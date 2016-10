LSVD-Sprecherin: Oettinger muss sich entschuldigen

Zu der Rede, die EU-Kommissar Günther Oettinger am 26. Oktober vor einem Unternehmerverband in Hamburg hielt, erklärte Stefanie Schmidt, Sprecherin des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD), am Sonntag:Es ist unfassbar, dass ein EU-Kommissar abgeschmackte Altherrenwitze von der »Pflicht-Homoehe« in öffentlicher Rede zum besten gibt. Er denunziert damit den Kampf von vielen Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürgern um Gleichberechtigung. Wenn Oettinger sich nicht schleunigst von seinen Ausfällen distanziert und entschuldigt, disqualifiziert er sich nachhaltig für das Amt eines EU-Kommissars. Ein EU-Kommissar muss glaubhaft die europäischen Werte von Nichtdiskriminierung vertreten können, anstatt rassistischen und homophoben Vorurteilen das Wort zu reden.

Am Samstag sendete der Deutschlandfunk ein Interview mit dem Linke-Politiker Oskar Lafontaine. Thema waren die Aussichten für ein »rot-rot-grünes« Bündnis auf Bundesebene:

Martin Zagatta: (…) einen Bundeskanzler Gabriel, den könnte sich Ihre Partei vorstellen – das entnehme ich den Äußerungen von gestern (vom Freitag, jW), dass man den ja nächste Woche da schon inthronisieren könnte.

Lafontaine: Das wäre eine falsche Schlussfolgerung. (…) Für uns ist einzig die Frage wichtig, welche politischen Veränderungen werden möglich. Wird es möglich sein, die Verheerungen im Sozialstaat beispielsweise, die in den letzten Jahren ja auch von SPD und Grünen wesentlich zu verantworten sind, wird es möglich sein, diese Verheerungen wieder rückgängig zu machen – also Leiharbeit, Werkverträge, Niedriglohnsektor, befristete Arbeitsverträge. Also Verheerungen, unter denen viele Menschen leiden und die ihre Leben erheblich verschlechtert haben. (…)

Zagatta: (…) Aus der SPD und von den Grünen heißt es ja, solange die Linkspartei auch einem von der UNO gedeckten Kampfeinsatz der Bundeswehr, jeden solchen Einsatz ablehnt, da komme man überhaupt nicht zusammen. (…)

Lafontaine: Zunächst einmal müssten SPD und Grüne glaubwürdig damit beginnen, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Das ist ja ein wirkliches Problem, und wir haben ja gesehen, dass in der letzten Zeit leider – weil Sie nach Gabriel gefragt haben – auch unter seiner Mitwirkung, er entscheidet das ja nicht allein, die Waffenexporte auch in Kriegsgebiete wieder angestiegen sind.

Zagatta: Aber (…) lässt sich denn (…) zum Beispiel der Islamische Staat, (…) mit der Yogamatte unterm Arm besiegen?

Lafontaine: Das ist ein Dummspruch von Özdemir, der davon ablenkt, dass nun wirklich Einstein etwas klüger ist, der eben darauf hingewiesen hat, die ganzen Kriege beginnen mit der Waffenproduktion und der Waffenlieferung. Und deshalb sind wir natürlich strikt dagegen. Das war eine früher unstreitige SPD-Position, also Brandt hat das immer wieder vertreten, man kann doch nicht in Kriegsgebiete auch noch Waffen liefern und ernsthaft von sich behaupten, das würde dem Frieden dienen. Im übrigen, (…) da bin ich und viele andere seit Jahren der Auffassung, wir bräuchten eine UNO-Polizei, die nach Polizeigrundsätzen vorgeht. Aber Sie dürfen dreimal raten, wer dem entgegensteht: Das sind die Vereinigten Staaten, die natürlich nicht daran denken, sich irgendwelchen internationalen Vereinbarungen zu unterwerfen. Und das ist das Problem der sogenannten Auslands- und Friedenseinsätze: Im wesentlichen geht es unter der Führung der Vereinigten Staaten um Öl- und Gasfelder (…)

http://kurzlink.de/rot-grun