Land der Lüge

Zu jW vom 7. Oktober: »Opfer der Bundeswehr bekommen nichts«

Der Bundesgerichtshof urteilte jüngst, die BRD müsse keine weiteren Entschädigungen an die Opfer von Oberst Kleins Tanklasterattacke in Afghanistan zahlen. In der Urteilsbegründung wurde dazu angeführt, der deutsche Kampfkommandeur habe nicht davon ausgehen können, dass es so viele zivile Opfer geben werde. Wer sich mit diesem Vorfall in Afghanistan, bei dem 141 Menschen, davon neun Kinder, ums Leben kamen, näher beschäftigt hat, der weiß, dass das nicht stimmt. Als der Vorfall bekanntwurde, gab es dazu umgehend aktuelle Berichte auf den Nachrichtenkanälen CNN, BBC World, Sky News usw. Aus ihnen ging hervor, dass die eingesetzten US-amerikanischen Kampfpiloten zweimal beim Einsatzstab nachfragten, ob sie tatsächlich feuern sollten. Denn sie sahen die vielen Zivilisten an den im Fluss festgefahrenen beiden Tanklastzügen (…). Aber Oberst Klein, heute General, hielt an seinem Feuerbefehl fest (…). Und der oberste Gerichtshof dieses hochentwickelten Landes wusste nichts davon? Auf welchen Quellen fußte denn seine Urteilsfindung? Etwa allein auf den Angaben von Exoberst Klein und der Bundeswehr? Im bürgerlichen Leben kann kein Richter darüber entscheiden, ob ein Verwandter ersten Grades eine Buße an Dritte zu zahlen hat. Die Richter am BGH werden – bei aller postulierten Unabhängigkeit – vom Staat BRD bezahlt. (…) Folglich können sie in diesem Kontext gar nicht objektiv und unabhängig entscheiden. Wir wissen alle aus dem täglichen Erleben, dass in diesem Land ein Primat des Geldes gegenüber Menschen und ihrem Schicksal gilt. Das BGH-Urteil zum Bombenangriff auf die gekaperten Tanklastzüge bestärkt diese negative Erfahrung. Aber man darf auf Folgeurteile des Europäischen bzw. des Internationalen Gerichtshofes gespannt sein (…). Fazit: Der deutsche Rechtsstaat hat wieder einmal versagt. Die postulierte Unabhängigkeit seiner Justiz wurde erneut ad absurdum geführt. (…) Es ist schlimm, wenn man das Gefühl haben muss, in einem Land der Lüge zu leben.

Bernd-R. Paulke, Potsdam

Eliten nicht vergessen

Zu jW vom 24. Oktober: »Fortbestehendes Völkerrechtssubjekt«

Mich wundert es, mit welcher Hartnäckigkeit derzeit sogenannte Reichsbürger (…) thematisiert werden. Dabei werden paradoxerweise die Eliten dieses Landes und deren Vorlieben gar nicht beachtet, obwohl sich auch die Spitzen der Gesellschaft mit nationalkonservativen und der Demokratie entgegengesetzten Auffassungen durchaus anfreunden und identifizieren können. Frank-Jürgen Weise ist zum Beispiel Mitglied der »Clausewitz-Gesellschaft«. Ich habe diese mehrmals angeschrieben, mit der Bitte, mir darzulegen, warum sie sich von Erwin Rommel und dessen Verbrechen und uneingeschränkter Loyalität zu Hitler nicht gebührend distanziert. (…) Bevor man sich also Gedanken über »Reichsbürger« macht, (…) sollte man auch einmal die Spitzen der Gesellschaft und deren zweifelhaftes Demokratieverständnis näher betrachten. Gerade jetzt, wo aus Weises Bundesagentur für Arbeit die Forderung nach einer »Erzwingungshaft« für die Schwächsten der Gesellschaft laut wird. (…)

Bernd Wiesel, per E-Mail

Ungeschriebene Geschichte

Zu jW vom 25. Oktober: »Historiker Manfred Grieger verlässt VW«

(…) Ferdinand Porsche und Anton Piëch waren nicht in erster Linie die Gründer von Volkswagen, sondern fanatische Nazis und Kriegsverbrecher, verantwortlich für den Einsatz und den Tod von Tausenden Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, für den Tod von Hunderten Säuglingen der Zwangsarbeiterinnen, für die Kooperation mit der NSDAP und der SS, für die Produktion von Kriegsfahrzeugen für Wehrmacht und SS, für die Produktion von Minen, Flugzeugteilen und Raketen – für die Ermöglichung und Verlängerung des Raubkrieges der Nazis.

Diese Kriegsverbrechen sind der Grundstein für das Milliardenvermögen des Porsche-Piëch-Familienclans. Für sie gab es keine »Stunde Null«, sondern eine Kontinuität von 1933 bis heute. (…) Nun muss der VW-Chefhistoriker gehen, den der Familienclan nie wollte und nie mochte. Sie leben in ihrer Parallelwelt, in ihrer VW-Welt, die sie mit ihrem Vermögen und ihrer Macht zu beherrschen glauben. Sie glauben, sogar die Vergangenheit beherrschen zu können. Aber da irren sie. Sie können zwar den Historiker feuern, aber sie können damit nicht die verbrecherische Geschichte entsorgen und über die Kontinuität in eben dieser Geschichte hinwegtäuschen. History is unwritten.

Stephan Krull, per E-Mail

Zu jW vom 20. Oktober: »Narrenfreiheit für ›Reichsbürger‹«

(…) Man sollte auch daran erinnern, dass in den 1950er und 1960er Jahren die geschichtsrevisionistische These vom Fortbestehen des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 Teil der Staatsdoktrin in der BRD gewesen ist. Eine Veröffentlichung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik und der Verfassung für das Land NRW in Buchform im Jahre 1961 (…) zeigt das Deutsche Reich großformatig in den Grenzen von 1937. Auch die Landkarte des Wetterberichts der »Tagesschau« der ARD zeigte zwei Jahrzehnte das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937, und Sonderbriefmarken der Deutschen Bundespost (…) zeigten diese Landkarte in jenen Jahren wiederholt mit geschichtsrevisionistischen Ansprüchen. (…) Das überkommen anmutende und entsetzliche Handeln von »Reichsbürgern« ist also nicht vom Himmel gefallen (…).

Rainer Döhrer, Barchfeld/Werra