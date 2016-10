»Strategische Autonomie«

Freistrampeln: Übung im Rahmen des deutsch-französischen Manövers »Colibri 2016« in Frankreich Foto: © 2016 Bundeswehr / Sebastian Wilke

»Die Zusammenarbeit zwischen der NATO und der EU ist enger als jemals zuvor« – das stellte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg fest, als er am Donnerstag nach dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel Bilanz zog. In der Ägäis unterstütze das Kriegsbündnis mit seinem Einsatz zur Flüchtlingsabwehr die EU, hieß es in der offiziellen Abschlusserklärung; im Mittelmeer kooperiere die neue NATO-Operation »Sea Guardian« außerdem sehr eng mit der EU-Operation »Sophia«. Auf dem Treffen habe man nun überlegt, wo man die Zusammenarbeit weiter intensivieren könne: bei der Abwehr hybrider Bedrohungen etwa, in der Vorbereitung auf einen Cyberkrieg; man könne gemeinsam verbündete Staaten unterstützen und gemeinsame Manöver durchführen. Man werde die Zusammenarbeit weiter ausbauen, kündigte Stoltenberg an: Im Dezember werde er den NATO-Ministern gemeinsam mit der EU-Chefaußenpolitikerin Federica Mogherini »über die praktischen Schritte berichten, die die NATO und die EU unternehmen, um unsere Kooperation auf die nächste Ebene zu heben«. Stoltenberg schloss zuversichtlich: »Wir setzen unsere Pläne in die Wirklichkeit um.«

Hinter der Formel, die NATO und die EU würden in Zukunft noch enger kooperieren, verbirgt sich eine komplizierte Gemengelage widerstreitender politischer Absichten und Strategien, die auch auf dem Brüsseler Treffen in dieser Woche deutlich erkennbar gewesen ist. Die Mehrheit unter den 22 NATO-Mitgliedern, die auch der EU angehören, verfolgt zur Zeit das ehrgeizige Projekt, die militärische Zusammenarbeit innerhalb der EU deutlich zu intensivieren. Dazu haben Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ihr französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian im September ein Papier vorgelegt, das konkrete Schritte benennt und deren rasche Realisierung verlangt. Verlässliche Vereinbarungen sollen noch in diesem Jahr getroffen werden. Es geht unter anderem darum, gezielt und koordiniert aufzurüsten, mehr Geld dafür zur Verfügung zu stellen und die militärischen Fähigkeiten der EU zu stärken. Stößt dies in der NATO durchaus auf Zustimmung, so enthält das deutsch-französische Papier auch Forderungen, die Anlass zu ernstem Streit bieten: Von der Leyen und Le Drian wünschen nicht nur den Aufbau von Parallelstrukturen zur NATO, von einem eigenen EU-Logistikkommando bis hin zu einem EU-Hauptquartier; sie fordern darüber hinaus ganz offen »europäische strategische Autonomie«.

Die NATO kann nicht wollen, dass 22 bzw. – nach dem britischen Austritt – 21 Mitgliedsstaaten sich militärisch selbständig machen, und schon gar nicht wünscht das ihre stärkste Macht, die USA. Entsprechend haben die Verteidigungsminister des Bündnisses sich auch diese Woche intensiv mit den Plänen der EU befasst. »Wir müssen sicherstellen, dass unsere Anstrengungen sich ergänzen«, erklärte Stoltenberg: »Ich glaube fest, dass es durchaus gut möglich ist, die europäische Verteidigung auf eine Weise zu stärken, die die NATO komplementiert und ihre Bemühungen nicht einfach doppelt«. Stoltenberg bekräftigte, er sei eindeutig dagegen, dass die EU »Strukturen aufbaut, die beginnen könnten, mit – beispielsweise – der NATO zu konkurrieren«. Darüber habe man auf dem Treffen in dieser Woche ausführlich diskutiert. Die Formel, die schon seit geraumer Zeit genannt wird, um Einigkeit zu suggerieren, hat der NATO-Generalsekretär jetzt explizit wiederholt: »Ein starkes Europa wird die NATO stärker machen«. Nicht umsonst fordere das Kriegsbündnis seit je die Aufstockung der Militärhaushalte in der EU.

Debatten sind gut, Kontrolle ist besser – und so hat die NATO begonnen, die EU-Strukturen gezielt einzubinden. Auf dem Warschauer Gipfel des Kriegsbündnisses im Juli einigten sich NATO-Generalsekretär Stoltenberg, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk auf eine gemeinsame Erklärung, in der es hieß: »Wir glauben, dass die Zeit gekommen ist, der strategischen Partnerschaft der NATO mit der EU neuen Elan und neue Substanz zu geben.« Seitdem arbeitet das Bündnis an neuen Schritten einer praktischen Kooperation. Binnen nur zwei Wochen werde man Kriegsschiffe und Marineflieger in den Einsatz im Mittelmeer schicken, um dort der EU-Operation »Sophia« mit logistischer Unterstützung und mit Aufklärungsmaßnahmen zur Seite zu stehen, teilten die NATO-Verteidigungsminister am Donnerstag mit. Weitere Maßnahmen würden vorbereitet. An den Gesprächen darüber nahmen neben der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini auch die Verteidigungsminister der offiziell noch neutralen Nicht-NATO-Mitglieder Finnland und Schweden teil.

Und die EU – lässt sie sich einbinden? Nun, man wird sehen. Noch ist der europäische Staatenbund schlicht auf die NATO angewiesen. »Welche Bedeutung die Vereinigten Staaten für die Sicherheit Europas haben, wird oft unterschätzt«, warnt etwa die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in einem aktuellen Papier: »Kein europäisches Land könnte den militärischen Beitrag ersetzen, den die USA zum Abschreckungspotential der NATO leisten.« Berlin braucht das transatlantische Bündnis – noch –, um all die Konflikte und Kriege zu bearbeiten, die es in so vielen Fällen mit angezettelt hat. Langfristig freilich ist die Entwicklung offen. Nicht umsonst hat Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt, den deutschen Militäretat auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts – um die 60 Milliarden Euro – aufstocken zu wollen; nicht umsonst rüstet die Bundeswehr gewaltig auf. Auf lange Sicht »sollten Deutschland und Europa das Feld ordnungspolitischer Entwürfe nicht den USA allein überlassen«, rät die SWP in dem erwähnten Papier: »Vielmehr sollten wir in Deutschland« auch ganz eigenständig »darüber nachdenken, wie das transatlantische Verhältnis und die künftige Weltordnung zu gestalten sind«. Ein EU-Hauptquartier und eine »europäische strategische Autonomie« wären entscheidende militärische Grundlagen dafür.