zu stark steigen«. Konkreter will die Ministerin bei der Vorstellung ihres Rentenkonzepts in zwei Wochen werden.

Unterdessen zeigen aktuelle Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat, dass die Zahl armutsgefährdeter Rentner in der Bundesrepublik drastisch angestiegen ist. Auf die Daten wies am Montag die Linke-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann hin. Demnach lebten in Deutschland im vergangenen Jahr 2,74 Millionen über 65jährige mit Bezügen von weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Das waren fast 800.000 mehr als 2005. Die Armutsquote in der genannten Gruppe stieg damit innerhalb von zehn Jahren von 13,4 auf 16,5 Prozent und liegt erheblich über dem EU-Durchschnitt (14,1 Prozent). Zimmermann forderte eine Anhebung des gesetzlichen Rentenniveaus von derzeit knapp 48 auf mindestens 53 Prozent der durchschnittlichen Nettoeinkünfte. Zudem müssten die Bedingungen am Arbeitsmarkt dringend verbessert werden. (dpa/jW)