Protest gegen die Verhaftung der Zeitungsredakteure am Montag in Istanbul Foto: Murad Sezer/Reuters

Ankara geht weiter gegen kritische Medien vor. Nach der Schließung zahlreicher Oppositionsmedien wurden am Montag der Chefredakteur der Tageszeitung Cumhuriyet, Murat Sabuncu, und zahlreiche weitere Journalisten des Blattes verhaftet. Die Staatsanwaltschaft habe die Festnahme von 14 Mitarbeitern wegen mutmaßlicher Unterstützung terroristischer Organisationen angeordnet. Zwölf von ihnen seien am Montag vormittag festgenommen worden. Zwei weitere seien derzeit im Ausland, darunter der Chef des Vorstands, Akin Atalay. Außerdem sei der frühere Chefredakteur Can Dündar, der im Exil in Deutschland lebt, zur Fahndung ausgeschrieben worden, schrieb Cumhuriyet.

Nach der von Cumhuriyet veröffentlichten Mitteilung der Staatsanwaltschaft wirft diese der Leitung der Zeitung vor, die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen unterstützt zu haben. Beide Organisationen wurden von der türkischen Regierung als Terrororganisation eingestuft.

Das Blatt kommentierte den Angriff auf seine Redakteure mit den Worten »Der Putsch gegen die Demokratie hat die Zeitung Cumhuriyet erreicht.« Die Staatsanwaltschaft habe beschlossen, dass den Festgenommenen fünf Tage lang der Kontakt zu Anwälten untersagt werde. Das ist nach den derzeit in der Türkei geltenden Notstandsdekreten möglich. Verdächtige müssen außerdem erst nach 30 statt bislang vier Tagen in Polizeigewahrsam einem Haftrichter vorgeführt werden.

In der Türkei und in anderen Ländern wurde mit Empörung auf den neuen Schlag Ankaras gegen Journalisten reagiert. Der Chef der prokurdischen Linkspartei HDP, Selahattin Demirtas, erklärte die Solidarität seiner Partei mit der Cumhuriyet. Auch Kemal Kilicdaroglu von der sozialdemokratischen CHP kündigte an: »Wir werden gemeinsam kämpfen.« In Deutschland verurteilte die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Journalistenunion (dju) in ver.di, Cornelia Haß, die Polizeiaktion: »Auch wenn keine Kursänderung von Präsident Erdogan absehbar war, macht es doch jedes Mal erneut fassungslos, wenn wieder kritische Medien mundtot gemacht werden. Es ist vollkommen unverständlich, dass die EU und die Bundesregierung diesem Entkernen einer Demokratie keinen stärkeren Widerstand entgegensetzen.«

Der Schlag vom Montag war nicht der erste Angriff auf die Cumhuriyet. Bereits im vergangenen November waren der damalige Chefredakteur Can Dündar und Hauptstadt-Büroleiter Erdem Gül nach Enthüllungen über die Unterstützung der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« durch Ankara festgenommen worden. Im Mai wurden sie zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Dündar, der nach einem Gerichtsbeschluss vorläufig auf freien Fuß gesetzt wurde, kündigte bei einer Europareise an, zunächst nicht in die Türkei zurückzukehren, und trat als Chefredakteur zurück. Er schreibt aber weiter für das Blatt. (dpa/jW)