Flugbegleiter wollen streiken

Kämpferisch wie im November 2015: Unabhängige Flugbegleitergewerkschaft ruft ab heute zum Streik bei Eurowings Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Am heutigen Donnerstag streiken voraussichtlich die Flugbegleiter bei Eurowings. Passagiere der Lufthansa-Tochter müssen sich auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Nachdem ein Einigungsversuch erfolglos geblieben sei, gebe es keine andere Wahl mehr, als zum Streik aufzurufen, hatte die Unabhängige Flugbegleitergewerkschaft (Ufo) am Mittwoch in Mörfelden-Walldorf mitgeteilt. Laut Eurowings sind Langstreckenflüge nicht betroffen. Weitere Angaben konnte das Unternehmen zunächst nicht machen, angeblich weil Ufo noch keine Details zu den geplanten Arbeitsniederlegungen mitgeteilt habe.

Laut der Spartengewerkschaft hatte das Eurowings-Management zuletzt eine Schlichtung vorgeschlagen. Allerdings sei der Vorschlag »in keiner Weise einigungsfähig« gewesen, erklärte Ufo. Auf einen Gegenvorschlag der Gewerkschaft reagierte Eurowings am Mittwoch morgen mit der Erklärung, dieser werde nun geprüft. »Wir müssen davon ausgehen, dass es sich dabei um eine bloße Verzögerungstaktik handelt«, erklärte Ufo-Vize Sylvia De la Cruz. Daher komme die Gewerkschaft nicht umhin, zu Arbeitskämpfen aufzurufen.

Ein Sprecher der Fluglinie sagte: »Wir werden alles tun, um Streiks zu verhindern.« Das Unternehmen warf den Flugbegleitern vor, erst in der Nacht zu Mittwoch nach mehrstündigen Verhandlungen einen völlig neuen Vorschlag unterbreitet zu haben. Das Unternehmen habe deshalb darum gebeten, diesen bis zum Mittwoch nachmittag prüfen zu dürfen. Eurowings habe den Flugbegleitern außerdem nicht nur trotz eines widrigen Marktumfelds eine Vergütungserhöhung um sieben Prozent angeboten, sondern am Dienstag auch eine Schlichtung aller sonstigen offenen Punkte.

Ufo hatte bereits in der vergangenen Woche Streiks bei Eurowings angekündigt, die den damaligen Plänen zufolge am Montag dieser Woche beginnen sollten. Am Sonntag teilte die Gewerkschaft dann mit, dass für einen neuen Verhandlungsversuch zunächst auf Ausstände verzichtet werde. (AFP/jW)