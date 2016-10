Foto der Woche

Foto: Andrea Comas/Reuters

Mit einem landesweiten Streiktag und Demonstrationen in 50 Städten haben in Spanien Zehntausende Studenten gegen die Bildungspolitik der Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy protestiert. Sie warfen dem Kabinett vor, die Hochschulen nach dem Muster von der Franco-Diktatur umformen zu wollen. Allein in der Hauptstadt Madrid (Foto) gingen am Mittwoch einem Bericht des Onlineportals www.eldiario.es mehr als 40.000 Jugendliche auf die Straße. (jW)