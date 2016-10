Brüssel stimmt CETA zu

CETA unterzeichnet, da kann man sich ins Fäustchen lachen. Kanadas Premier Justin Trudeau, umringt von Spitzenchargen der EU Foto: Francois Lenoir/Reuters

Das Freihandelsabkommen CETA ist so gut wie unter Dach und Fach: Es wurde am Sonntag in Brüssel von Kanadas Premierminister Justin Trudeau und Spitzenbeamten der EU unterzeichnet. Endgültig in Kraft treten kann es aber erst dann, wenn es auch vom Europaparlament ratifiziert ist, danach müssen außerdem die nationalen Parlamente der EU einzelnen Vertragsteilen zustimmen. Auch die Justiz könnte noch Steine in den Weg legen.

Mit Hilfe von CETA sollen im Handel zwischen Kanda und den EU 99 Prozent aller Zölle abgeschafft werden. Kritiker fürchten, dass durch die Vertragsbestimmungen die Souveränität nationaler Parlamente und Gerichte sowie deren umweltpolitische Kompetenzen ausgehebelt werden. CETA, so wird ferner bemängelt, sei letztlich eine Blaupause für das von den USA angestrebte Freihandelsabkommen TTIP. Weil die belgische Provinz Wallonien Bedenken gegen den Vertragstext angemeldet hatte, war der Abschluss um drei Tage verzögert worden.

Beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe liegt seit dem Wochenende ein Eilantrag vor, der die Regierung zu einer Erklärung verpflichten soll, dass das Abkommen in Deutschland vorläufig nicht angewendet wird. Eine Gerichtssprecherin bestätigte laut AFP am Sonntag den Eingang eines entsprechenden Schreibens der drei Organisationen Campact, Mehr Demokratie und Foodwatch. Bereits am Freitag hatte die Bundestagsfraktion der Linkspartei ebenfalls einen Eilantrag eingereicht.

Die Anträge würden »mit der gebotenen Eilbedürftigkeit geprüft«, sagte die Gerichtssprecherin laut AFP. Erst vor zwei Wochen hatte das BVerfG CETA vorläufig gebilligt – wenn auch unter den Vorbehalt, dass Deutschland aus dem Vertrag wieder aussteigen kann. Nach dem Brüsseler Hickhack um den Text fordern Luxemburg und Österreich, die schon weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit den USA über TTIP neu aufzurollen. Österreichs Vizekanzler Reinhold Mitterlehner sagte der Zeitung Die Welt, nötig sei ein »Neustart mit einem anderen Verhandlungsmandat«.