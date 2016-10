Kein leichter Umgang

Kollegen kennenlernen: Ein SPD-Abgeordneter blättert am Donnerstag durch die Liste aller Parlamentarier Foto: Michael Kappeler/dpa- Bildfunk

Während in Berlin noch die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und Linken geführt werden, ist am Donnerstag das Abgeordnetenhaus zu seiner ersten Sitzung nach der Wahl im September zusammengekommen. Zwar standen im Landesparlament nur Formalia auf der Tagesordnung, doch bereits jetzt wurde absehbar, wie künftig miteinander umgegangen wird. Die Alterspräsidentin Bruni Wildenhein-Lauterbach (SPD) erklärte zu Beginn, die Gesellschaft sei gespalten. Die Parlamentarier müssten »für die Menschen kämpfen, die sich deklassiert fühlen«. Das gehe aber nicht mit einer Politik der »einfachen Lösungen«, so die Alterspräsidentin – ein Seitenhieb gegen die AfD, die erstmals im Abgeordnetenhaus vertreten ist.

Die konstituierende Sitzung stand ganz im Zeichen der Auseinandersetzung mit der rechten Partei. Eine neue Geschäftsordnung wurde gegen die Stimmen der AfD verabschiedet. Die Wahl der Präsidiumsmitglieder erfolgte einstimmig, lediglich bei der Wahl der AfD-Mitglieder enthielten sich Die Linke, Grüne und SPD. Der Landeschef der Grünen, Daniel Wesener, sagte in einer Rede, er sei »schockiert, was ich in den letzten Tagen von der AfD auf Twitter gelesen habe«. Seine Partei wolle die AfD genau beobachten, kündigte er an.

Angesichts der laufenden Koalitionsgespräche sollte Wesener auch den Verhandlungspartner SPD im Blick behalten. So drohte die Frage, welche Fraktion den Vorsitz des Hauptausschusses bekommen soll, im Vorfeld der Sitzung zu eskalieren. Wesener hatte die CDU aufgerufen, selbst Vorschläge einzubringen. Außerdem empfahl er, der CDU als größter Oppositionsfraktion den Vorsitz zu überlassen. Hintergrund: Die Grünen fordern in Berlin schon seit 20 Jahren, dass die größte Oppositionsfraktion den Vorsitz in dem Ausschuss bekommt, der alle finanz- und haushaltspolitischen Anträge bearbeitet. Im Bundestag ist das gängige Praxis. Aber im Berliner Abgeordnetenhaus fiel dieses Recht bislang stets der größten Fraktion zu, also seit 2001 der SPD. Und die will das Amt – und den damit einhergehenden Einfluss – nicht hergeben. Am Mittwoch gab es deshalb nach Informationen des Boulevardblatts B. Z. den »ersten großen Zoff« zwischen SPD und Grünen. Dem Bericht zufolge kam es bei der Sitzung der Parlamentarischen Geschäftsführer zu einem lautstarken Streit. Statt den Zwist über die Besetzung eskalieren zu lassen, verzichtete die CDU-Fraktion gestern Donnerstag darauf, sofort über den Vorsitz im Gremium abzustimmen – statt dessen wurde das Thema an den Rechtsausschuss verwiesen.

Nach jW-Redaktionsschluss wurden außerdem in den zwölf Bezirksparlamenten die Stadtratsposten verteilt. Um die Wahl der AfD-Stadträte, die damit als erste Vertreter ihrer Partei »administrative Verantwortung« übernehmen, wurde bereits intensiv berichtet.

In dieser Woche liefen auch die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Linkspartei und Grünen weiter. Am Montag war das Thema Gesundheit dran. Die potentiellen Bündnispartner einigten sich darauf, die Krankenhäuser der Stadt finanziell zu entlasten, um den Kliniken für die Betreuung der Patienten und für das Personal mehr Spielraum zu lassen. Auch der öffentliche Gesundheitsdienst müsse besser ausgestattet werden, um weiterhin die Erfüllung seiner Aufgaben Erstuntersuchungen, Impfungen und Infektionsschutz gewährleisten zu können, hieß es.

Am Mittwoch ging es dann um »Arbeit und Soziales«. Einig waren sich die drei Parteien darüber, 200 Schlafplätze mehr für Obdachlose zu schaffen. Günstige Wohnungen für Flüchtlinge und Obdachlose im geschützten Marktsegment sollten direkt zur Verfügung gestellt und ihre Zahl auf über 2.000 verdoppelt werden. Die Parteien stimmten darin überein, dass die soziale Spaltung in der Hauptstadt ein »Riesenproblem« sei, das gemeinsam bekämpft werden müsse, hieß es am Donnerstag aus Verhandlungskreisen der Linkspartei. Deshalb wolle man sich auch im Bund für eine bessere Mietenpolitik und einen höheren Hartz-IV-Regelsatz einsetzen. Wieviel Geld die Koalition tatsächlich für die einzelnen Vorhaben in die Hand nimmt, bleibt indes noch offen. Das wird erst bei den abschließenden Finanzverhandlungen entschieden. Am Ende müsse jedes Vorhaben auf seine Relevanz hin überprüft werden, hieß es weiter. Am Wochenende setzen sich Vertreter der drei Parteien erneut zusammen, dann wird über die Themenbereiche »Medien, Netzpolitik und Emanzipation« gesprochen. Am Montag geht es um »Inneres und Justiz«.