Wunder sind rar

Namur und Brüssel sind umgefallen. So zumindest sah es aus, als am Donnerstag überraschend eine Einigung zwischen belgischer Zentralregierung und jenen Regionen verkündet worden war, die bis dahin das »Freihandelsabkommen« EU-Kanada blockiert hatten.

Es wäre auch zu schön gewesen. Was für ein Signal: das Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) geplatzt, die alte EU am Ende. Schluss mit einer Politik, die an den Menschen vorbeigeht. Aus für Kungelrunden, in denen Lobbyisten ausdrücklich erwünscht, meist sogar die Hauptpersonen sind. Fast schien es, dass der Begriff Demokratie seinen Namen wieder verdienen würde. Am Mittag dann die Meldung: »Belgien erzielt Einigung im CETA-Streit«.

Bei aller anfänglichen Enttäuschung – es hatte schon was, den EU-Hühnerhaufen über die Woche zu beobachten. Bis zum Ablauf des selbstgesetzten Termins fand sich nicht eine Figur aus der dortigen Herrenriege, die sich in der Lage fühlte zu sagen: Okay, der Termin ist geplatzt. Auf eine Neues. Statt dessen schwurbelten zwei der drei Archonten herum und gaben der Hoffnung Ausdruck, dass nicht sein könne, was nicht sein darf. Nur Juncker hielt die Klappe, wahrscheinlich der einzige des Trios mit noch vorhandener Lernfähigkeit. Die Performance, ein künftiger Klassiker für Rezensenten diverser Politikdarsteller.

Schön auch das protokollarische Nichtprotokoll hinsichtlich des Vertragskontrahenten. Kanadas Hipster-Ministerpräsident Justin Trudeau durfte zu Hause bleiben, die feierliche Unterzeichnung des Abkommens fiel am Donnerstag aus. Vielleicht kommt er am Sonnabend doch noch?

Im Grunde ging und geht es auch nicht so sehr um den Deal mit Kanada. Ja, der soll als Türöffner für weit üblere Sachen dienen: Die heißen TTIP oder TISA und sind Ermächtigungsgesetze für das globale Megakapital. Das Prinzip Investorenrecht vor Menschenrecht und Gemeinwohl wird völkerrechtlich fixiert. Eine historische Konsequenz, die unwiderruflich daherkommt. Interessen von Staaten haben offiziell Nachrang gegenüber denen von Apple, Alphabet, Goldman oder Blackrock, und die Mittäter bekommen einen Bonus.

In Brüssel ist der Kompromiss vermutlich zweitwichtigste politische Kategorie. Das trifft nicht nur auf die dort agierenden Großinstitutionen EU-Kommission und NATO, sondern auch auf die Belgier, Flamen und Wallonen zu, deren Abgrenzung 1995 das alte Brabant in eine nördliche und eine südliche Provinz teilte. Welchen Bonus erhält die Wallonie, welchen die anderen bisherigen »Blockierer«? Vermutlich keinen. Was letztlich niemanden wundern wird.

Wunder sind selten. Vor allem solche, die der Forderung Ernesto Guevaras entsprechen: Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. War es also realistisch zu hoffen, dass Vertreter einiger Regionen Belgiens das Abkommen hätten verhindern können? Ja. War es unmöglich, CETA zu stoppen? Nein. Und ist das Abkommen schon in trockenen Tüchern? Keineswegs. Es gibt noch zu tun.