Sing dich selber. Die verlorene Königin Betty Harris

Foto: Betty Harris/Soul Jazz Records

Eine Verwegene, eine Vergessene, eine Verlorene: Betty Harris wird vom Londoner Soul Jazz Label auf einem Sampler als die »Lost Queen« des New Orleans Soul präsentiert. Verloren in den Jahrzehnten: In den 60er Jahren machte der Überproduzent Allen Toussaint eine Reihe von Singles mit ihr, die bis heute in der Northern-Soul-Szene aufgelegt werden, die aber sonst niemand kennt. Es wäre schön, wenn sich das mit dieser Werkschau ändern würde.

2016 ist ja sowieso das Jahr der großen alten Soul-Sängerinnen. Im Frühjahr erschien »Livin’ on a High Note« von Mavis Staples (Jahrgang 1939) mit leicht rockistisch übertriebenen Songs, die ihr diverse Poptypen, von denen Nick Cave der bekanneste ist, auf die heiligen Stimmbänder geschrieben hatten. Und auch Martha High (Jahrgang 1945) trat mit dem Album »Singing for the Good Times« strahlend und gospelgöttinnengleich abermals aus dem Schatten der Backing Bands von James Brown und Maceo Parker, in denen sie ihre besten Jahre versungen hatte. Nun also Betty Harris (Jahrgang 1939) mit einer Hammer-Compilation, die allerdings stilistisch streng rein retrospektiv aus dem Material der goldenen Sechziger schöpft. Andererseits: Gibt es etwas melodramatisch Packenderes, als eine »verlorene Königin« zu bewundern? Etwa so wie Jörg Fauser die »Königin von Saba« auftreten ließ?

Wenn Irma Thomas als die offizielle Königin des New Orleans Soul gilt, dann ist Betty Harris eben die verlorene. Auch wenn sie nie in New Orleans wohnte, sondern nur im Studio von Toussaint aufnahm. Harris kommt aus Orlando, Florida. Ihre Eltern waren Geistliche: »My childhood was church«, wird sie im Booklet zitiert. Erst lebte sie praktisch im Gospelchor, ging dann mit einer Girlgoup auf Reisen. Und dann lernte sie Big Maybelle (1924–1972) kennen, die R&B-Mutter aller Königinnen. Sie hatte bis dahin nie gewusst, was sie mit ihrer großen Stimme anfangen sollte. »Maybelle taught me to be me, not anyone ­else«. Harris sang dann mit Sam Cooke, ­James Brown und Aretha Franklin im New Yorker Apollo und ging mit Otis Redding auf dessen letzter Tour, bei der er mit dem Flugzeug abstürzte. Sie entschied sich 1970 für Studium und Familie. Und tauchte erst 2005 wieder im Musikgeschäft auf. Singt aber bis heute, mit einer Stimme, die einen immer wieder neu erwischt. (jW)