»Wir beteiligen uns nicht an der Vertreibungspolitik«

»Der schwarze Kleindealer vor der eigenen Haustür ist auch für viele Linke eine Zumutung, weil er sich so schlecht als passives Opfer oder politischer Genosse für eigene Ziele instrumentalisieren lässt.« – Philipp Schmidt, Bewohner des Projekts »Plan B« Foto: Bodo Marks/dpa

Nach der Razzia am 18. Juli, bei der Ihr Wohnprojekt »Plan B« von 267 Polizisten gestürmt wurde (jW berichtete), kam es zu weiteren Aktionen der Polizei in der Hafenstraße. Wie sieht die Lage aktuell aus?

Die Razzia in unserem Wohnprojekt ist nur der bisherige Höhepunkt einer andauernden polizeilichen Repression. Fast täglich rechtfertigt die »Taskforce Drogen« ihre sinnlose Existenz mit neuen absurden Aktionen. Am 26. September kam es zu einer stundenlangen Belagerung des Gartens vor dem »Plan B«. Etwa 50 Anwohnerinnen und Anwohner versammelten sich, um zu protestieren. Daraufhin wurde eine Hundertschaft, ausgestattet mit schusssicheren Schilden, zur Verstärkung gerufen.

Und dann kamen die Gärtner …

Am 10. Oktober folgte der nächste Akt im Possenspiel. Die Polizei organisierte die »Operation Grünschnitt«, wie Bild es nannte, bei der unter ihrer Aufsicht an der Hafenstraße Büsche beschnitten und Bäume gefällt wurden. Außerdem wurden neue Straßenlaternen installiert, damit künftig dem Auge des Gesetzes auch bloß kein Winkel mehr verborgen bleibt. Kurz danach, am 13. Oktober, versuchte die Polizei unter Amtshilfe der Feuerwehr, in die Volxküche einzudringen. Bei der Aktion wurden vier Personen in Gewahrsam genommen; außerdem gab es Verletzte, es wurden Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt.

Die »Taskforce Drogen« ist rund um die Hafenstraße auch sonst präsent.

Zu unserem Alltag gehört es, dass täglich Polizisten vor unseren Häusern patrouillieren, Rechtsverstöße begehen, rassistische Kontrollen durchführen, Flüchtlinge jagen und die Anwohnerinnen und Anwohner provozieren. Ein Polizist beantwortete zum Beispiel neulich die Frage, was er denn auf einem Privatgrundstück zu suchen hätte, in dreister Offenheit: »Ich bin Beamter, ich darf alles!« Und es gibt wahrscheinlich auf den Straßen St. Paulis mittlerweile mehr Zivilpolizisten als Fans des hiesigen FC.

Warum setzt die Polizei derart auf Eskalation?

Zugenommen hat die Repression nach dem Brandanschlag auf die Privatautos des »Taskforce«-Chefs Enno Treumann. Gewalt gegen Sachen gilt den Uniformierten bekanntlich als besonders verwerflich. Außerdem wollen die etwas vorweisen, das sie als Erfolg verkaufen können. Repression gegen Flüchtlinge und »linke Chaoten« ist zwar noch kein Sieg im Krieg gegen die Drogen, aber es macht immerhin beim gemeinen Wahlvolk Eindruck.

Man hört aber den Vorwurf, dass das »Plan B« durch seine Solidarität mit den Kleindealern den Drogenhandel unterstützt.

Wir protestieren, wenn wir sehen, wie die Staatsknechte die Leute drangsalieren und ihre rassistischen Kontrollen durchführen. Wir beteiligen uns nicht an der Vertreibungspolitik, die anscheinend der hiesigen drogenpolitischen Weisheit letzter Schluss ist. Und wir versuchen ein nachbarschaftliches Verhältnis zu den Leuten aufzubauen.

Aber dulden Sie damit nicht zumindest den Handel mit Drogen?

In der Hafenstraße wird seit 20 Jahren gedealt. Diejenigen, die hier jetzt Drogen verkaufen – und das sind keineswegs alle, die in der Hafenstraße stehen und schwarze Hautfarbe haben –, tun das unter extrem prekären Bedingungen. Der Zugang zum legalen Arbeitsmarkt ist ihnen verwehrt, sie stehen unter Druck, Geld zu verdienen. Die meisten leben illegalisiert hier.

Nachrichtenmeldungen über im Mittelmeer ertrunkene Flüchtlinge nehmen viele mitfühlend zur Kenntnis, aber wenn die Leute ihre Flucht überleben und dann auch noch in Deutschland ankommen, sollen sie sich ihrem Schicksal in den Massenunterkünften fügen. Der schwarze Kleindealer vor der eigenen Haustür ist auch für viele Linke eine Zumutung, weil er sich so schlecht als passives Opfer oder politischer Genosse für eigene Ziele instrumentalisieren lässt. Antirassismus kann aber nicht zwischen guten und schlechten Flüchtlingen unterscheiden, sondern muss den Rassismus kritisieren, von dem die Leute auf verschiedenen Ebenen betroffen sind. Es ist ja kein Zufall, dass diejenigen, die diese Gesellschaft wie Dreck behandelt, die Drecksarbeit auf dem illegalisierten Drogenmarkt erledigen.