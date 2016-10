»Im Interview hätte man das aufdecken können«

Foto: Sebastian Willnow/dpa-Bildfunk

Was ist davon zu halten, wenn Thüringer Lokalzeitungen, unter anderem die Ostthüringer Zeitung,OTZ, am Dienstag vergangener Woche, Rechtspopulisten wie den Thüringer AFD-Chef Björn Höcke einladen, Gastbeiträge zu schreiben?

Grundsätzlich sollten Medien ein Forum für diese Auseinandersetzung bieten, zumal wenn entsprechende Parteien wie die AFD in die Parlamente eingezogen sind. Fraglich ist nur, ob die OTZ und die anderen beiden Zeitungen der Region dafür die richtige Form gewählt haben: Gastbeiträge können ein Blatt schmücken, müssen aber vom Thema und dem Autor her dazu geeignet sein.

Mediales Aufwerten eines solch rückständigen und undemokratischen Gesellschaftsbildes verhilft doch dieser kleinen Partei in die Steigbügel. Müsste eine Journalistengewerkschaft dagegen nicht protestieren?

Wir haben als Gewerkschaft dazu durchaus eine kritische Haltung: Ein Gastbeitrag bietet dem Verfasser die Möglichkeit, ungefiltert seine Auffassungen wiederzugeben. Rechtspopulisten wie Höcke nutzen das, ihr geschlossenes Weltbild zu publizieren. Ein Interview wäre die Form gewesen, um kritisch nachzufragen, Formulierungen des Gesprächspartners zu entlarven. Er stellt ja eine durch nichts zu rechtfertigende Behauptung auf: Heimat und Vaterland wären elementar für das Zusammenleben der Menschen. Er spricht von einer »gewalttätigen Verteufelung« des Konservativismus, einem Meinungsdiktat. Im Interview wäre darauf hinzuweisen gewesen, welch Unfug das behauptete Diktat darstellt, da er doch gerade die Möglichkeit hat, seine Meinung zu sagen. Höcke zitiert Armin Mohler, aus seiner Sicht »ein großer konservativer Denker«. Ich habe nachgeschaut: Das ist eine Person, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg den völkischen Nationalismus wieder hoffähig machen wollte. Ein gut vorbereiteter Journalist hätte all dies im Interview aufdecken können.

Ist es nicht so, dass die AFD überhaupt erst durch ständige Einladungen in Talkshows bei Anne Will, Maybrit Illner und Co großgemacht wurde? Empörung der dju dagegen war nicht zu verspüren.

Zwar gibt es keine offizielle Verlautbarung von uns dagegen, wir haben aber bei öffentlichen Veranstaltungen stets darauf hingewiesen, dass wir das problematisch finden. Wir können jedoch nicht in die redaktionelle Freiheit eingreifen – weder in die einer Fernsehtalk-, noch einer Zeitungsredaktion. Wir können aber an unsere Kollegen appellieren, journalistische Standards einzuhalten: Weist man Rechtspopulisten in Fernsehtalks und Interviews nach, welch krudes Weltbild, welche Unwahrheiten und unlauteren politischen Absichten sie verbreiten, ist es sinnvoll, sie zu Wort kommen zu lassen.

Mit ständiger Präsenz in Zeitungen und Talks wird suggeriert, Rechte hätten einen Großteil der Bevölkerung hinter sich.

Der Pool, aus dem diese ihre Akteure rekrutieren, ist in der Tat oft sehr überschaubar, was sich im Fall entsprechender Vertreter des Rechtsextremismus verzerrend auswirkt.

Müsste ein solches Verhalten von Medienvertretern nicht Anlass geben, dass dju-Ortsgruppen sich einmischen?

Wir nehmen für uns in Anspruch, eine Journalistengewerkschaft zu sein, die auch einen allgemeinpolitischen Auftrag hat, nicht nur auf berufsständische Themen fixiert ist. Unsere Kollegen sind aufgefordert, in einzelnen Redaktionen, eine kritische Debatte aufzumachen. Gerade im Fall der OTZ wäre das sinnreich. Deren Chefredakteur Jörg Riebartsch hat in einem eigenen Beitrag »Aufstand der Konservativen« Erstaunliches gesagt: Er hat vom Versuch gesprochen, ein linkes Meinungsdiktat zu etablieren, selber in eine ähnliche Sprache verfallend wie Pegida und AFD.

Aber sind die Ortsgruppen der gewerkschaftlich organisierten Journalistinnen und Journalisten nicht eher leise geworden?

Die Gewerkschaften müssen sich nach wie vor für bessere Arbeitsbedingungen und gegen Personalabbau in den Redaktionen einsetzen. Nur so sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Journalistinnen und Journalisten die nötige Unabhängigkeit erhalten.