Polizei greift Protestcamp an

Zurückgedrängt: Demonstranten werden von Einsatzkräften aus ihrem Protestlager vertrieben (27.10.2016) Foto: Mike McCleary/The Bismarck Tribune via AP

Bei der Durchsetzung des Baus der »Dakota Access Pipeline« (DAPL) im Norden der USA wurde am Donnerstag durch einen martialischen Polizeieinsatz eine neue Eskalationsstufe erreicht. In Cannonball, North Dakota, ging eine Hundertschaft in Kampfmontur auf dem Stammesgebiet der Standing-Rock-Sioux gegen ein Widerstandscamp vor, mit dem die Indigenen und ihre Unterstützer seit Wochen gegen den Bau der DAPL protestieren. Sie sehen durch die Rohölleitung die Trinkwasserversorgung gefährdet und verurteilen die Zerstörung traditioneller Kultstätten des Stammes.

Laut AFP kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen der vorrückenden Polizei und Demonstranten. Wie Fotos und Videos im Internet belegen, gingen die Einsatzkräfte in Feldschlachtformation und flankiert durch minensichere Schützenpanzer, eine Schallkanone und einen Bulldozer an einer Schnellstraße gegen die unbewaffneten und nur passiven Widerstand leistenden Pipelinegegner des »Red Warrior Camps« vor. Die Beamten setzten unter anderem Pfefferspray und Holzknüppel ein, um die Kundgebung zu räumen und den Weiterbau der DAPL zu ermöglichen. Im Rücken der vorstoßenden Polizeikette ließ das Unternehmen »Energy Transfer Partner« die Bauarbeiten sofort wiederaufnehmen.

Nach mehr als fünf Stunden hatten die meisten der mehreren hundert Demonstranten entweder den taktischen Rückzug angetreten oder befanden sich in Polizeigewahrsam. Mindestens 117 Menschen wurden festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Auseinandersetzungen sollen noch bis in die Nacht zum Freitag angedauert haben. Dabei wurden auch Barrikaden in Brand gesetzt. Laut Polizei sollen Demonstranten Brandsätze geworfen haben. In zwei Fällen seien Schüsse gefallen. Dazu erklärte das US-Programm Democracy Now! aus den Reihen der Trinkwasserschützer hätte es Berichte gegeben, »wonach mehrere Scharfschützen zum Polizeiaufgebot gehörten«. Sacheen Seitcham von der kalifornischen Frauenmediengruppe »West Coast Women Warriors Media Cooperative« berichtete laut Democracy Now! einzelne Polizisten hätten Elektroschockpistolen gegen Demonstranten eingesetzt. Sie selbst sei von einer sogenannten Schockgranate getroffen worden.

Nach dem Einsatz verurteilten Sprecher des Camps den Polizeieinsatz als »sehr aggressiv«, wie AFP weiter meldete. Dave Archambault, Stammessprecher der Standing-Rock-Sioux kritisierte, die Polizei habe schon mehrfach »unverhältnismäßig« auf die Proteste gegen die Pipeline reagiert. Gleichzeitig wurde bekannt, dass parallel zum Polizeiangriff auf das »Red Warrior Camp« in North Dakota Jugendliche der Standing-Rock-Sioux die Wahlkampfzentrale von Hillary Clinton in New York besetzt hatten und von der Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei forderten, sie solle sich gegen den Bau der Pipeline auf ihrem Stammesgebiet aussprechen.