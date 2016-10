Souverän isoliert

Ohne Mitglied der Währungsunion zu sein, hat die britische Finanzbranche lange Zeit gute Geschäfte mit dem Euro gemacht, blieb aber von den durch die Euro-Staaten gesetzten Bedingungen abhängig. Nach dem Brexit könnte sich das nun ändern (London, 19.10.2016) Foto: Hannah McKay/Reuters

Die Europäische Union muss sich ändern. Sie muss die Beziehungen zwischen den Ländern mit dem Euro und denen ohne ihn – wie Großbritannien – auf eine stabile, langfristige Grundlage stellen. (…) Wir müssen dafür sorgen, dass es für uns ein Vorteil ist, in der EU, aber außerhalb der Euro-Zone zu sein, und dass diese Position ein Land nicht in einen Befehlsempfänger (Ruletaker) statt einen Regelsetzer (Rulemaker) verwandelt.« (Premierminister David Cameron, Rede in Chatham House, 10.11.15)

Europa heute, das ist vom britischen Standpunkt aus eine nicht mehr hinnehmbare Spaltung der Europäischen Union in zwei Kategorien von Mitgliedern mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten: die Staaten mit und ohne die gemeinsame Währung. Auch London erkannte an, dass die anhaltende Staatsschuldenkrise die Euro-Länder zwang, sich ökonomisch und politisch enger zusammenzuschließen. Aber nicht akzeptieren wollte die Regierung, dass die Zwänge zur Integration der Euro-Zone auf Kosten der Staaten gehen, die ihr nicht zugehören. Wenn die britische Macht nicht mehr die europäischen Regeln entscheidend mitbestimmen kann, dann ist die EU nichts mehr für sie! Der Außenseiter ist viel zu ambitioniert, um sich durch den geschlossenen Klub der Eurostaaten vom »Rulemaker« zum »Ruletaker« degradieren zu lassen – und drohte mit dem EU-Austritt, um das Staatenbündnis zu Reformen und Zugeständnissen zu zwingen. Die Manöver der Regierung Cameron wie ihrer europäischen Gegenparts, durch Neuverhandlung der Bedingungen für die britisch Mitgliedschaft die Fortschritte der Euro-Zone nicht zum Brexit eskalieren zu lassen, haben jedoch genau zu diesem Resultat geführt – und die Unhaltbarkeit des Verhältnisses zwischen Großbritannien und einer EU mit der Einheitswährung und der Euro-Zone als ihrem politischen Kern zur klar vor Augen geführt.

Finanzgeschäfte mit dem Euro

Gegen den Beschluss der Europäischen Union, den gemeinsamen Binnenmarkt mit der Schaffung eines einheitlichen Geldwesens zu vollenden, hat sich das Vereinigte Königreich Ausnahmeklauseln, sogenannte »Opt-outs«, gesichert. Was für alle Mitgliedsstaaten verpflichtend ist – wer die Beitrittskriterien erfüllt, von dem verlangen die europäischen Verträge, über kurz oder lang der Währungsunion beizutreten –, gilt nicht für Großbritannien. Der Inselstaat verweigerte sich dem maßgeblich von Deutschland und Frankreich aus durchaus unterschiedlichen Beweggründen vorangetriebenen Projekt, eine einheitliche Währung für alle Mitgliedsstaaten zu schaffen, die nicht nur die Akkumulation im ganzen europäischen Wirtschaftsraum voranbringt, sondern auch die Kreditmacht des gesamten Staatenbündnisses und seiner Teile entscheidend vergrößert; durch ein neues Weltgeld, das mit seiner Masse und dem Umfang der in ihm vollzogenen Geschäfte dem Dollar Konkurrenz macht. Für ihr Nein zum Euro kannten sämtliche britischen Tory- wie Labour-Regierungen gute Gründe: Schließlich verfügte die Nation mit ihrem Pfund Sterling über eine etablierte eigene Welthandels- und Weltreservewährung in Konkurrenz zum Dollar. Deshalb kam für Großbritannien nie in Frage, die souveräne Verfügung über ihr Weltgeld durch die Bank of England aufzugeben, um durch die Mitgliedschaft in der Euro-Währungsunion Teilhabe an einer potentiell potenteren Weltwährung zu gewinnen, deren Handhabung dann aber in der Verfügungsmacht der supranationalen EZB liegt. Und deren Regeln nach dem Modell der Deutschen Mark, also den maßgeblichen Vorgaben der deutschen Führungsmacht in der EU modelliert sind. Zumal der Standort – das Symbol steht hier für die Richtlinienkompetenz – nicht London, sondern Frankfurt am Main ist. Seit der Einführung des Euro nahm London die Position des Außenseiters in der Währungs- und Wirtschaftsunion ein, die als Chance begriffen wurde, an der Euro-Zone zu verdienen. Den Euro, dessen Schaffung Großbritannien nicht wollte und nicht verhindern konnte, benutzte der Inselstaat nach seinen Möglichkeiten von außen und verteidigte damit die Weltgeldqualität seines Pfund Sterling gegenüber der neuen europäischen Weltwährung.

Kaum war der Euro da, eroberte die britische Nation das Euro-Kreditgeschäft für sich. Die City von London fungierte von Anfang an als der international wichtigste Handelsplatz für die Abwicklung des Devisenverkehrs mit dem neuen Weltgeld, für die gewinnbringende Anlage von Euro-Vermögen, für die Vermarktung der auf Euro lautenden Staatsschulden und Firmenkredite aller Art sowie insbesondere für das Geschäft mit den darauf gegründeten Finanzprodukten. Die City lebt von der EU-Mitgliedschaft mit ihrem garantierten ungehinderten Zugang zum einheitlichen Binnenmarkt. Das Hauptgeschäft mit der Einheitswährung findet außerhalb der Euro-Zone in London statt. Das gab den dort ansässigen Kreditunternehmen viel zu verdienen, ließ mit den wachsenden Euro-Geschäften auch die in der eigenen Währung florieren, so dass die britische Nation nicht nur über das finanzkapitalistische Wachstum in auswärtigem Weltgeld, sondern auch durch das in ihrer eigenen Währung an Kreditwürdigkeit, also an Finanzmacht gewann. Denn die beruht in erster Linie nicht auf dem Warenexport, sondern auf den Erlösen ihrer Finanz­industrie und insofern nicht zuletzt auf der Bewirtschaftung der Gemeinschaftswährung.

Diese spezielle Stellung des Königreichs zur Euro-Zone ist überhaupt bezeichnend für das grundsätzliche Verhältnis zu Europa. Das Land ist dabei – aber mit lauter erstrittenen Konzessionen, um in den Kernbereichen der europäischen Integration nicht dabeisein zu müssen: der Währungsunion, dem Schengenraum mit der Freizügigkeit des Personenverkehrs ohne Grenzkontrollen und der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Dabeizusein, um vom Binnenmarkt zu profitieren (aber ohne die Lasten und Souveränitätsverluste der immer weiteren Vertiefung der Union), hat dann jedoch die Kehrseite, auch keine darauf bezogenen Mitspracherechte und Regelungskompetenzen mehr zu besitzen. Das gilt auch für den Finanzhandel Großbritanniens. Die Eroberung des Euro-Kreditgeschäfts beruht auf (s)einem Finanzplatz, der zum einheitlichen europäischen Binnenmarkt mit seinem freien Kapitalverkehr gehört, aber außerhalb der Euro-Zone liegt. Das betrachtete das europäische wie weltweite Finanzkapital nicht als nachteilige, sondern eher günstige Bedingung für den freien Handel mit dem neuen Weltgeld; denn damit ist garantiert, dass alles, was der Euro-Zone bei der Bewirtschaftung ihres Kredits an Restriktionen einfällt, für die City nicht gilt. Diese Kombination von Freiheit und Sicherheit wirkt als außergewöhnlicher Standortvorteil – einerseits. Andererseits liegt darin zugleich die anhaltende Bedrohung der City: Gerade in der Banken- und Kreditbranche, beim grenzüberschreitenden Geschäft mit fiktivem Kapital sind die politischen »Rahmenbedingungen«, die gesetzlichen Lizenzen und Freiheiten bei der Bewirtschaftung fremder Gelder unmittelbar geschäftsentscheidend – und die werden von den Staaten der Euro-Zone festgelegt. Seit der Einführung der gemeinsamen Währung sah sich die britische Regierung immer wieder zu einem Abwehrkampf gegen die Euro-Staaten herausgefordert, die mit ihren Beschlüssen darauf zielten, London das Euro-Kreditgeschäft wegzunehmen und es für sich zu reservieren.

Verschärfter Widerspruch

Der Finanzplatz an der Themse hat sich um die Akkumulation des Euro-Kredits, auch um die des Dollars, in Europa verdient gemacht. Er war von dem Zusammenbruch des US-Finanzgeschäfts, der die globale Finanz- und Wirtschaftskrise vor neun Jahren auslöste, naturgemäß an vorderster Stelle betroffen. Der Crash in Amerika riss die City in die Krise – und via London auch die potenten Partner in Europa. Der britische Staat musste die Banken auf seinem Territorium mitsamt ihrem Dollar- und Euro-Schuldengeschäft retten – und wenig später waren die europäischen Staaten gezwungen, das gleiche zu tun und dafür ebenfalls ihre Haushalte enorm zu strapazieren. In einer ersten Phase wurde der Euro prekär, woran die Banken am Londoner Finanzzentrum entscheidenden Anteil hatten: Sie hatten für die Verbreitung der riesigen Dollar-Vermögen und -Schulden in ganz Europa, bis in die letzte hessische und niederösterreichische Sparkasse hinein, gesorgt, deren flächendeckende Entwertung sie jetzt besorgten. Dieselben Londoner Geldinstitute wirkten dann in einer zweiten Phase maßgeblich daran mit, dass sich die Bankenrettung im Euro-Raum zur Staatsschuldenkrise auswuchs. Als Finanziers und Händler der europäischen Staatsschulden entschieden sie mit über die Kreditwürdigkeit der Euro-Länder: Angesichts der zur Rettung ihres Finanzkapitals aufgeblähten öffentlichen Haushalte wirkten sie mit an der Sortierung der Euro-Zone in gute Schuldner mit nach wie vor uneingeschränkter Bonität und schlechte Schuldner, denen sie den Kredit kündigten. Die City war eines der maßgeblichen Subjekte der Entwertung der Euro-Schuldenpapiere und griff in das Wirtschaftsleben der Pleitestaaten ein. Sie gefährdete damit einen bedeutenden Teil ihres eigenen Finanzgeschäfts; und sie trug mit all dem ihren Teil zu der Gefahr bei, dass die Euro-Zone auseinanderbricht – mit absehbar desaströsen Folgen auch für Großbritannien selbst.

Die Abhängigkeit von der gemeinsamen eruopäischen Währung von insgesamt 19 Ländern nötigte die britische Regierung angesichts der Krise dazu, von anderen etwas zu fordern, was sie für die eigene Nation auf das entschiedenste ablehnt: Die Euro-Mitgliedsstaaten sollen sich zu einer integrierten Solidargemeinschaft zusammenschließen, ihr Geld endlich wirklich gemeinsam bewirtschaften und ihre Wirtschafts- und Währungsunion zu einer Haftungsunion mit Budget und gemeinschaftlicher Bankenrettung fortentwickeln – das alles natürlich ohne Großbritannien. London sah schließlich für sich nur gute Gründe, kein Mitglied der Euro-Zone zu sein, und hat auch ansonsten immer darum gekämpft, den mit dem EU-Beitritt nolens volens unterschriebenen Supranationalismus zu reduzieren und Regelungskompetenzen, die es an Brüssel abgegeben hat, nach Westminster zurückzuholen. Die Zuständigen in London sahen sich einerseits durch die Euro-Staatsschuldenkrise in ihrem Standpunkt bekräftigt, wie richtig es war, nicht der Euro-Zone beizutreten: Der seitdem gegenüber dem Euro gestiegene Wert des Pfund Sterling bewies der Nation, wie vorteilhaft es war, sich das dauerhafte »Opt-out« aus der Euro-Zone gesichert zu haben. Andererseits: In dem Maße, wie sich der Euro-Raum gemäß der Logik der mit der Währungsunion eingerichteten ökonomischen Sachzwänge konsolidierte, in der eben auch Großbritannien eine zwingende Notwendigkeit erkannte, wurde das bislang praktizierte politökonomische Verhältnis des Pfund Sterling zum Euro prekär. Das Zusammenwachsen der Euro-Mitglieder trieb die Marginalisierung des Königreichs voran. Es ist selbst kein politisches Subjekt des Euro und damit immer weniger Führungs- und Gestaltungsmacht in der und über die Gesamt-EU. Genau das aber war und ist im Kern die nationale Ambition, aufs Anschaulichste demonstriert in dem Projekt des damaligen Premiers Tony Blair, Großbritannien als dritte Führungsmacht »im Zentrum der EU zu verankern«, um von innen die Fortschritte des europäischen Imperialismus maßgeblich zu definieren und zu kontrollieren. Statt dessen drängten die Briten sich sozusagen selbst als »Opt-out-Nation« immer mehr aus der Union hinaus. Europa wurde umso weniger Einwirkungsfeld für den Inselstaat, je stärker es um der Geschäftsbasis des eigenen Pfund Sterlings willen von der Rettung des Euro und dessen erfolgreicher Bewirtschaftung abhängig wurde.

Hier liegt also die Ironie der Sache: Beim Euro-Verbund erkannte Großbritannien den immanenten Sachzwang zur Politischen Union, also zur Preisgabe von Souveränität, an, den es für Europa im Allgemeinen und für sich im Besonderen so vehement ablehnte. Mit diesem tatsächlich in der Krise fortschreitenden, erzwungenen Souveränitätsverzicht der Euro-Nationen zugunsten eines durchgreifenden politökonomischen Regimes und damit der europäischen Richtlinienmacht, die vor allem bei Deutschland liegt, wurden aber auch die längst vergemeinschafteten ökonomischen Lebensgrundlagen der britischen Nation immer mehr deren eigener Dispositionsmacht und Zuständigkeit entzogen. Im Vorfeld des Brexit-Referendums vom 23. Juni 2016 beschrieb ein Parlamentsausschuss das mit britischem Understatement als »somewhat of a paradox«.¹

Bleiben oder gehen?

Angesichts des Widerspruchs entschloss sich die britische Regierung, das Problem in Form einer Abstimmung auf die Tagesordnung zu setzen: Entscheidung für oder gegen die EU, Drinbleiben oder Rausgehen? Remain or leave? In jedem Fall sah sich der britische Staat – als Garant der prekären, weil weitgehend gemeinschaftsbestimmten Lebensbedingungen – zu einem klaren Machtbeweis herausgefordert! Die Politik Camerons, mit der Austrittsdrohung Zugeständnisse der EU-Partner an die britische Souveränität als Bedingung des Verbleibs in der Union zu erstreiten, war ein solcher Machttest, der schon die Alternative Austritt einschloss. Und die Entscheidung für die Brexit-Abstimmung war erst recht so ein Machtbeweis, den die Nation sich nach Auffassung der Brexiteers schuldig war – ein alternatives »Wir schaffen das!« aus der Defensive heraus.

Die »Remainer« in der politischen Klasse, angeführt von Regierungschef David Cameron und Finanzminister George Osborne, standen auf dem Standpunkt, dass man den notwendigen Kampf um die Aufrechterhaltung der externen Stellung Großbritanniens zu Europa nur in und mit Europa führen kann. Gemäß dieser Linie erhandelte sich Cameron in Brüssel veränderte Bedingungen der britischen Mitgliedschaft: Absicherungen für den Finanzplatz London; einen Konsultationsmechanismus im Falle von Entscheidungen der Euro-Zone, welche die Nicht-Euro-Länder negativ betreffen; einen »Notfallmechanismus«, der es zwecks Begrenzung der Arbeitsmigration nach Großbritannien erlaubt, Arbeitskräfte aus der EU zu diskriminieren und ihnen Sozialleistungen vorzuenthalten; und das Zugeständnis der Partner, dass die Verpflichtung der EU-Staaten zu einer »immer engeren politischen Union« für den Inselstaat nicht gilt:

»Wenn wir also bleiben, dann ist Großbritannien dabei mit einem gedeckelten EU-Haushalt und mit seinem gesicherten Rabatt; überflüssige Vorschriften werden beseitigt, und wir werden auf den Zusicherungen bestehen, die wir in den Neuverhandlungen unserer Mitgliedschaft erreicht haben – und sicherstellen, dass Großbritannien wirklich das Beste von beiden Welten hat: Wir sind bei den Teilen Europas dabei, die es für uns bringen, und wir sind draußen aus den Teilen, die das nicht tun; im Binnenmarkt; frei, in Europa zu reisen; und Teil einer Organisation, in der die Kooperation auf den Gebieten von Verteidigung und Handel Großbritannien und seine Partner sicherer und reicher macht, aber mit Garantien, dass wir niemals Teil des Euro, niemals Teil von Schengen, niemals Teil einer Europäischen Armee werden, niemals zur Haftung für die Euro-Zone mit dem Geld unserer Steuerzahler verpflichtet sind und niemals ein Teil eines europäischen Superstaates sein werden«, äußerte Cameron am 3. Februar 2016 vor dem House of Commons.

Trotz aller Erfolgsmeldungen – das Widersprüchliche der britischen Mitgliedschaft in Europa konnte Cameron nicht wegdiskutieren: Der EU-Vorbehalt der Entscheidungsmacht über die politökonomischen Elementarmittel der Nation – von der Benutzung des Euro durch den britischen Finanzplatz bis hin zu den Regeln zur Bewirtschaftung des nationalen Standorts – blieb bestehen! Was die »Remainer« erreichten, war im Wesentlichen, dass Großbritannien draußen bleiben durfte: verschärftes »Opt-out« als Zugeständnis!

Vermeintlicher Befreiungsschlag

Dagegen kämpften die »Leaver«, das breite Bündnis von schon immer euroskeptischen Torys, Labour-Abgeordneten und Politikern der United Kingdom Independence Party (UKIP), für die seit jeher die einzig richtige Korrektur »unserer Beziehungen mit Europa« der EU-Austritt war. Ihre Botschaft war eindeutig: »Take back control!« Sie wollten den Widerspruch der britischen EU-Mitgliedschaft, dessen Fortschreibung und Verschärfung die »Remainer« betrieben, durch Kündigung auflösen. Denn brauchbare Beziehungen mit und berechenbaren Einfluss auf Europa habe Großbritannien nur, wenn es seine Souveränität wiedergewinne, um dann zu seinen Bedingungen das Verhältnis zur EU neu zu vereinbaren:

»Das Thema der Mitgliedschaft in der EU ist die bedeutendste politische Streitfrage unseres Lebens. (…) Heute ist es klarer als je zuvor, dass die immer weitere, tiefere politische Integration unvermeidlich ist, wenn wir in der Europäischen Union bleiben. Wie wir bei allem sehen konnten, von dem sich verschlechternden Zustand der Euro-Zone bis hin zur Flüchtlingskrise, ist Brüssels Antwort immer ›mehr EU‹. Das von David Cameron angesetzte Referendum ist deshalb eine goldene Gelegenheit für das Vereinigte Königreich, die es nur einmal im Leben gibt, die Fesseln der EU-Mitgliedschaft loszuwerden und wieder stolz in der Welt aufzutreten. Deshalb ist jetzt die Zeit für alle diejenigen im politischen Spektrum, die ein Vereinigtes Königreich wollen, das seine Grenzen selbst kontrolliert, seine eigenen Gesetze macht und frei ist, seine eigenen Handelsabkommen auszuhandeln, sich zusammenzuschließen und das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union zu führen.«²

Für die »Leaver« ist der Brexit der fundamentale Befreiungsschlag für die Nation: die Wiedergewinnung ihrer Potenz zur autonomen Gestaltung der Standortbedingungen ebenso wie zu eigenständigem Imperialismus. Aber auch hier gilt: Den Widerspruch der EU-Mitgliedschaft werden sie mit der Kündigung los, aber dies bedeutet noch keinen Zugewinn an Macht. Schon der Austritt ist das praktische Eingeständnis, dass Großbritan­nien die Kraft nicht hat, die EU in seinem Sinne zu bestimmen und auszugestalten. Mehr noch – die Wiedergewinnung der formellen Souveränität der Nation bedeutet die Schädigung ihrer materiellen Grundlagen. Denn tatsächlich werden mit den abgelehnten Kosten und Pflichten für die Nation auch deren Erfolgsmittel und Rechte erst einmal gekündigt. Die Lebensgrundlagen Großbritanniens sind längst vergemeinschaftet, existieren in der Form von lauter europäischen Rechts- und Wirtschaftszusammenhängen. Die Rede ist von »6.987 geltenden EU-Richtlinien und über 50 EU-Handelsabkommen« (House of Commons, Foreign Affairs Committee), die nach dem Brexit neu verhandelt werden müssen. Daran, dass jetzt fast alle Wirtschaftsbeziehungen und Kooperationen – das fängt mit dem Im- und Export von Waren an und hört bei der Zusammenarbeit der Universitäten in Forschung und Lehre noch lange nicht auf – in Frage gestellt sind, wird deutlich, wie umfassend die etablierte politökonomische Abhängigkeit Großbritanniens von der EU ist. So demonstriert der Brexit beides: dass im supranationalen Europabündnis die Staaten noch souveräne Nationen bleiben, die den Austritt aus der EU beschließen können; aber auch, wie wenig mit der förmlichen Unabhängigkeit von Binnenmarkt und Euro-Zone gewonnen ist, weil die Schädigung der längst europäisierten Basis der Souveränität gewiss ist. Wie sehr die Wiedergewinnung größerer Souveränität auf Kosten ihrer europäisierten Geschäftsgrundlagen geht, demonstrieren »die Märkte«. Die nahmen schon das Votum für den Brexit, noch gar nicht seinen praktischen Vollzug, zum Anlass, gegen die Währung und auf einen baldigen Wirtschaftseinbruch zu spekulieren – und führten beides damit herbei.

Das Verhältnis zu Europa lässt sich nicht auflösen in Freiheiten, die man gewinnt, und Abhängigkeiten, die man los wird. Jetzt steht der praktische Kampf um die Wiedergewinnung substantieller Souveränität durch die Neuordnung der materiel­len Lebensbedingungen an – und damit ein Machtkampf mit der EU um neue vorteilhafte Geschäfts- und Handelsbeziehungen. Die Atmosphäre in diesen Verhandlungen wird giftig, weil zwei Parteien in ihren ökonomischen Existenzbedingungen aufeinander unbedingt angewiesen und dabei entschlossen sind, weniger Rücksichten auf die Belange der anderen zu nehmen.

In diesem Sinne stellte die neue Premierministerin Theresa May schon im Juli gegenüber all denjenigen im Land und in Europa, die auf einen Rückzieher der Regierung spekulieren, unzweideutig klar: »Brexit means Brexit!«. Sie eröffnete das Ringen um das neue, ebenso unverzichtbare wie erst wieder nützlich zu machende Verhältnis zur EU mit dem Anspruch, Herrin des anstehenden Verfahrens zu sein: Ihr Land bestimme selbst, wann es mit dem Austritt beginnt – und lasse sich von der EU nicht zwingen, sofort Artikel 50 der EU-Verträge zu anzuwenden. Schon die Entscheidung über den Beginn der Verhandlungen ist Teil der jetzt anstehenden neuen Konkurrenz mit der Europäischen Union.

Anmerkungen:

1 House of Commons, Foreign Affairs Committee: Implications of the referendum on EU membership for the UK’s role in the world, Fifth Report of Session 2015-16

2 Gemeinsame Erklärung von Nigel Farage (UKIP), Tom Pursglove (Tory), Kate Hoey (Labour), Grassroots out, 4.1.2016