Viel Gelaber, sonst nichts

Früher beste Koalitionskameraden, heutzutage spinnefeind: Geert Wilders und der niederländische Premierminister Mark Rutte (Hilversum, 7.9.2012) Foto: EPA/ROBIN UTRECHT

Im März wählen die Niederländer ein neues Parlament – und ganz allmählich kommt der Wahlkampf in Schwung. Am Montag abend regte Jesse Klaver, der Chef der niederländischen Grünen, einen »progressiven Machtblock« an, bestehend aus seiner eigenen Partei, der linksliberalen D66, den Sozialdemokraten und der sozialistischen SP. Die Idee dahinter: Wie es im Moment aussieht, wird der Wahlkampf vor allem eine Schlacht zwischen Mark Rutte und dem Rechtspopulisten Geert Wilders, die sich wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern werden.

Es wird schwer werden, in dem zu erwartenden Getöse linke Themen unterzubringen. Die vier Parteien sollten deshalb, schlägt Klaver vor, auf Basis einiger Grundprinzipien gemeinsam in den Wahlkampf ziehen und diese später als Richtschnur für eventuelle Koalitionsverhandlungen verwenden. In den vergangenen Jahren hätten sich die linken Parteien immer »alle Optionen offenhalten wollen und hatten als wichtigstes Ziel, selbst in die Regierung zu kommen«.

Die Reaktion der Angesprochenen ist bis jetzt dürftig. Dem Abgeordneten der Sozialistischen Partei Ronald van Raak fällt als erstes das Wort »Babbellinks« ein, als ihn De Volkskrant auf ein Bündnis der linken Parteien anspricht. Das heißt: viel Gelaber in der Linken und sonst nichts. »Über Zusammenarbeit muss man nicht reden, man muss es tun«, sagt er. Der Spitzenkandidat der Sozialisten, Emile Roemer, erinnert daran, dass sich die Sozialdemokraten der Partij van de Arbeid (PvdA) nach der letzten Wahl sofort dem Rechtsliberalen Mark Rutte an den Hals geschmissen hätten.

»Rechter Politik verhilft man nicht zu einer Mehrheit, da stehen wir zu. Wenn sich die anderen auch daran halten, dann wird es schon gut laufen mit der Linken«, sagte Roemer in De Volkskrant. »Wir werden der PvdA nicht bei der Reinwaschung ihrer rechten Regierungspolitik helfen, die sie in den vergangenen vier Jahren gemacht hat.« Die SP kann sich die Gelassenheit leisten, sie liegt in den neuesten Umfragen deutlich vor den Grünen und den Sozialdemokraten, aber immer noch weit von der Regierungsverantwortung entfernt. Einen Ministerpräsidenten Emile Roemer wird es auch nach dieser Wahl aller Voraussicht nach nicht geben.

Beobachter sehen Klavers Aufruf als taktischen Kniff. Er will aus Groenlinks eine Volkspartei machen, die selbst Anspruch auf die Regierung erhebt. Doch im Moment stagnieren die Umfragewerte der Grünen auf niedrigem Niveau. Da kann ein wenig Aufmerksamkeit in den Medien nicht schaden. Zumal die PvdA momentan die Schlagzeilen durch den Machtkampf um die Spitzenkandidatur dominiert. Der Fraktionsvorsitzende Diederik Samsom wird von Sozialminister Lodewijk Asscher herausgefordert, der sich als Führer der gesamten Linken in Szene setzen will.

Samsom hingegen trauert immer noch der kurzfristig abgesagten Hochzeit mit Groenlinks nach. Zwei Jahre lang hatten sich die beiden Parteien darüber unterhalten, die Fraktionen zusammenzulegen. Doch dann wurde im Mai 2015 der 30 Jahre alte Jesse Klaver neuer Fraktionsvorsitzender bei den Grünen, und vorbei war es mit der Liebelei. »Die erste Botschaft, die ich von Klaver bei seinem Antritt bekam: Ich mache es selbst«, ist Samsom immer noch beleidigt. Nach Ansicht der PvdA ist eine gemeinsame Fraktion die einzige Möglichkeit, dass eine linke Partei zum ersten Mal seit 1998 wieder die stärkste Kraft im Land wird und damit den Auftrag zur Bildung einer Regierung bekommt.

Klaver spekuliert anders. In Den Haag wird es nach den Wahlen keine rechte Koalition zwischen Rutte und Wilders geben. Die beiden Parteien saßen zwischen Oktober 2010 und April 2012 bereits einmal gemeinsam in der Regierung. Es endete im Desaster. Seitdem sind sich Rutte und Wilders spinnefeind. Um Ministerpräsident zu bleiben, wird Rutte also möglicherweise auf die Hilfe zumindest einer linken Partei angewiesen sein. »Auch wenn es nach dem 15. März keine linke Mehrheit gibt, solange wir vier an unseren Prinzipien festhalten, kann keine Koalition daran vorbeigehen«, so Klaver laut NRC Handelsblad. »Rutte braucht uns, wir ihn nicht.«