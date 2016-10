»Widerstand gegen Freihandelsabkommen verstärken«

Patrik Köbele, Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), kommentierte am Donnerstag in einer Pressemitteilung das belgische Ja zum Freihandelsabkommen CETA:

Vor sieben Jahren haben die EU-Oberen ihre Geheimverhandlungen über CETA begonnen. Für die undemokratische Aushandlung, wie dieses Abkommen im Sinne der Banken und Konzerne gestaltet werden sollte, hatten sie viel Zeit.

Nachdem die Details öffentlich geworden waren, begann der Protest gegen CETA wie gegen TTIP und TISA. Für demokratische Entscheidungen, für die Abstimmung in Parlamenten, hatte die EU keine Zeit eingeplant. Schon die kurze Verzögerung, die das wallonische »Nein« bedeutet hat, bewertet die Mainstreampresse als Skandal. Für Demokratie haben die EU-Oberen keine Zeit.

Der Verhandlungsmarathon in Belgien hat kosmetische Verbesserungen gebracht. Was bleibt, ist dieses: Die Massenproteste und die Ablehnung eines Parlaments hindern die EU-Kommission und die Regierungen der Großmächte in der EU noch nicht daran, ihre Politik durchzudrücken. Für uns als DKP heißt das: Wir werden daran mitarbeiten, den Widerstand gegen die asozialen Freihandelsabkommen zu verstärken, weiter zu organisieren und in die Betriebe zu tragen.

Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Fraktion die Linke im Deutschen Bundestag, äußerte sich am Donnerstag gegenüber der Presse zum selben Thema:

Die Absage des EU-Gipfels zur Unterzeichnung von CETA ist ein Erfolg für die Demokratie in Europa und Kanada. Statt weiteren Druck auf Belgien auszuüben, sollte die Bundesregierung endlich anerkennen, dass CETA gescheitert ist. Spezielle Schiedsgerichte für Investoren sind mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, und es ist ein Skandal, dass die EU und die Bundesregierung so stur an ihnen festhalten. Sollte sich Wirtschaftsminister Gabriel über die Auflagen des Bundesverfassungsgerichtes auch weiterhin hinwegsetzen, wird die Bundestagsfraktion der Linken erneut rechtliche Schritte gegen eine Unterzeichnung prüfen. Darüber hinaus werden wir dafür sorgen, dass das CETA-Abkommen spätestens im Bundesrat gestoppt wird. (...)

Die Pressestelle von ATTAC erklärte am Donnerstag zum Vorschlag der EU-Kommission für einheitliche Unternehmensbesteuerung:

Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC begrüßt, dass die EU-Kommission einen Vorschlag für eine einheitliche Unternehmensbesteuerung (GKKB-Richtlinie – Gemeinsame Konsolidierte Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage) vorgelegt hat. Um Steuerdumping einen Riegel vorschieben zu können, komme es aber auf die richtige Ausgestaltung an. Notwendig seien insbesondere verbindliche Mindeststeuersätze in der EU.

ATTAC engagiert sich seit seiner Gründung gegen den ruinösen Wettstreit zwischen Ländern um die niedrigsten Unternehmenssteuern. Mit der Kampagne »Steuertricks stoppen!« streitet das Netzwerk seit 2013 für eine weltweite Gesamtkonzernsteuer (www.attac.de/konzernbesteuerung). ATTAC-Steuerexperte Karl-Martin Hentschel: »Der Vorschlag der EU-Kommission zeigt, dass der jahrelange Druck aus der Zivilgesellschaft und dem Europäischen Parlament gewirkt hat. Wir fordern, dass der EU-Ministerrat das Thema nun zügig aufgreift und damit die jahrelange Verweigerung dieser Maßnahme beendet. Mit einer richtig konzipierten, EU-weiten Gesamtkonzernsteuer würde der systematischen Gewinnverschiebung und Steuervermeidung von internationalen Konzernen endlich ein Riegel vorgeschoben.«