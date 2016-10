Akquisition im Pazifik

Staatsempfang in Peking für den Fidschi-Premier Josaia Voreqe Bainimarama - links neben ihm Chinas Ministerpräsidenten Li Keqiang (16. Juli 2015) Foto: REUTERS/Jason Lee

China verstärkt seit Jahren seine bilateralen Kontakte in Asien und Afrika. Auch im Pazifik­raum sucht die globale Wirtschaftsmacht nach mehr vertiefter Koopera­tion. In dieser Weltregion, die selten im Fokus der Betrachtungen in Europa ist, hat sich Beijing zu einem der wichtigsten Geldgeber und wirtschaftlichen Partner entwickelt. Allein in Fidschi, eine der größeren der Mininationen, machen chinesische Investitionen inzwischen 41 Prozent aller zufließenden ausländischen Gelder aus, sagte Industrie- und Handelsminister Faiyaz Koya Ende Juli beim Besuch einer Wirtschaftsdelegation aus Beijing. Deren Mitglieder, Vertreter millionenschwerer Firmen, loteten bei der Visite weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit aus.

Strategische Investitionen

Das Beispiel zeigt, wie sehr der südpazifische Raum inzwischen das Interesse geweckt hat. Dabei haben die Kleinstaaten zusammengenommen allenfalls eine Bevölkerung von der Größe einer chinesischen Metropole. Aus Sicht Beijings wären Staaten wie Tuvalu (10.000 Einwohner), Nauru (11.000), Palau (21.000), Tonga (105.000) oder Mikrone­sien (105.000) völlig vernachlässigbar. Selbst Fidschi mit 900.000 und Papua-Neuguinea mit 7,3 Millionen Bewohnern wären kaum größerer wirtschaftspolitischer Aktivitäten wert. Dennoch wurden dorthin zuletzt zahlreiche Kontakte neu geknüpft und intensiviert.

60 Millionen Dollar schwer ist beispielsweise ein Entwicklungsprojekt, bei dem China, Neuseeland und die Cook-Inseln kooperieren. 2012 angeschoben, geht es um die Verbesserung der Trinkwasserqualität und sanitärer Infrastruktur auf Rarotonga, der größten Insel des unabhängigen, aber mit Neuseeland assoziierten Kleinstaates. Rund 12.000 Menschen leben über den Archipel verstreut, für einen guten Teil gibt es mit dem Projekt eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse.

Der Pazifik ist globalstrategisch US-Beritt, Juniorpartner dabei Australien. Bis zur Jahrtausendwende galt das als sicher, waren die beiden Staaten sowohl »Paten« als auch ökonomische Partner für die kleinen Inselreiche. Mit dem Eintritt der Chinesen ist daraus eine Multipolarität in den Außenbeziehungen der Anrainerstaaten geworden. China verbindet – wie das bereits die bis 1990 existierenden sozialistischen Staaten praktiziert hatten – dezidiert »klassische Entwicklungshilfe« mit den eigenen ökonomischen Interessen. So hat die Kapitalgesellschaft Zijin Mining Group einen 50-Prozent-Anteil an der Goldmine Porgera in Papua-Neuguinea erworben. Diese gehört zu den zehn größten Anlagen der Gold- und Silberförderung weltweit. Anfang Juli empfing Chinas Präsident Xi Jinping Papua-Neuguineas Premierminister Peter O’Neill, um bei den Gesprächen einen weiteren Ausbau der Beziehungen zu erörtern. Auch an der Nickelmine Ramu sind die Chinesen mit 1,6 Milliarden Investitionssumme beteiligt.

Programmatisch war die Rede von Xi, die er bei seinem Besuch auf Fidschi im November 2014 vor etlichen Staats- und Regierungschefs der Re­gion gehalten hatte. Dort kündigte Chinas Nummer eins an, die Kontakte zu einer »strategischen Partnerschaft« ausbauen zu wollen. Zwar bleibt Australien mit 8,6 Milliarden Dollar seit 2006 noch immer der größte bilaterale Geldgeber für die kleinen Nachbarn. China hat im gleichen Zeitraum aber immerhin bereits umgerechnet 1,4 Milliarden in diverse Projekte gesteckt, Tendenz steigend.

Geschäft geht vor

Aktiv sind chinesische Firmen selbst dort, wo es keine offiziellen diplomatischen Beziehungen gibt. So gehen gut zwei Drittel der Exporte der Salomonen (in erster Linie Holz) nach China. Mitte Juli warb Premierminister Manasseh Sogavare beim Besuch von Wang Gen Hua, einem Gesandten der chinesischen Botschaft in Papua-Neuguinea, ausdrücklich um Investitionen aus China in die Telekommunikationsbranche seines Landes, die Elektrifizierung ländlicher Gebiete und die Lebensmittelverarbeitung. Wang äußerte sich grundsätzlich positiv – obwohl die Salomonen geopolitisch Unterstützer Taiwans sind, das Beijing als »abtrünnige Provinz« einstuft.

Kiribati, das ebenfalls nur diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhält, hatte Ende Juli den Chinesen erneut besondere Privilegien bei den Rechten zum Thunfischfang für die nächste Lizenzperiode, die bis 31. Mai 2017 läuft, eingeräumt. Huang Bao Shan, Chef der dem Agrarministerium unterstehenden China Long Distance Association (CLDA), hatte das bei einer dreitägigen Visite in der kleinen Inselnation ausgehandelt. Erstmals waren den Fischern des Flottenbetreibers Zhejiang Ocean Family ein Jahr zuvor die meisten Fangtage in den reichen Fischgründen Kiribatis zugestanden worden. Zum großen Ärger der US-Konkurrenz.

Bereits 2014 hatte Chinas Präsident Xi mit Fidschi fünf Abkommen unterzeichnet. Ende Juli wurde in der Hauptstadt Suva ein bilateraler Wirtschaftsgipfel abgehalten, an dem auch Vertreter aus Singapur, Australien und den USA teilnahmen. Wirtschaftsminister Koya verwies dabei auf die Zahlen, wonach sich die chinesischen Direktinvestitionen in Fidschi von 210 Millionen Dollar 2010 binnen vier Jahren auf 623 Millionen verdreifacht hätten. Die Exporte aus dem Inselstaat Richtung Beijing stiegen sogar auf das Siebenfache, von fünf auf 37 Millionen Dollar. Gemessen an einigen Nachbarn, mag das Volumen nicht groß sein. Doch weitere Partnerschaften in den Bereichen Wassermanagement, Immobilien und Möbelproduktion wurden beim Gipfel angeschoben.

Fidschi wirbt auch um mehr chinesische Touristen. Beinahe zu viele davon gab es zwischenzeitlich auf Palau: Dort stieg ihr Anteil an Urlaubern im Februar 2015 auf 62 Prozent – von 14 Prozent ein Jahr zuvor. Für viele zahlungskräftige Vertreter der wachsenden Mittelklasse Chinas sind die Trauminseln im Südpazifik eine der neuen Hauptdestinationen.