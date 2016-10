Wütender Protest: Zehntausende Menschen forderten am Samstag in Madrid Demokratie und wandten sich gegen einen »Putsch der Mafia« Foto: AP Photo/Francisco Seco

Nach zehn Monaten mit einer lediglich geschäftsführenden Regierung hat das spanische Parlament am Samstag Mariano Rajoy erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. 170 Abgeordneten stimmten für ihn, 111 votierten gegen den Politiker der postfranquistischen Volkspartei (PP), und 68 enthielten sich. Am heutigen Montag soll Rajoy offiziell vom spanischen König vereidigt werden. Die neuen Minister sollen an diesem Donnerstag benannt werden. Die PP hat 137 von 350 Mandate, bildet aber, weil sie bisher keinen Koalitionspartner finden konnte, eine Minderheitsregierung.

Die linken Parteien im Parlament übten scharfe Kritik an der Wiederwahl Rajoys. Der Generalsekretär von Podemos, Pablo Iglesias, verwies auf die Rolle der Sozialdemokraten. Sie hatten sich bei der entscheidenden Abstimmung am Samstag mehrheitlich enthalten – nur 15 der Abgeordneten dieser Fraktion votierten gegen den Konservativen. Die PSOE habe korrupten Rechten der PP zum Regieren verholfen, erklärte Iglesias.

Redner der linken katalanischen Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) bezeichneten die Sozialdemokraten als »Verräter«, weil sie ihre Wählerschaft betrogen hätten. In ihrer Kampagne hätten sie sich strikt gegen Rajoy ausgesprochen, nun hätten sie ihm durch die Hintertür eine weitere Amtszeit ermöglicht.

Gegen die rechte Regierung fand am Samstag abend vor dem Parlamentsgebäude in Madrid eine Massendemonstration statt, die erste seit längerer Zeit. An den Protesten beteiligten sich auch Abgeordnete der Vereinigten Linken und der Fraktion Unidos Podemos. Sie schlossen sich der Kundgebung nach der Abstimmung an.

Unter dem Motto »Gegen den Putsch der Mafia« versammelten sich laut den Anmeldern 150.000 Menschen, um Demokratie zu fordern. Gegen sie hatte der spanische Staat 2.000 Bereitschaftspolizisten mobilisiert. Auch in Alicante, Almería, Zaragoza, Oviedo, Murcia, Logroño, Palma de Mallorca oder Valencia fanden Proteste gegen den alten und neuen Kabinettchef statt. Auf Transparenten waren Losungen wie »Hoch lebe der Klassenkampf!« oder »PSOE und PP sind dieselbe Scheiße!« zu lesen. Die Regierung sprach von lediglich 6.000 Teilnehmern.