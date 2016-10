Belgrader Bautradition begraben

Zu jW vom 5. Oktober: »In die Zukunft mit Bulldozern«

Im Gegensatz zu den ambitionierten Studien zum Thema »Belgrad 2000«, wie sie das städtische Bauamt von Belgrad unter Konsultation führender städtebaulicher Institute der Welt seit Anfang der 70er Jahre vorgelegt hat, wurde in den letzten Jahren ohne Rücksprache mit Fachkreisen rein auf den politischen Druck des Premierministers Alexander Vucic hin das Prestigeprojekt »Belgrad am Wasser« ins Leben gerufen. Die Mitarbeiter der Bauämter, die ihren Segen dafür gegeben haben, sahen sich anscheinend vor der Wahl, entweder zuzustimmen oder ihre Arbeitsstelle zu räumen. Soweit fühlt sich Herr Vucic in seinem Amt sicher. Erfahrene Architekten aus Belgrad, die sich ihr ganzes Leben lang über die richtige städtebauliche Entwicklung der Stadt Gedanken gemacht haben, erkennen in den von einem Büro aus Saudi-Arabien vorgelegten Planungen ein Beispiel von Megalomanie, die konkrete Lage des Projektes spielt gar keine Rolle, historische, traditionelle, kulturelle, städtebauliche oder soziale Aspekte werden nicht berücksichtigt. So ist eine Anzahl von Wolkenkratzern entlang des Flusses Save vorgesehen, (…) die jeden Sichtkontakt zwischen Altstadt und Novi Belgrad unterbrechen würden. Diese Wolkenkratzer sollen Unterkünfte für eine neue Klasse der Zahlungskräftigen aus dem Inland und Ausland bieten, die Belgrad demnächst erobern soll. Die Bürger von Belgrad haben in diesen neuen Räumen nichts verloren. Zwar sind Spazierstraßen mit Pflanzungen vorgesehen, jedoch so, dass sich die Spaziergänger wie Ameisen zwischen den anonymen Wolkenkratzern der Superreichen fühlen müssen (…). Eine lange Tradition der Belgrader Architektur, behutsam ihre bauliche Tradition fortzuentwickeln, wird mit diesem Projekt begraben. (…) Dieses Projekt (…) konnte nur aufgrund der zerrütteten politischen Lage in Belgrad zustande kommen, der Zerschlagung Jugoslawiens, seiner Institutionen und seiner kritischen Öffentlichkeit sowie des danach etablierten westlichen Einflusses, wobei der amtierende Premierminister seine Rolle dank der westlichen, auch der deutschen Berater in seinem Kabinett bestens erfüllt.

Olivera Götz, München

Unwürdiger Nachruf

Zu jW vom 19. Oktober: »Mord in Donezk«

Dieser Artikel zum Mord an Arsen Pawlow ist kein Ruhmesblatt für die junge Welt. Lauterbach wiederholt erneut, die Reihenfolge zwischen Verfassungsänderung/Wahlen/Grenzkontrolle sei eine Frage unterschiedlicher Verhandlungspositionen. Das ist sie nicht. Die Reihenfolge ist in den Minsker Vereinbarungen eindeutig festgelegt, auch wenn sowohl Steinmeier als auch Kiew stets anderes behaupten. Und diese Vereinbarungen sind, mit dieser Reihenfolge, so von den UN bestätigt worden und damit gültiges internationales Recht. Schlimmer als diese Nachlässigkeit (…) ist allerdings der Umgang mit der Person Arsen Pawlow. Es werden über ihn vor allem Behauptungen zitiert, die von ukrainischer Seite stammen. Tatsächlich war »Motorola« ein wichtiger Kommandeur bei der Verteidigung des Donbass gegen eindeutig faschistische Truppen. Er hat getan, was nötig war. Letztlich ist das das Höchste, was ein Mensch in seinem Leben erreichen kann. Dass eine linke Zeitung wie die jW nicht einmal imstande ist, einem antifaschistischen Helden zumindest Respekt zu erweisen, ist beschämend. Hätten die Donezker das Bataillon »Asow« mit Wattebäuschen bewerfen sollen? Oder die einfliegenden ukrainischen Granaten mit Lichterketten beantworten? Pawlow hat die gleiche Achtung verdient wie die Kämpfer der Internationalen Brigaden in Spanien vor 70 Jahren. (…)

Dagmar Henn, per E-Mail

USA bestimmen Ölpreis

Zu jW vom 22./23.Oktober: »Krösus braucht Geld«

Wenn auch immer wiederholt, bleibt es doch albern zu glauben, Saudi-Arabien habe mit dem Ölpreisdumping die Schieferölförderung kaputtmachen wollen. Sobald der Preis ansteigt, wird wieder mehr nichtklassisch gefördert. Die Technologie ist da, das Kapital haben die Banken. Das Verhalten der Golfmonarchie erklärt sich vielmehr aus dem Vasallenstatus gegenüber den USA. Wenn dort die Rohstoff-Fraktion des Kapitals regiert wie unter den Bushs, Carter, Roosevelt usw., wird die Fördermenge gedrosselt. Wenn die Industriefraktion dominiert wie unter Obama, Clinton, Reagan, Truman etc., ist billige Energie gefragt. Die geopolitischen Hauptstoßrichtungen der jeweiligen US-Politik korrelieren damit voll und ganz. Wer also beispielsweise den Erdölpreis hochtreiben will, tut gut daran, mit dem zweitgrößten Förderer Russland zu kooperieren. So erklären sich auch Trumps Avancen in Richtung Putin oder die Kooperation im Zweiten Weltkrieg über den Systemgegensatz hinweg. Fakt ist: Der Weltmarktpreis für Erdöl ist 1:1 eine Abbildung der Machtverhältnisse in den USA. Das belegt die US-Dominanz in der Welt.

Witold Fischer, Rehmsdorf

Angeschmierte Riester-Sparer

Zu jW vom 27. Oktober: »Almosen des Tages: Mindestlohnerhöhung«

4,2 Millionen Menschen mit einem Bruttolohn von weniger als 1.500 Euro sparen sich etwas für eine private Rentenversicherung vom Munde ab! (…) Wer mit seiner Rente nicht über die Grundsicherung im Alter kommt bzw. zuviel »Vermögen« sein eigen nennt, der ist angeschmiert. Bevor es die Grundsicherung gibt, muss Vermögen verbraucht werden. Und wer einen Riester-Vertrag hat, ist auch im Eimer, denn der Vertrag wird auf die Grundsicherung angerechnet! Beschlossen haben das die gleichen (…), die den Menschen tagein, tagaus erklären, sie müssten vorsorgen. (…)

Thomas Elstner, per E-Mail