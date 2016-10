Die Leser empört: Demonstration gegen die Schließung der meistgelesenen Zeitung Ungarns Foto: Bernadett Szabo/Reuters

Die weit über Ungarn hinaus bekannte Tageszeitung Népszabadság steht möglicherweise vor dem endgültigen Aus. Das frühere Zentralorgan der ungarischen Kommunisten wurde, wie Nachrichtenportale meldeten, an die Gesellschaft Opimus Press verkauft. Dessen Besitzer, der in Geld schwimmende Oligarch Lörinc Mészáros, gilt als enger Vertrauter des Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Die Tageszeitung war vor zwei Wochen überraschend eingestellt worden.

Ob Népszabadság künftig wieder erscheinen wird, blieb erst einmal offen. Die Opimus Press AG kündigte an, sich »nach der betrieblichen Prüfung« zunächst damit zu beschäftigen, ob es einen Neustart geben könne. Man wolle sich »umgehend« entscheiden.

Opimus Press hat den gesamten Verlag Mediaworks aufgekauft. Zu dem Verlag gehören neben Népszabadság ein Dutzend Lokalzeitungen, Sport- und Boulevardblätter sowie deren Onlineportale. Aus Sicht der ungarischen Onlinezeitung Pester Lloyd (PL) wird Mészáros’ Holdinggesellschaft durch den Deal eine »Ballung von Medienmacht« ermöglicht, die einigen Konkurrenten zuvor »vom Wettbewerbsamt untersagt« worden sei. Da aber Mészáros ein einflussreicher Milliardär und die Wettbewerbsbehörde von Anhängern der Regierungspartei Fidesz durchsetzt ist, wird ihm dieses Geschäft wohl erlaubt werden. Der PL hält Mészáros für einen »Strohmann« des Ministerpräsidenten. Er ist Bürgermeister in Orbáns 1.800-Seelen-Heimatort Felcsút. Daily News Hungary schreibt, er habe seit Orbáns Amtsantritt 2010 »immer« öffentliche Ausschreibungen gewonnen.

Sein Einfluss zeigte sich zuletzt vor zwei Wochen: Kaum hatte eines seiner Unternehmen einige Hotels gekauft, da verkündete die staatliche Bank MFB, Kredite in Höhe von umgerechnet rund 140 Millionen Euro für Hotelprojekte vergeben zu wollen. Die Magyar Nemzet berichtete, dass fast die Hälfte der mit EU-Geldern finanzierten Kredite an Mészáros gehen. Und der Oligarch kann mit weiteren staatlichen Zuschüssen rechnen: Dem Bericht zufolge werden einige Ministerien in einem seiner Hotels für Hunderte Mitarbeiter Schulungen und Konferenzen veranstalten.

Neben Hotels macht Mészáros über seine Opimus-Gesellschaft vor allem mit Immobilien Gewinne. Die Opimus Group hat eine über 100 Jahre alte Firmengeschichte, die sie stolz auf der Website präsentiert. Doch wird die Investmentgesellschaft auch dafür sorgen, dass Népszabadság seine fast 60jährige Geschichte fortsetzen kann?

Das oppositionelle Blatt hätte in einer Woche sein 60jähriges Bestehen feiern können: Am 2. November 1956 erschien Népszabadság zum ersten Mal. Bis 1989 war die Zeitung das Zentralorgan der Sozialistischen Arbeiterpartei Ungarns (MSZMP). Nach der Wende wurde Népszabadság an Bertelsmann verkauft, die Sozialdemokratische Partei MSZP hielt bis 2014 Anteile an der Traditionszeitung. Dann wurden das Blatt und der Verlag Mediaworks von dem windigen österreichischen Investor Heinrich Pecina gekauft.

Dieser verkündete vor zwei Wochen abrupt die Einstellung der Zeitung und die Entlassung sämtlicher Mitarbeiter aufgrund zu hoher Verluste. Diese hätten seit 2007 rund 16 Millionen Euro betragen.

Zwar war die Auflage in diesem Zeitraum tatsächlich um 100.000 Exemplare zurückgegangen – Népszabadság blieb dennoch die mit Abstand größte politische Tageszeitung Ungarns. Denn seit Jahren sinken auch die Auflagen anderer Blätter – wie in anderen europäischen Ländern auch.

Nach Schätzung des Wochenmagazins Figyelö muss Mediaworks über 80 Millionen Forint für bereits bezahlte Abonnements zurückerstatten. Da der Verlag nach der Schließung Anfang des Monats ankündigte, den Mitarbeitern von Népszabadság noch für den Oktober ihren gesamten Lohn zu zahlen, kämen weitere rund 40 Millionen Forint hinzu – umgerechnet sind allein das zusammen fast 400.000 Euro. Offen bleibt zudem, wie hoch die Vertragsstrafen wegen ausgebliebener Werbeanzeigen ausfallen werden.

Die plötzliche Schließung der Zeitung hat also keinesfalls die ökonomischen Lasten des Verlags verringert – eher im Gegenteil. Dass die Népszabadság-Website, die mehrere Millionen Euro wert sein soll, sofort abgeschaltet wurde, gilt unter Beobachtern ebenfalls als ökonomischer Irrsinn und ein Zeichen dafür, dass die Schließung politisch motiviert war.