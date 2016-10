»Love your Widerspruch!«

Vorheriges

Ist »Ich will alles von dir wissen« das selbstbestimmte Album, das Doctorella schon immer machen wollten? In das die Band ihr ganzes Geld und ihre ganze Energie gesteckt und dafür sogar ein eigenes Label gegründet hat? Und das in Zeiten von Youtube-Tracks, Spotify und allgemeiner Konzentrationsschwäche bei den Konsumenten.

Doctorella: Richtig, es ist das selbstbestimmte Pop-Album, das wir immer machen wollten. Aber Pop als anderes Wort für etwas sehr Direktes und Entwaffnendes, das ebenso subtil wie mehrdeutig daherkommt. Nicht Pop im Sinne von Kompromiss, sondern im Sinne von kompromisslos. Wir haben uns einfach nach unserer eigenen Version von »Direkt-mit-der-Tür-ins-Haus-fallen-Pop« gesehnt. Eine Musik, bei der es gleich zur Sache geht, wie im R&B, mit all unseren Abgründen, aber eben als Chanson dargebracht. Unser Pop ist immer zugleich auch Rock, ist auch elektronischer New Wave, ist auch Americana und Folk und Chanson. Also: Bei Doctorella kommt der Pop durch die Vordertür, aber die Hintertür wird von geilen Rebellionsmusiken bewacht. Vielleicht kickt das dann ja auch die Hörerinnen und Hörer mit den Konzentrationsschwächen.

»Immer wieder Liebeslieder« hat eine wichtige Hamburger Band in den 90ern gesungen. Auf »Ich will alles von dir wissen« gibt es auch eine Menge davon.

In der Liebe sind ja alle zentralen Themen des Menschseins enthalten. Paradoxerweise ist es ja gerade das Verschmelzen mit einem anderen Menschen, was den Menschen auf sich selbst zurückwirft. Die Liebe verändert ja auch den Menschen. Es ist also eine Grenzerfahrung. Manchmal fungiert die Liebe in unseren Songs auch wie ein Auslöser für eine größere Geschichte, z. B. wie im Song »Heißluftballon«: ein rockig-philosophischer Text über zwei Betroffene von Gewalt, die sich in ihrer Liebesbeziehung gegenseitig heilen können. Wir versuchen in den Liedern auch, den sozialen Kontexten gerecht zu werden, in dem die Liebenden sich bewegen, insofern sind diese Lieder vielleicht Blumfeld nicht unähnlich.

Andererseits sind das Liebeslieder in paradoxer Form. »Die Liebe ist ein Song der sich nicht reimt«, heißt es da, »sie ist nicht gut gemacht, nur gut gemeint«. Es gibt Körper, die »verschmelzen zu einem Exposé«, oder es wird jemand gesucht, »mit dem man rückwärts reden kann, um dann im Vorwärtsgang loszugehen«. Haben Doctorella solche Leute schon einmal gefunden?

Ja klar! Wir sind ja von Genies nur so umgeben. Und von rückwärts redenden Männern. Solche Zeilen entstehen, weil wir unsere Aufgaben als Songwriterinnen auch darin sehen, das alte heilige »Ich liebe dich« in immer neue unverbrauchte, noch größere, noch aufregendere Zeilen und Settings zu packen. Wir wollen ja nicht die herkömmlichen Themen der Menschheit durch obskurere Themen ersetzen, nur weil das dann origineller wäre. Nein, wir wollen das, was alle bewegt, so sagen, wie es möglicherweise noch nicht gesagt wurde. Aber eben nicht als »Diskurs-Rock«, sondern poetisch, direkt und wie in einem Dialog. Wir zitieren ja nicht Slavoj Zizek, sondern wir gehen einfach mal ins Reale.

Kerstin singt im ersten Lied, »ich brauche ein Genie, denn gleich und gleich gesellt sich gern«. Das ist witzig, aber auch der Anspruch von Doctorella?

Das Genie ist ja ein durch und durch männlich konstruiertes Ding. Aber wenn man Männer dann mal herausfordernd fragt: »Bist du eigentlich ein Genie?« kriegen sie es oft genauso mit der Angst zu tun, wie berechtigterweise auch Frauen, die in Abermillionen Songtexten auf ihren Superbody reduziert werden. Und das alles wird noch getoppt von der beiläufigen Selbstauskunft der Sängerin in diesem Song, wohlgemerkt erst im zweiten Refrain, übrigens selber ein Genie zu sein. So was ist einfach ein witziges Lied. Und unser Anspruch ist es nur, starke Songs zu schreiben. Aber tatsächlich hat Kerstin irgendwann mal verzweifelt den Ausruf getätigt: »Verdammt, ich kann mich nur in Genies verlieben.«

»Nur die Gefühle sind echt«, ist das die neue Parole von Doctorella? Nach all den Poptheorien, Postmodernen und Politiken der letzten 30 Jahre?

Nein, das ist nicht unsere neue Parole. Das ist lediglich ein psychotischer Streifzug durch einen Park voller »Revolutionäre« und »kleiner Bären« in diesem Song, in dessen Verlauf die Sängerin immer psychotischer wird und am Ende zu dem Ergebnis kommt: »Scheiße, in dieser Liebe, da stimmt’s doch vorne und hinten nicht, nur die Gefühle sind echt.« Es ist also keine Aussage über das Für oder Wider der Authentizität im Pop. Wir wollten einfach eine Geschichte erzählen. Andererseits haben wir uns gedacht, dass so eine Frage kommt, und es ist also tatsächlich auch ein bisschen eine Provokation für all die Poptheoretiker, die Gefühle problematisieren statt falscher Verhältnisse. Musik handelt nun mal von Gefühlen.

Und was hat das mit Feminismus zu tun?

Unsere Liebeslieder aus dem Leben von selbstbewussten, in der Liebe niemals nüchternen Frauen haben natürlich rein gar nichts mit Feminismus zu tun. Unsere Losung lautet: Love your Widerspruch! Oder auch: »Wütend, schön und glücklich, komm ich nehm’ dich ein Stück mit.«

Und wo kommen die Bläser her, die die Band auf einmal so britisch-soulful klingen lassen? Im Info steht ja auch, Doctorella sei von »britischem Harmonieverständnis« geprägt?

Ja, genau, british-soulful! Bläser, Akkordeon, Ukulele: Das sind einfach die Tierchen, die im Erlebnispark von Doctorella noch gefehlt haben. Bass, Gitarre, Schlagzeug und Synthies als Basics haben uns nicht mehr gereicht. Wir wollten für den Chansonrock-Charakter die Songs möglichst vielschichtig instrumentiert umsetzen. Damit man beim Hören immer wieder was Neues entdecken kann.

Alle Lieder sind mit Kerstin/Sandra Grether gezeichnet, aber sie werden von beiden abwechselnd gesungen. Ist das so wie bei Lennon/Mc Cartney: Wer das Lied singt, hat mehr damit zu tun, bzw. es auch geschrieben?

Ehrlich gesagt, dieses »Grether/Grether« ist nur auf der Promo-CD so gezeichnet. Beim finished Album haben wir dann doch angegeben, wer von uns beiden den Text und wer die Musik geschrieben hat. Manchmal haben wir auch beide beides zusammen geschrieben. Aber jede singt ihre Herzenssongs.

Ein politischer Song auf der ersten Platte hieß »Die Reichen tragen schwarz«, auf der neuen wird vor den »Ungeheuern mit den sauberen Händen« gewarnt. Ich assoziiere bei beiden Liedern immer Leute von der Grünen Partei. Ist das mein Privatproblem?

Ja, das ist Ihr Privatproblem. Bei »die Ungeheuer mit den sauberen Händen« ging es Sandra eher um einen bestimmten »Charaktertyp«, nämlich den des Psychopathen, und den gibt es bekanntlich auf allen Seiten. Aber wir wollen Ihnen die Illusion nicht nehmen, dass die Lieder auch von den Grünen bzw von Ihren persönlichen Feinden handeln können. Sehr wahrscheinlich handeln sie sogar von genau denen.

Nachtcafé ist übrigens Gottfried Benn von vor über 100 Jahren in die Jetztzeit gebeamt, oder?

Ja, genau! Es ist ja nicht zuletzt auch ein bittersüßes Zwanziger-Jahre-Couplet. Eine übertrieben-liebliche Säuferhymne für die Boheme. Wir wollten die Platte ursprünglich »Hier tagte die Boheme« nennen, für all die Dissidenten aus den Kunstwelten, die schon gar nicht mehr wissen, zu welcher Schicht sie eigentlich noch mal ursprünglich gehörten.

Ich will alles von der Band wissen. Wie im Titelsong gefragt wird: War es früher bei Doctorella leise oder laut?

Laut.