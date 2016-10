DIDF verurteilt Willkürjustiz in Türkei

Am Mittwoch ließ die türkische Regierung die beiden Kobürgermeister der Kurdenmetropole Diyarbakir verhaften (jW berichtete). Aus diesem Anlass und angesichts andauernder staatlicher Gewalt gegen Kurden wandte sich die türkische Migrantenorganisation DIDF am Freitag mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit:

(…) Das Massaker an den Kurden, die Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung, das Verbot von kurdischen Medien, die Repressionen gegen die sie vertretenden politischen Parteien und Politiker sind klare Zeichen dafür, dass die AKP den demokratischen Willen der kurdischen Bevölkerung ignoriert und missachtet.

Die Absicht, die kurdische Bevölkerung daran zu hindern, über demokratische Wege politische Arbeit zu leisten, ist aber nicht nur eine Strafe, die sich gegen den Willen des kurdischen Volkes richtet, sie treibt vielmehr die gesamte Bevölkerung der Türkei in die Dunkelheit.

Der Staatspräsident Erdogan und die AKP-Regierung zwingen das Land mit ihrer Politik außenpolitisch in den Sumpf eines Krieges, und innenpolitisch schaffen sie jegliche Demokratie und Freiheiten ab.

Deswegen ist die Verhaftung von Gültan Kisanak und Firat Anli (der beiden Kobürgermeister Diyarbakirs, jW) nicht nur ein Schlag ins Gesicht der kurdischen Bevölkerung in Diyarbakir, sondern eine Botschaft an alle, die in der Türkei den Frieden und die Demokratie vertreten. Diese Gesetzlosigkeit ist inakzeptabel.

Erdogan und die AKP, die mit ihrer Politik der Unterdrückung keine Grenzen kennen, können auf den Rückhalt der »Internationalen Koalition« zählen. Sowohl die EU als auch die USA drücken beide Augen zu, um den Verbündeten bei Laune zu halten, und schmeißen die Prinzipien der Demokratie und Menschenrechte über Bord. Deutschland ist bei der Unterstützung dieses Regimes vorn mit dabei. (…)

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) kritisierte am Donnerstag die Sanierungspläne, die die DuMont-Mediengruppe am selben Tag für den Standort Berlin bekanntgegeben hatte:

Im Mittelpunkt aller Überlegungen steht allein die Reduzierung von Kosten. Ein kompletter Verlagsbereich wie die IT soll abgewickelt, das Callcenter DuMont Dialog soll verkauft und in eine ungewisse Zukunft entlassen werden. Besonders betroffen sind auch Berliner Zeitung und Berliner Kurier: In den Redaktionen der beiden Traditionsblätter sollen rund ein Drittel der Beschäftigten ihre Arbeit verlieren, insgesamt rund 50 Kolleginnen und Kollegen. Für die Verlagsbereiche in der Gruppe konnte die Geschäftsführung (…) keine Aussagen machen. (…)

»ver.di lehnt diese Pläne ab. Sie sind unsozial und eines so traditionsreichen Familienunternehmens unwürdig. Statt sich den Herausforderungen der digitalen Transformation zu stellen und dafür geeignete Geschäftsmodelle zu entwickeln, ist DuMont dabei, Qualitätsmedien komplett zu rationalisieren. DuMont war einmal eine wichtige publizistische Größe in Deutschland. Diesen Anspruch scheint das Unternehmen aufgegeben zu haben. Beschäftigte sollen gefeuert werden oder künftig zu deutlich schlechteren Bedingungen arbeiten. Damit geht genau die journalistische Qualität verloren, die man mehr denn je braucht. Journalistische Qualität (…) muss man im Wettbewerb intensivieren. Doch statt um Innovation geht es um Entlassungen, Arbeitsverdichtung und Tarifflucht«, erklärte Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender.