Die Kandidatin aus der Gosse

Lebte lieber ungewöhnlich: Victoria Woodhull, Journalistin, Verlegerin, ­Spiritistin und zusammen mit ihrer Schwester erste Finanzmaklerin an der Wallstreet, kämpfte nicht nur für Gleichberechtigung der Frauen, sondern auch gegen ­Rassendiskriminierung und für soziale Reformen Foto: Harvard Art Museum/Fogg Museum, Historical Photographs and Special Visual Collections Department, Fine Arts Library/wikimedia.org/gemeinfrei

Wer war die erste Kandidatin für das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten von Amerika? Hillary Clinton? Nein. Ihr Name: Victoria Woodhull. Anders als die heutige Bewerberin kam sie nicht aus dem politischen Establishment, sondern aus der Unterschicht. Und sie scherte sich einen Dreck darum, dass Frauen damals, im Jahre 1872, weder das aktive noch passive Wahlrecht hatten. Das bekamen sie erst 1920. Die Equal Rights Party, von der Woodhull als Kandidatin aufgestellt wurde, hatte die damals erst 34jährige mangels Alternative selbst mit gegründet. Die Journalistin und Buchautorin Antje Schrupp hat jetzt eine kurze Biographie dieser unglaublichen Frau verfasst.

Victoria Woodhull wurde 1838 als siebtes von zehn Kindern der Familie Claflin geboren, die sich mit windigen Geschäften, Wahrsagen und Quacksalberei über Wasser hielt. Victoria lernte als Kind kaum lesen und schreiben, blieb aber auch unbelastet von der frömmelnden Gutbürgerlichkeit der damaligen Mädchenerziehung. Schon als Zehnjährige arbeitete sie als Wahrsagerin und Medium.

Nach einer desaströsen Ehe mit dem Arzt und Alkoholiker Canning Woodhull, während der sie die Familie als Medium, Näherin und Schauspielerin ernährte, kam sie – inzwischen Mutter zweier Kinder, geschieden und in zweiter Ehe mit dem Oberst James Blood verheiratet – nach New York, wo sie gemeinsam mit ihrer Schwester Tennessee einen florierenden Handel mit Bordellbedarf betrieb. Geschäftsleute plauderten mit den Frauen über ihre Unternehmungen, weil sie ihnen nicht zutrauten, dass sie verstanden, wovon da die Rede war. Die Schwestern erfuhren so von den Goldspekulationen, die zum Schwarzen Freitag an der Börse führten, beteiligten sich an solchen Geschäften – und wurden dadurch mit einem Schlag reich.

Sie waren die ersten weiblichen Börsenmakler und gründeten ihre eigene Brokerfirma. Ihr Auftritt an der Wallstreet war spektakulär. Der New Yorker Herald äußerte sich verwundert, dass sie offenbar wussten, was sie da taten. Sie wurden in der Geschäftswelt als Kuriosität betrachtet. Victoria Woodhull konnte gut mit der Presse umgehen und bekam sogar eine eigene Kolumne. Das war ihr aber zu wenig. 1870 erschien die erste Ausgabe der Woodhull and Claflin’s Weekly, einer Frauenzeitschrift im besten Sinne. Sie beschränkte sich nicht auf Haushalts- und Erziehungsratschläge, sondern berichtete über alles, was Victoria und Tennessee interessierte: Korruption in der Verwaltung, Betrügereien an der Börse, Kampf gegen den Alkoholismus, die Kriminalisierung der Prostitution, die weibliche Selbstbestimmung, Gewalt gegen Frauen und soziale Ungerechtigkeit. Sogar das Kommunistische Manifest druckte die Zeitung ab.

Das Verhältnis zur Frauenrechtsbewegung war zwiespältig. »Während andere für die Gleichheit von Frauen mit den Männern argumentierten, habe ich sie unter Beweis gestellt, indem ich eine erfolgreiche Geschäftsfrau wurde«, schrieb Woodhull in der Annonce, mit der sie ihre Kandidatur für das Amt des Präsidenten bekanntgab. Aus Erfahrung wusste sie, dass die bürgerliche Debatte um das Frauenwahlrecht wenig mit dem Leben von Millionen Frauen zu tun hatte. Deshalb suchte sie Unterstützung in der Arbeiterbewegung und initiierte in New York zwei Sektionen der Ersten Internationale. Aber auch bei den Sozialisten gab es bald Vorbehalte gegenüber Woodhull. Sie nervte sie mit den vermeintlich nebensächlichen »Frauenthemen« – und die bürgerliche Frauenrechtsbewegung mit der Betonung der sozialen Frage.

Je näher die Wahl rückte, desto klarer wurde, dass die charismatische Frau von der Wallstreet keinen Witz gemacht hatte, sondern allen Ernstes Präsidentin werden wollte. Ihre politischen Forderungen – unter anderem nach einem Achtstundentag für alle, nach sozialen Sicherungssystemen, Abschaffung der Todesstrafe und Verstaatlichung der Eisenbahn – waren ihren Zeitgenossen zu radikal.

Man begann, in ihrer Vergangenheit zu wühlen, sie versuchte, die Scheinheiligkeit ihrer Kritiker zu entlarven. Als es ernst wurde, schloss sich das Establishment gegen die Frau aus der Unterschicht zusammen. Geschäftliche Beziehungen wurden abgebrochen. Woodhull und ihre Familie wurden erst aus ihrer Wohnung und dann aus den Büros geworfen. Eine Anzeige wegen Verbreitung von Pornographie führte zur Verhaftung von Victoria und Tennessee. Der fadenscheinige Anlass war ein Artikel über Prostitution und Vergewaltigung. Der Zeitungsverlag wurde geschlossen, alle Maschinen beschlagnahmt. Während Woodhull im Gefängnis saß, wurde Ulysses Grant von den Männern der Nation zum 18. US-Präsidenten gewählt.

Obwohl die Schwestern schließlich freigesprochen wurden, waren sie geschäftlich ruiniert – aber nicht am Ende. Victoria behielt bis zu ihrem Tod die Kontrolle über ihr Schicksal. Sie starb 1927 als ebenso reiche wie exzentrische Sozialreformerin im englischen Dorf Bredon’s Norton. Sie war bereits 1877 nach England übergesiedelt.

Schrupps Buch ist unterhaltsam und spannend geschrieben, aber für eine ernsthafte Biographie zu unkritisch seiner Protagonistin gegenüber. Woodhulls Berichte über Geistererscheinungen, die ihr den Weg gewiesen haben sollen, werden recht distanzlos wiedergegeben. Dies und das Fehlen eines Literaturverzeichnisses lassen vermuten, dass sich die Autorin vor allem auf Woodhulls eigene Schilderungen ihres Lebens stützt. Dabei ist in den USA ein gutes Dutzend Biographien erhältlich, die einander teilweise widersprechen. Die unterschiedlichen Darstellungen reflektiert Schrupp nicht. Bei nur 139 Seiten bleibt außerdem etliches fragmentarisch. Das Verdienst der Autorin ist es, eine hierzulande kaum bekannte, außergewöhnliche Frau vorgestellt zu haben, die nie um Erlaubnis bettelte, sondern einfach tat, was sie für nötig hielt.