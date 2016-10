Freiheit und Vergeltung

Kann die Polizei die Voyeuristen mit ihren eigenen Medien schlagen? Eher nicht Foto: Monika Skolimowska/dpa

Wie oft ich in den letzten Jahren von den verschiedensten Leuten den Satz »Es wird immer schlimmer!« gehört habe, kann ich nicht exakt sagen; ich führe keine Strichlisten, aber für mein Dafürhalten und für meinen Geschmack war und ist die mal zornig, mal bitter, mal verzweifelt zivilisationspessimistisch oder schlicht resigniert vorgetragene Behauptung allzu häufig zu vernehmen. Die Beschwerde, dass »alles immer schlimmer« werde, findet ungeprüft Zustimmung, und jeder weiß eine abscheuliche Geschichte beizutragen. In Ostwestfalen werden fünf Männer von der Polizei angezeigt, weil sie ein sterbendes Unfallopfer mit ihren Smartphones filmten; die Lokalpresse kommentierte das mit den Worten, den Angeklagten drohten »empfindliche Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro«.

Die Empörung über eine Formulierung, die impliziert, dass unterlassene Hilfeleistung, Sensationsgeilheit buchstäblich bis zum Tod und eine schier unvorstellbare Rohheit mit »bis zu 1.000 Euro empfindlich bestraft« seien, ist nicht kleiner als die über die Tat beziehungsweise Untat selbst. Der Wunsch nach Vergeltung wird laut: »Geldstrafe? Nackt und frierend auf die Straße stellen, filmen und das sofort ins Netz stellen! Das wäre das mindeste!« Ich kann den Vergeltungsbedarf verstehen, ohne ihn in dieser Form zu teilen; aber was soll man mit mörderisch aggressiven Brüll- und Schlägertypen tun, die einen verängstigten, akut suizidgefährdeten 17jährigen Jugendlichen anfeuern und drangsalieren, bis er seinem Leben ein Ende macht und ihn dabei noch filmen? Ist das die letale Form eines sich selbst spiegelnden Voyeurismus, die ein Profifußballer des FC Bayern beim geselfieten Triumphgejubel auf etwas harmlosere Weise demonstriert?

Das namenlos Widerliche wird nicht weniger, und immer war es da; der Eindruck, dass es sich mehre, dass »es« eben »immer schlimmer« werde, verdankt sich zum einen den massenhaften Multiplizierungsmöglichkeiten in elektronischen Medien und Netzwerken, die ausschließlich deshalb »sozial« genannt werden, weil sie ihrem Wesen, ihrer Struktur und ihrem Gebrauch nach asozial sind, und zum anderen der Tatsache, dass der Mensch jeden Tag älter wird und dabei immer mehr Erfahrungen sammelt, die etwa so leicht und so schnell abbaubar sind wie radioaktiver Abfall; so wird in der Summe »alles immer schlimmer«, und die Geißel der selektiven Wahrnehmung bringt nicht wenige dazu, nur noch zu sehen und zu hören, was sie in ihrem düsteren Weltbild bestätigt.

»Das Leben ist herrlich«, schrieb der Kollege Günther Willen einmal, und das ist – ohne einen Anhauch von Zynismus – ganz wahr. Der Mensch, auch jeder einzelne für sich, kann wundervoll sein, abgrundtief beschissen und alles dazwischen; das war er, ist er und wird es auf unabsehbare Zeit bleiben und sein. Der Staat, statt sich dreist und übergriffig in die Privatangelegenheiten seiner Bevölkerung einzumischen, hat – ich sage das absichtlich in dieser staatsautoritären Diktion – seinen Pflichten nachzukommen, zu denen auch die Ahndung widerwärtiger Verbrechen gehört; beispielsweise hat er jede Form von Lynchmobbing zu unterbinden, oder, falls das misslingt, zu bestrafen. Dem Bedarf nach Vergeltung und den Foltergelüsten seiner Bürger darf er, egal um wie viele »Wir sind das Volk!«-Krakeeler es sich handelt, nicht nachkommen, sonst ist er am Ende.

Die Durchsetzung des Humanismus kann durch die Unermüdlichkeit einzelner angeschoben und mit Leben erfüllt werden; sie ist aber ohne ein zu diesem Zweck verfasstes Staatswesen nicht zu machen. Ansonsten gilt, was Van Morrison auf seinem jüngsten Album »Keep me Singing« so eindrucksvoll wie überzeugend beschwört: »The Pen is Mightier Than The Sword.« Schön ist Janoschs Panama, schöner ist Utopia.