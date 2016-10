Er ist kaum zu fassen

Volle Gönnung mit den großen Häusern in Deutschland und Atlanta: »DS17« Foto: EPA/ERIK S. LESSER CORBIS/ dpa - Bildfunk

Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den zweiten Saionsieg im zweiten Spiel eingefahren. Beim deutlichen 104:72 (53:39) gegen die Philadelphia 76ers legte er mit elf Punkten und elf Assists sein erstes »Double-Double« der Spielzeit auf. In der Eastern Conference sind die Hawsk damit hinter den Chicago Bulls, die gegen die Indiana Pacers 118:101 gewannen, auf Platz zwei.

Gegen die 76ers stand Schröder 27:36 Minuten auf dem Feld, so lange wie kein anderer seiner Mitspieler. Man könnte meinen, er sei beflügelt nachdem er seinen neuen 70-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben hat.

Als Sportler muss man immer reicher werden, keine Frage. Dafür macht man doch den ganzen Summs. Auch wenn nur die allerwenigsten Athleten finanziell derart reich werden wie der 23jährige Schröder, der früher für die Baskets Braunschweig spielte, aber angeblich erst richtig überzeugend, nachdem er als 16jähriger seinem Vater auf dem Totenbett geschworen hat, es bis in die NBA zu schaffen. Während in der Konkurrenzsportart Fußball der Typ des Straßenkickers in den ganzen Sichtungen und Fußballinternaten untergeht, kam Schröder noch von Streetball und Halfpipe und wurde direkt vom Freizeitsportfeld vom Braunschweiger Trainer Liviu Calin weg entdeckt. Der fungierte als Vaterfigur und machte aus dem rebellischen, unruhigen Teenager mit den Superdribblings den jüngsten »Allstar« der deutschen Basketball-Bundesliga-Geschichte.

2013 meldete sich Schröder zum Draft der NBA, die mit dieser Spielerlotterie die Profiklubs mit vielversprechenden Nachwuchskräften versorgt – wie es Brauch ist in allen vier großen Sportarten der USA. Schröder landete dann bei den Atlanta Hawks, bekam Spezialförderung, musste sich in der »Entwicklungsliga« der NBA bewähren und setzte sich dann bei den Hawks langsam, aber sicher durch. Jetzt ist er auf dem Weg zum Multimillionär. »Das nächste, was ich mir gönne, sind große Häuser in Deutschland sowie in Atlanta, so dass ich mit meiner Familie genügend Platz habe«, erzählte er Bild am Sonntag.

Umgerechnet 64 Millionen Euro soll sein neuer Vierjahresvertrag von 2017 bis 2021 bringen. »Die Verhandlungen haben ungefähr zwei bis drei Wochen gedauert. Als ich dann die Summe gesehen habe, die ich verdienen werde, kam sie mir sehr unrealistisch vor. Es ist kaum zu fassen!«, sagte Schröder, der in dieser Spielzeit »nur« 2,4 Millionen Euro verdient, ehe sein Gehalt auf stattliche 16 Millionen Euro ansteigt. Eigentlich fehlt da noch eine, will er doch »DS17« zu seinem Markenzeichen machen, von wegen der Rückennummer und natürlich von wegen eines gewissen Herrn Ronaldo aus Madrid, der diesen numerologischen Zauber vorexerziert hat.

Zwei goldene Sportwagen stehen bereits jetzt vor seinem Haus, doch nicht nur er soll künftig von den Einkünften profitieren. »Jeder, der zu mir gehört, wird natürlich etwas bekommen. Aber ich weiß noch nicht, was«, sagte Schröder. Der Aufbauspieler hat eine große Familie und viele alte Freunde in Braunschweig. Auch sie werden vermarktet in einer Modelinie namens »Flexgang«, weil man sich früher im Wasteland der Skateboarder und Korbleger so genannt hat, und schon ist man ein weltweite Trademark, gepuscht von Schröders Starstatus.

Doch bei allem Luxus und Business will Schröder – der mit seiner HipHop-Ästhetik viel kantiger und aufregender wirkt als die liebe Würzburger Geniemaschine Dirk Nowitzki – natürlich weiter hart an sich arbeiten und auch weiterhin für die deutsche Nationalmannschaft spielen, sofern ihm die Hawks das überhaupt erlauben. Das erzählen einem die Millionäre immerzu: Dass sie hart arbeiten wollen, vor allem an sich. Das ist die kapitalistische Definition von Yoga, Tai Chi und anderen Ideologien der Selbstformung.