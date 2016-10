Rotlicht: TV-Duell

Heute längst zum Phrasengeleier verkommen – Elefantenrunde nach der Bundestagswahl vom 3.10.1976 mit Willy Brandt (SPD), Helmut Kohl (CDU), Hans-Dietrich Genscher (FDP) und per Zuschaltung auf dem Bildschirm Franz Josef Straufl (CSU)

»Amerika, du hast es besser«, dichtete Goethe bekanntlich. »Dich stört nicht im Innern / (…) vergeblicher Streit.« Damit hat es sich.

Seit ein psychopathischer Ausbeuter, Grenzbefestigungsanlagenarchitekt und Bunnybefummler gegen eine Finanzkapitalbedienstete und Machtnudel verbal derart austeilt, dass die Qualitätsmedien unisono von einer »Schlammschlacht« reden, ist das Fernsehduell zwischen Aspiranten um politische Posten im Grunde nur noch so lächerlich wie das Medium, in dem es inszeniert wird.

Die erste im Fernsehen übertragene Präsidentschaftsdebatte fand am 26. September 1960 statt. Richard Nixon hat sich durch diesen – übrigens ausnehmend gesitteten – Infight mit John F. »Mr. America« Kennedy, der kaum Züge einer Debatte, sondern eher die einer zwiefachen Deklaration trug, vermutlich selbst geschlagen. Sei’s drum, das Bündnis zwischen Fernsehen und Politik war geschmiedet, samt all dem sich anschließenden endlosen Geplapper über Stärken, Schwächen, Aussehen, Mimik, Gestik et cetera.

Über die Jahre wurde der Ton schriller und der politische Streit zunehmend boulevardesker, bisweilen obszön personalisiert ausgetragen. Das durchaus würdevolle Gebaren in den Anfangsjahren, das auf den Modus der Verhandlung öffentlicher Angelegenheiten auf der antiken Agora verwies, galt mehr und mehr als obsolet.

In der Bundesrepublik war eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten. TV- oder Kanzlerduelle gibt es erst seit Beginn dieses Jahrtausends, dafür ergötzten einen – von 1972 an – die sogenannten Elefantenrunden, ausufernde Keilereien zwischen in der Regel ordentlich montierten Brummern und Bulldozern. 1990 hatte schließlich Helmut Kohl, von seiner seltsamen deutschen Einheit offenbar ausreichend besoffen, keinen Bock mehr, sich zum politischen Gegner herabzulassen, und die Dampfdebatten wurden eingestellt.

Es ist wenig erquicklich, die TV-Duelle seit 2002 Revue passieren zu lassen. Überzeugte Edmund Stoiber bei der Premiere noch durch sein Kuddelmuddelgerede mit semidadaistischen Einsprengseln, Gerhard Schröder durch eine gewisse proletarische Forschheit und Arroganz, so schritt die Verödung des antagonistischen Diskurses hernach sukzessive voran.

Schon die Veranstaltung Schröder contra Merkel (2005) war praktisch nicht durchzustehen, die Auseinandersetzung zwischen Merkel und Steinmeier erschöpfte sich in Phrasengeleier, und Merkel versus den Vortragskünstler Steinbrück habe ich mir dann gleich geschenkt.

Man labe sich statt dessen an den modernen Vierkämpfen aus den Jahren 1976 und 1980. In »Drei Tage vor der Wahl« knüppelten Helmut Schmidt, Kohl und Franz Josef Strauß, derweil Genscher ans nächste Champagnerfrühstück zu denken schien, aufs inbrünstigste aufeinander ein. Strauß mokierte sich übers »allgemeine Abrüstungspalaver«, bellte gegen die »Moskauer Fraktion« in der SPD und machte klar: »In unserer Position ist Faschismus, Nationalsozialismus, Marxismus und Kommunismus nichts anderes als eine verfeindete Verwandtschaft derselben Familie.« Schmidt wehrte sich permanent gegen diverse »unverschämte Beleidigungen«, knallte Kohl und Strauß vor den Latz: »Ich unterstelle Ihnen jene deutschnationale Gesinnung, wie sie von Alfred Hugenberg zur Zeit von Harzburg und in Harzburg vorgeführt worden ist mit dem Schlagwort: ›Man muss für die Freiheit kämpfen und gegen die Sozialdemokraten‹«, während Kohl vom »Marsch in den totalen Sozialismus« menetekelte und Schmidt anblaffte: »Sie machen eine Politik der verbrannten Erde.«

Das ist ein Duell – Kohl: »Bei der ZDF-Sendung …« Schmidt: »Sie fälschen Zitate!« Kohl: »Bei der ZDF-Sendung waren’s neun, und das ist doch völlig gleich …« Schmidt: »Sie sind ein unchristlicher Zitatfälscher!« Kohl: »Ja, ja, wissen Sie, was soll man, was soll man eigentlich noch über Ihre Wortschöpfung denken? Blamieren Sie sich, so gut Sie können, ich fahre hier in meinem Text weiter.«

Und ich halte hier in meinem Text an.