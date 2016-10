Bilder einer Räumung

Vorheriges

Mit schwerem Gerät ist am Donnerstag der Abriss der Flüchtlingshütten und Zelte im Dschungel genannten Camp von Calais fortgesetzt worden. Arbeiter rückten am Donnerstag morgen unter anderem mit großen Baggern im westlichen Teil des Flüchtlingslagers an, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichteten. Die Polizei sicherte die Arbeiten mit einem Großaufgebot ab und hielt Flüchtlinge und Journalisten auf Abstand.

Die französischen Behörden hatten am Montag mit der Räumung des Lagers am Ärmelkanal begonnen. Tausende Menschen wurden mit Bussen in »Aufnahmezentren« im ganzen Land gebracht. Am Mittwoch verkündete die für Calais zuständige Präfektin Fabienne Buccio das »Ende des Dschungels«.

Allerdings hielten sich auch am Donnerstag noch Flüchtlinge in der Gegend auf: Vor einem für den Abtransport eingerichteten Busbahnhof, der am Mittwoch abend geschlossen wurde, befanden sich rund 100 junge Flüchtlinge. Das für die Verlegung der Menschen geschaffene Registrierzentrum in Calais beendete ebenfalls seine Tätigkeit. »Es wird nicht wieder öffnen«, sagte Präfektin Buccio am Donnerstag. »Die Menschen, die da sind, sind nicht die Menschen, die in dem Camp gelebt haben.« Für sie sei das Zentrum nicht gedacht gewesen. Der Leiter der französischen Behörde für Einwanderung und Integration, Didier Leschi, sagte der AFP, es stünden noch zehn Busse zur Verfügung, um Flüchtlinge in Unterkünfte in anderen Landesteilen zu bringen. »Das ist das letzte Angebot«, äußerte ein anderer Behördenvertreter.

Seit Beginn der Räumung am Montag wurden nach Angaben des französischen Innenministeriums etwa 5.600 Flüchtlinge auf andere Regionen in Frankreich verteilt. In dem aufgelösten Lager haben nach Angaben der Behörden vor allem Menschen mit Asylanspruch gelebt. Bereits in den vergangenen zwei Jahren hätten mehrere tausend Bewohner des Camps am Ärmelkanal Asyl in Frankreich beantragt, sagte der Leiter des französischen Flüchtlingsamts, Pascal Brice, am Donnerstag dem Radiosender France Info. »70 Prozent von ihnen wurden als Flüchtling anerkannt.« (dpa/AFP/jW)