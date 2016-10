Neuer Anlauf für Rajoy

PSOE-Mitglieder demonstrieren vor ihrer Parteizentrale in Madrid gegen den Kurs ihrer Führung Foto: REUTERS/Andrea Comas

Am Donnerstag abend beginnt im spanischen Parlament ein weiterer Versuch, eine neue Regierung zu wählen. Im Unterschied zu den vergangenen Monaten dürfte diesmal der bislang geschäftsführend amtierende Ministerpräsident Mariano Rajoy gewinnen, denn die Sozialdemokraten der PSOE (Spanische Sozialistische Arbeiterpartei) haben nach langen Auseinandersetzungen angekündigt, sich in der entscheidenden Abstimmung, die voraussichtlich am Sonntag stattfinden wird, der Stimme zu enthalten und damit den Weg für Rajoys rechtskonservative Volkspartei (PP) frei zu machen.

Die Entscheidung der Parteiführung stößt bei der sozialdemokratischen Basis auf Widerspruch. Seit Tagen demonstrieren PSOE-Mitglieder vor der Parteizentrale in Madrid sowie in anderen Städten. Sie erinnern an den Slogan »Nein heißt nein«, mit dem die PSOE im Wahlkampf jede Spekulation über eine Unterstützung der PP zurückgewiesen hatte. Nun macht sich die PSOE doch wieder zum Helfershelfer der von Korruptionsskandalen erschütterten PP.

Hintergrund des Einlenkens ist der Druck der spanischen Wirtschaftseliten. Diese hatten sich gegen eine mögliche progressive Koalition der PSOE mit der Linksallianz Unidos Podemos und Regionalparteien gestemmt. Als der von der Basis gewählte PSOE-Vorsitzende Pedro Sánchez begann, eine solche Alternative zu favorisieren, wurde er vom rechten Flügel der Partei zum Rücktritt gezwungen. Zudem hatte die EU Druck ausgeübt, damit Spanien einen Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Brüssel verlangt weitere Kürzungen, die Rajoy nun wohl durchsetzen wird. Er braucht allerdings auch dafür die Zustimmung des Parlaments. Deshalb favorisiert Rajoy nach wie vor eine direkte Koalition mit der PSOE, um solche Gesetze durchdrücken zu können. Gut tut den Sozialdemokraten ihr derzeitiger Kurs nicht: In aktuellen Umfragen würde die PSOE bei Wahlen nur noch 15 Prozent der Stimmen erhalten.

Ganz sicher ist der Durchmarsch Rajoys aber noch nicht. So beschloss der katalanische PSOE-Ableger PSC am Dienstag, beim »Nein« zu bleiben, und forderte seine sieben Abgeordneten auf, in beiden Abstimmungsrunden gegen den Kandidaten zu votieren. Trotzdem wäre es eine Überraschung, wenn sich so viele der 85 sozialdemokratischen Parlamentarier der Fraktionsdisziplin verweigern, dass es für Rajoy nicht reicht. Dem Bündnis aus dessen PP und den rechtsliberalen »Ciudadanos« (Bürger) fehlen sieben Stimmen zur absoluten Mehrheit.

Unidos Podemos, die Allianz aus Vereinter Linker (IU) und Podemos, spricht im Zusammenhang mit dem Kurswechsel der PSOE von einem »Putsch«. Für das Wochenende ruft das Bündnis »Coordinadora 25S« zu Protesten auf. Der Name steht für den 25. September 2012. Damals hatten Tausende Demonstranten versucht, das Parlamentsgebäude zu umzingeln. Die Polizei ging brutal gegen die Protestierenden vor. Nun soll »gegen den Putsch der Mafia« demonstriert werden. Offiziell angemeldet werden konnte die Kundgebung noch nicht, da das Datum der entscheidenden Abstimmung noch unklar ist. Eine Anmeldung ist aber wichtig, weil das unter Rajoy gegen alle Proteste durchgepeitschte »Maulkorbgesetz« spontane Demonstrationen in der Nähe öffentlicher Gebäude verbietet. Bei Zuwiderhandlungen drohen Geldstrafen von bis zu 30.000 Euro.