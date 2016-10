Kampfloser Wechsel

Äthiopische Soldaten bei einer Militärparade in der somalischen Hauptstadt Mogadischu (23.1.2007) Foto: Shabelle Media/Reuters

Kämpfer der islamistischen Organisation Al-Schabab haben am Mittwoch die Kontrolle über die westsomalische Bezirkshauptstadt Tiyeglow und deren Umgebung übernommen. Zuvor waren Soldaten aus dem Nachbarland Äthiopien von dort abgerückt, ohne dass es Kämpfe gegeben hatte. Es war innerhalb von zwei Wochen der vierte Abzug äthiopischer Streitkräfte aus einem Ort in Somalia. In den Medien ist oft von »Städten« die Rede, aber dieser Begriff täuscht. Einige Schauplätze dieser spektakulär herausgestellten Machtübernahmen sind besser als Dörfer zu bezeichnen.

Trotzdem bleibt die Frage, wie diese Vorgänge zu erklären sind, die in einigen Medien schon als »Comeback« der Islamisten mystifiziert werden. Das äthiopische Regime hat dazu beigetragen, indem es bisher Erklärungen und Begründungen verweigerte. Aber nach der Räumung von Tiyeglow sprach erstmals Kommunikationsminister Getachew Reda zur Sache. Er stellte klar, dass die abgezogenen Einheiten kein Teil des äthiopischen Beitrags zur afrikanischen »Friedenstruppe« ­AMISOM seien, sondern sich nur aufgrund einer speziellen Vereinbarung mit der somalischen Regierung dort aufgehalten hätten.

Reda widersprach zudem Vermutungen, dass der Rückzug in Zusammenhang mit dem Ausnahmezustand stehe, der seit dem 9. Oktober in Äthiopien herrscht. Diesem vorausgegangen waren ethnische und politische Unruhen, die von manchen Beobachtern als die schwersten seit dem Machtantritt des derzeitigen Regimes im Jahre 1991 bezeichnet werden. Der Minister machte statt dessen die »internationale Gemeinschaft« verantwortlich, die sich nicht ausreichend um die Ausbildung der somalischen Streitkräfte kümmere und zugleich der AMISOM die Subventionen gekürzt habe. Tatsächlich wurde im Frühjahr bekannt, dass die EU ihre Zuschüsse für die »Friedenstruppe« um 20 Prozent gekürzt hat.

Die äthiopischen Streitkräfte sind, nach denen Ägyptens, die zweitstärksten des Kontinents. Durch ihre Bewaffnung und Ausbildung bilden sie den harten Kern von AMISOM. Da nur etwa fünf Prozent der äthiopischen Armee in Somalia eingesetzt sind, ist ein direkter Zusammenhang mit dem Ausnahmezustand unwahrscheinlich. Äthiopien ist schon seit Jahrzehnten auf somalischem Gebiet militärisch präsent, um dort mit Hilfe einheimischer Warlords und Milizen seine Interessen zu sichern. Erst seit 2014 ist es mit einem Kontingent von 4.400 Mann an AMISOM beteiligt. Die 2007 mit maximal 5.000 Soldaten aus Uganda und Burundi ins Leben gerufene »Friedenstruppe« verfügt über insgesamt 22.000 Mann. Der Mission haben sich außer Äthiopien auch Kenia und Dschibuti angeschlossen. Es existiert jedoch praktisch kein einheitlicher Oberbefehl.

Auf der anderen Seite war Al-Schabab zu keiner Zeit so extrem geschwächt, wie es in vielen Berichten dargestellt wurde. Die Aufstockung des AMISOM-Personals im Februar 2012 von 12.000 auf zunächst 17.700 und wenige Monate später auf 22.000 Mann führte zwar zu einer offensichtlichen Veränderung des Kräfteverhältnisses, die jedoch nicht lange vorhielt. Aus der Hauptstadt Mogadischu zog Al-Schabab Anfang August 2012 nach monatelangen Kämpfen nicht etwa militärisch geschlagen ab, sondern hauptsächlich aus politischen Gründen: Die Entscheidung zum Rückzug war gemeinsam mit Vertretern des dort dominierenden Clans der Hawije getroffen worden. Auch wenn Al-Schabab sich seit einigen Jahren auch terroristischer Aktionen bedient, ist sie immer noch eine klassische Guerillaarmee, die die Interaktion mit der Bevölkerung anstrebt und braucht.