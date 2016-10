Betriebsräte gezielt gemobbt

Zu jW vom 11. Oktober: »›Angriffe werden ­koordinierter und professioneller‹«

(…) Ich war selbst einige Jahre Betriebsrat und durfte am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn ein Betriebsrat (BR) nicht erwünscht ist. Heute biete ich u. a. Training für Betriebsräte zum Umgang mit Mobbing an. In vielen Betrieben wird das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen BR und Arbeitgeber großgeschrieben, leider nicht in allen. Immer wieder sehen sich aktive Mitarbeiter in Unternehmen und BR, die ihre Mitbestimmungsrechte wahrnehmen wollen, Hindernissen, Problemen und sogar Mobbing ausgesetzt. Einige Arbeitgeber unterlaufen die Mitbestimmung zielgerichtet und systematisch. Oft werden dem BR Informationen, welche ihm der Arbeitgeber zur Durchführung seiner Aufgaben eigentlich gemäß Betriebsverfassungsgesetz von sich aus zur Verfügung stellen müsste, verzögert, unvollständig oder überhaupt nicht zur Verfügung gestellt. Die Mitbestimmung des BRs bei personellen Maßnahmen wird umgangen, indem Neueinstellungen öffentlich bekanntgegeben werden, bevor der BR überhaupt Kenntnis von der beabsichtigten Maßnahme erlangt hat. In diesem Fall spricht man von Behinderung der BR-Arbeit. Heutzutage gehen Unternehmen mit allen Mitteln gegen unerwünschte Betriebsräte vor. (…)

Andreas Schmied, per E-Mail

Lebend zensiert, tot gefeiert

Zu jW vom 14. Oktober: »Spötter des Volkes«

Ein paar Ergänzungen zu Eurem informativen Bericht: Franca Rame (…), Dario Fos Mitstreiterin 70 Jahre lang und besonders in der »Roten Hilfe« aktiv, wurde 1973 von Faschisten entführt und vergewaltigt. Man hatte sich das schwächste Glied der Familie Fo ausgesucht, sagt Sohn Jacopo, der sich damals schon politisch engagierte. Man vermutete hinter den Faschisten Polizei- oder andere staatliche »Dienste«, denen das politische Engagement von Dario und Franca ein Dorn im Auge war.

Vielleicht erinnert sich jemand? 1978 war Dario Fo zusammen mit Alex Langer (dem späteren Südtiroler Europa-Abgeordneten der Grünen) als Dolmetscher auf politischer Tournee in Deutschland. Sie waren dem Aufruf zum »Russell-Tribunal über Repression und die Situation der Menschenrechte in der BRD« gefolgt und prangerten die sogenannten Stammheim-Selbstmorde an. Fo mit einer großartigen schauspielerischen Leistung, Langer ein großartiger Übersetzer.

In Mailand ist öffentliche Trauer angeordnet worden. Jacopo Fo prangert den Zynismus und die Heuchelei an: »Jahrelang haben sie ihn zensiert, jetzt wollen sie ihn feiern!«

Leonhard Schaefer, per E-Mail

Unverdienter Arendt-Verriss

Zu jW vom 14. Oktober: »Politik ohne ­Ökonomie«

Was auf der Thema-Doppelseite anlässlich von Hannah Arendts 110. Geburtstag erschien, hat mir die Sprache verschlagen. »Handeln und Sein« der Philosophin würden »den ganz aktuell vom Establishment erwünschten Zustand von Liberalismus und Demokratie verkörpern«. Wirklich? Georg Fülberth hat im März 2014 in einer Gastkolumne in der UZ auf die Aktualität von Arendt hingewiesen: »Die politische Philosophin Hannah Arendt charakterisierte den Faschismus als ein Bündnis von Mob und Eliten. Letztere kann man etwas exakter fassen: Großkapital, in einigen Ländern auch Großgrundbesitz, Maulwürfe im Staatsapparat. Das, was Arendt als Mob bezeichnet, sind die Teile der Mittel- und Unterschichten, deren Ressentiments sich gegen Fremde richten. Ausländerfeindlichkeit ist der Treibsatz ihres Handelns. ›Mob‹ und ›Elite‹ agieren häufig getrennt, erst in historischen Entscheidungssituationen schließen sie sich zusammen, so in Deutschland 1933. Vorher handelten sie eher parallel.« Soweit Georg Fülberth. Es hätte zum 110. der Philosophin einer differenzierteren Darstellung von Stärken und Schwächen ihrer Positionen bedurft.

Thomas Giese, per E-Mail

Ohne Rechtsbewusstsein

Zu jW vom 17. Oktober: »Hohn der Angst«

Dass die deutsche Bevölkerung keine Ahnung von ihrem Rechtsstaat und ihrem Grundgesetz hat, ist eine Tatsache (…). Woher soll das Wissen auch kommen? Vor hundert Jahren gab’s noch einen Kaiser, und auch nach 1945 saßen in Judikative und Exekutive nicht die zurückgekehrten Emigranten, sondern die alten Nazis (…). Es ging für 90 Prozent der Bevölkerung nach 1945 um wirtschaftlichen, nicht um rechtsstaatlichen Aufschwung. Als die Studenten 1968 darauf hinwiesen und etwas ändern wollten, wurden sie zusammengeknüppelt und bis zur RAF kriminalisiert oder per Radikalenerlass von Karrieren im öffentlichen Dienst ausgeschlossen. (…)

Auch wenn man an dem Schirach-Stück und der Präsentation durch die ARD viel kritisieren kann, ist es gut, dass sich Millionen von Bürgern endlich mit diesen Themen beschäftigen. Der breite Rechtsstaatsdiskurs fehlt seit 70 Jahren. Was jetzt bei der Abstimmung und den Kommentaren dazu an Rechtsbewusstsein »des Volkes« ans Tageslicht kam, kann keinen Verfassungsrechtler freuen. Durch das Stück und die ARD-Diskussion danach haben wir auch erfahren, dass selbst unsere Bundeswehr nicht gewillt ist, sich an Entscheidungen des BVerfG zu halten, denn die Dialoge des Stückes sind teilweise Zitate aus den Akten. Der Bundeswehr-Mann und Herr Jung, der Exverteidigungsminister, sind, wie man bei Plasberg sehen und hören konnte, auch noch nicht bereit, die Sichtweise des BVerfG zu akzeptieren. Das ist ein Aspekt, über den gar nicht diskutiert wird. Das sollte uns alle sehr beunruhigen – eine Armee, die mehr oder weniger offen sagt: Was kümmern uns das Grundgesetz und das, was das BVerfG hierzu entscheidet? Im Zweifel machen wir doch, was wir für richtig halten. Kein Wunder, dass die Bundeswehr auch wieder an Kriegen beteiligt ist, an denen sie nicht beteiligt sein dürfte. (…)

Dagmar Schön, München