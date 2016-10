»Tarifverträge sollen umgangen werden«

Foto: Maurizio Gambarini/dpa

»Engagierte Betriebsräte unter Druck zu setzen, ist unanständig!« Das steht in einer Solidaritätserklärung, die Sie an die Beschäftigten des Gesundheitskonzerns Median gesandt haben. Neben Ihnen unterzeichneten auch die Betriebsratsvorsitzenden der Helios-Kliniken GmbH, der Sana-Kliniken AG und der Rhön-Klinikum AG. Was ist der Anlass für Ihre Erklärung?

Seitdem der Investor Waterland an Median beteiligt ist, hat sich dort die Unternehmensstrategie geändert – und zwar in bezug auf den Umgang mit den Beschäftigten. Über unsere Gewerkschaft ver.di und über den bisherigen Median-Konzernbetriebsratsvorsitzenden Roland Thomae haben wir davon erfahren. Das Unternehmen hat etliche Tarifverträge gekündigt. Es gibt dazu die Direktive, keine neuen Verträge mit ver.di abzuschließen. Gleichzeitig wird Druck auf einzelne Betriebsräte ausgeübt. Mit ihnen sollen auch sogenannte Lohn- und Gehaltsbestandteile verhandelt werden. Alles, was bislang in Tarifverträgen geregelt wurde, soll nun im einzelnen Betrieb ausgemacht werden.

Kennen Sie Beispiele für das Vorgehen des Unternehmens?

Es trifft etwa Roland Thomae. Er könnte zwar ohne Abschläge in Rente gehen, will aber weiter für die Interessen der Kollegen kämpfen. Doch Median erklärte das Arbeitsverhältnis mit ihm für beendet. Ein Unding. Da wird ein Mitarbeiter, der eine bedeutende Position im Betrieb hatte, ausmanövriert. Ein anderer Fall ist der der Betriebsrätin Ulrike Winkel. Sie hatte Flugblätter verteilt und äußerte sich in einer Betriebsversammlung kritisch über ein Ansinnen des Arbeitgebers. Nun wurde ein Ausschlussverfahren gegen sie eingeleitet, um sie aus dem Betriebsrat zu drängen. Das können wir nicht tolerieren.

Sie sagen das sehr bestimmt. Weshalb engagieren Sie und Ihre Kollegen sich, obwohl Sie nicht für Median arbeiten?

Wir beobachten bundesweit, dass die Arbeitgeber Tarifverträge umgehen wollen. Sie wollen die Betriebsräte missbrauchen, um nicht mit der Gewerkschaft verhandeln zu müssen. Auch bei Asklepios wurden wir bereits angefragt, ob wir nicht über Lohn und Gehalt mit dem Arbeitgeber verhandeln wollen. Doch das hat der Betriebsrat aus politischen und juristischen Gründen abgelehnt. Das Betriebsverfassungsgesetz sieht nicht vor, dass Betriebsräte solche Vereinbarungen treffen dürfen. Zudem müssen sich die Vertretungen im Betrieb neutral verhalten. Wir haben nicht die Möglichkeit, Arbeitskampfmaßnahmen einzuleiten oder durchzuführen. Das ist uns strikt untersagt. Indem die Arbeitgeber die Gewerkschaft umgehen, verschieben sie die Kräfteverhältnisse.

Erscheint Ihnen Median in dieser Hinsicht als besonders aggressives Unternehmen?

Diesen Eindruck haben wir. Zumindest geht das Unternehmen entsprechend mit den Arbeitnehmern um.

Können Sie die Unterschiede gegenüber der Situation bei Asklepios benennen?

In unserem Unternehmen gibt es nur noch für eine Handvoll Kliniken einen Tarifvertrag, der von ver.di abgeschlossen wurde und auch weiterhin verhandelt wird. Im Großteil der Einrichtungen gilt keine Vereinbarung, vom Asklepios-Management werden sie auch kategorisch abgelehnt. Es gibt aber einen Kulturunterschied gegenüber Median. Der Arbeitgeber respektiert eher unsere Auffassung, wir werden nicht derart unter Druck gesetzt.

Ihr Solidaritätsschreiben haben auch Gudrun Hedler von den Sana-Kliniken, Rainer Stein von Helios und Björn Borgmann von der Rhön-Klinikum AG unterzeichnet. Wie kam die gemeinsame Erklärung zustande?

Zweimal im Jahr treffen wir vier uns. Auch sonst halten wir Kontakt, telefonieren oder halten uns per E-Mail auf dem laufenden. Dieser Austausch ist zum wesentlichen Bestandteil unserer Arbeit geworden. Daraus entstehen auch solche Solidaritätserklärungen. Das Schreiben haben wir dann im Beisein des ver.di-Bundesfachbereichsvorsitzenden formuliert. Auf das Schreiben haben wir nun eine Mitteilung des Arbeitgebers erhalten. Die will ich hier nicht kommentieren, denn sie ist unterirdisch. Uns ging es aber sowieso vor allem darum, den Kolleginnen und Kollegen von Median zu zeigen, dass sie nicht alleine sind.