Pol & Pott. Winteressen

Das letzte Einhorn« (USA, Großbritannien, Japan, Deutschland 1982) ist ein Kinderfilmklassiker. Jules Bass und Arthur Rankin jr. verfilmten die Erzählung von Peter S. Beagle. Es ist mehr Fantasy als Märchen, ein Happy-End gibt es nicht.

In einem Wald lebt ein Einhorn, so nennt man Wesen, die wie Pferde aussehen, oben am Kopf aber noch ein Horn haben. Einhörner gelten als Symbole der Reinheit und Unschuld. Sie sind weiß und existieren entweder als Kuscheltier in einem Kinderzimmer oder als Fabelwesen in Legenden, Bildern, Büchern und Filmen. Das heute und hier besprochene Zeichentrick-Einhorn hat wunderschöne Augen, eine zarte Stimme und ist eigentlich ganz glücklich mit ein paar anderen Tieren im Wald. Aber dann kommen zwei Jäger vorbei, und der eine ruft in den Wald hinein, dass hier das letzte Einhorn wohnt und dass es auf sich aufpassen soll. Da wird es stutzig und macht sich auf den Weg, die anderen Einhörner zu suchen.

Es trifft den Zauberer Schmendrick, der aber nicht gut zaubern kann, und die Räuberfrau Molly. Die beiden begleiten das Einhorn in das Schloss von König Haggard, der mit Hilfe eines großen, roten Stiers die anderen Einhörner gefangenhält. Um ins Schloss zu gelangen, verzaubert Schmendrik das Einhorn in eine Frau, Lady Amalthea. Der Sohn von König Haggard, Prinz Lír, verliebt sich in sie. Es wird nun alles noch viel dramatischer als bei anderen Prinzen und Prinzessinnen. Denn wenn Lady Amalthea sich für den Prinzen entscheidet, kann sie die Einhörner nicht mehr befreien. Und wenn sie die Einhörner befreit, muss sie selbst wieder zum Einhorn werden, unwiderruflich, kann also nicht die Frau vom Prinzen werden.

Interessant ist, wie die Figuren im Film sprechen. Trotz großer Dramatik zuweilen bemerkenswert ruhig. Allen voran der Prinz, der ja ungemeine Liebesqualen erdulden muss – erst liebt sie ihn nicht, dann liebt sie ihn doch, wird aber wieder zum Einhorn. Wenigstens kann Schmendrick am Ende richtig zaubern und darf mit Molly ein Paar bilden.

Toll an dem Prinzen ist, dass er es neben seiner Drachentöterei und anderen Heldentaten schafft, in der Küche Kartoffeln zu schälen. Winteressen aus Kartoffeln, Zwiebeln und geschmolzenem Käse: Ein Kilogramm Kartoffeln schälen, in kochendes Salzwasser geben, 15 bis 20 Minuten köcheln lassen. Eine große Zwiebel schälen, halbieren, in dicke Scheiben schneiden. Ein wenig Olivenöl in einer Kasserolle bei mäßiger Hitze erwärmen, Zwiebeln hineingeben, bis sie weich sind und leicht Farbe angenommen haben. Ofen auf 180 Grad vorheizen. Wenn die Kartoffeln gar sind, abgießen und in ungefähr mundgerechte Stücke schneiden. In die Zwiebelpfanne geben, mit 150 Gramm Gruyère oder einem anderen Hartkäse vermischen. Etwas Salz und schwarzen Pfeffer darüber mahlen, mit einer kleinen Handvoll geriebenem Parmesan bestreuen. Für 35 bis 40 Minuten backen, bis der Käse geschmolzen ist und sich Kartoffeln und Zwiebeln golden färben. Vier große Handvoll Blattgemüse (Grünkohl, Spinat oder andere dunkelgrüne Kohlsorten) dämpfen und zu den Kartoffeln reichen.