Vorschlag: Die jW-Programmtips

Tiertrainer Keys (Paul Winfield) kann sogar den Willen von Tigern brechen, doch kann er auch Rassismus heilen?– »Weiße Bestie« Foto: © ARTE France/Paramount Pictures

Bio zwischen Wahn und Sinn

Bauern müssen einen enormen Aufwand betreiben, um Biorichtlinien einzuhalten. Es fehlen bislang aber verlässliche Tests, um ökologisch und konventionell hergestellte Lebensmittel zu unterscheiden. Der Schadstoffgehalt allein ist nicht ausschlaggebend. Denn es gibt keine schadstofffreien Lebensmittel in einer mit Schadstoffen gesättigten Welt. Das öffnet Tür und Tor für einen Etikettenschwindel. So ist es kein Wunder, dass ausgerechnet zu Ostern das Angebot an Bioeiern viel größer ist als sonst. Fast jedes Nahrungsmittel benötigt ein spezielles Testverfahren. Doch das ist es wert, denn wenn der Verbraucher nur auf das Endprodukt achtet und die gesellschaftliche Leistung, die die ökologische Landwirtschaft erbringt – Klimaschutz, Grundwasserschutz, Naturschutz, Tierwohl –, nicht wahrnimmt, dann ist das das Ende des Biolandbaus. Dabei sind wir gerade erst am Anfang.

3sat, 20.15

Scobel: Ernährung der ­Zukunft

Obwohl es viele Kochsendungen im Fernsehen gibt, wird laut einer Umfrage der Techniker-Krankenkasse in Deutschland immer weniger selbst gekocht. Was sind die Gründe? Sind es Zeitmangel, Trägheit, geringes Einkommen oder das große Angebot an Fertigprodukten der Nahrungsmittelindustrie? Ja. Aber bitte: Die Proletarier im alten Rom kochten auch nicht.

3sat, 21.00

Weiße Bestie

Harte Nummer. Die Schauspielerin Julie Sawyer ist in den Bergen unterwegs, als sie einen streunenden Hund anfährt. Kurzerhand nimmt sie das Tier mit dem flauschig weißen Fell mit nach Hause und setzt alles daran, dessen Besitzer ausfindig zu machen – ohne Erfolg. Als bei Julie eingebrochen wird, stellt ihr neuer Mitbewohner unter Beweis, dass er das Zeug zum Wachhund hat. Julie entschließt sich, ihn zu behalten. Doch der weiße Schäferhund ist alles andere als ein Haustier zum Schmusen. Ohne Vorwarnung fällt er bei Filmaufnahmen Julies schwarze Drehpartnerin an, lässt ein dumpfes Grollen ertönen, fletscht die Zähne und beißt gnadenlos zu. Denn er ist rassistisch zugerichtet. Mit Kristy McNichol (Julie Sawyer), Samuel Fuller (Charlie Felton), Vernon Weddle (Tierarzt). USA 1982, Regie: Samuel Fuller.

Arte, 22.35