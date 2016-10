Kaiser’s-Tengelmann: Alle Jobs gerettet?

Bundeswirtschaftsminister Gabriel und ver.di-Chef Bsirske (l) informierten am Montag in Berlin über die Ergebnisse der Schlichtungsgespräche zur Zukunft von Kaiser's-Tengelmann Foto: Michael Kappeler/dpa-Bildfunk

Die von Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) moderierten Gespräche zur Zukunft von Kaiser’s-Tengelmann sind nach Angaben der Beteiligten mit einem positiven Ergebnis beendet worden. Die von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) erteilte Sondererlaubnis zur Übernahme der Supermarktkette durch Edeka, den Größten der Branche, könne daher nun doch noch zum Tragen kommen. Gabriel sagte am Montag in Berlin, die Arbeitsplätze der mehr als 15.000 Beschäftigten seien durch die Einigung gesichert. Frank Bsirske, Vorsitzender der Gewerkschaft ver.di, sprach von einem »sehr guten Tag« für die Angestellten des Fami­lienunternehmens, deren Jobs nun »auf Jahre hinaus« gesichert seien. Eine Auflage in der Ministererlaubnis ist eine Arbeitsplatzsicherung für sieben Jahre.

Die Grundsatzeinigung der Chefs von Tengelmann und Edeka sowie des Konkurrenten Rewe im Schlichtungsverfahren unter Leitung von Schröder und des Ökonomen Bert Rürup sieht vor, dass Rewe bis spätestens 11. November seine Klage gegen die Sondergenehmigung aus dem Wirtschaftsministerium zur Fusion von Edeka mit Kaiser’s-Tengelmann zurückzieht. Die Konzerne Norma und Markant hatten Entsprechendes bereits getan. Die finanziellen Bedingungen für den Interessenausgleich zwischen Edeka und Rewe würden durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer festgelegt, sagte Gabriel.

Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub will Kaiser’s-Tengelmann seit mehr als zwei Jahren an Edeka verkaufen. Das Bundeskartellamt hatte den Deal jedoch im April 2015 untersagt. Gabriel erteilte daraufhin eine Sondererlaubnis. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte die Genehmigung nach Klagen der Konkurrenten Norma, Markant und Rewe im Juli dieses Jahres auf Eis gelegt. Wäre es nicht zu einer Einigung gekommen, hätte Haub die rund 400 Filialen einzeln zum Verkauf angeboten. Er hatte bereits angekündigt, dass in diesem Fall bis zu 8.000 Beschäftigte ihren Job verlieren könnten. (dpa/jW)