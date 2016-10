Aufruf zur Toleranz

Zur Unterstützung des für hessische Schulen vorgesehenen Sexualkundeunterrichts sind am Sonntag mittag in Wiesbaden weit über 1.000 Menschen auf die Straße gegangen. Das »Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt«, das aus mehr als 100 Initiativen, Parteien, Gewerkschaften und Vereinen besteht, protestiert damit gegen einen Aufmarsch konservativer Christen, die eine »Frühsexualisierung« der Schüler befürchten. Veranstalter dieser Demonstration war das Aktionsbündnis »Ehe und Familie«, das sich bereits in Baden-Württemberg gegen ähnliche Änderungen gewendet hat. (pw)