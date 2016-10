Gründung des »Bündnisses für Demokratie« in Istanbul

Am Sonntag wurde in Istanbul von verschiedenen Parteien und Einzelpersonen das »Bündnis für Demokratie« gegründet. Auszüge aus der Abschlusserklärung des Treffens:

Die politische Macht nahm den Putschversuch vom 15. Juli zum Anlass, um der Türkei durch Verhängung des Ausnahmezustands ein Unterdrückungsregime aufzuerlegen. (…)

Zehntausende Menschen verlieren auf rechtswidrige Weise ihre Arbeit, Medien und Presseorgane werden geschlossen. Künstler, Autoren, Journalisten werden verhaftet, von Oppositionellen regierte Kommunen unter Zwangsverwaltung gestellt. (…)

Historische und natürliche Reichtümer, Städte und Stadtviertel werden geplündert. Menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen werden beseitigt, neue Sklaven- und Leiharbeitsgesetze verabschiedet, Verarmung und Arbeitslosigkeit erreichen furchtbare Dimensionen. Die Gewalt gegen Frauen und unterschiedliche sexuelle Identitäten, sexistische Diskriminierung und Kindermissbrauch nehmen zu. Während der Krieg im Innern mit seiner ganzen zerstörerischen Kraft zum Tod unserer Menschen führt, werden wir in Syrien und im Irak in einen Krieg getrieben, der in einer Katastrophe enden wird.

Um diese düstere Realität zu verändern und um in einem demokratischen Land leben zu können, benötigen wir in der Türkei (…) den Aufbau einer modernen, pluralistischen und partizipativen Demokratie, die sich auf Rechtsstaatlichkeit stützt.

Unter den gegebenen Bedingungen wird das Bedürfnis nach Schaffung eines neuen Zentrums immer dringlicher, an dem sämtliche für Demokratie stehenden Kräfte beteiligt werden. Es besteht der Bedarf nach einer Struktur, die für das gemeinsame Handeln zur Erreichung des gemeinsamen Ziels Kontinuität gewährleistet. (…)

Auf unserem Treffen am 23. Oktober 2016 definierten wir folgende Ziele:

– (…) Der Kampf für die Aufhebung des Ausnahmezustands, für die Beseitigung der durch die Rechtsverordnungen, die Gesetzeskraft erhielten, entstandenen sozialen Benachteiligungen besitzt oberste Priorität.

– In den kommenden Tagen wird eine Verfassungsänderung mit anschließendem Referendum angesetzt werden, um den Wechsel zum »Ein-Mann-Regime« zu ermöglichen, das offiziell als »Präsidialsystem türkischer Prägung« bezeichnet wird. (…) Gegen das Referendum wird die gesellschaftliche Opposition auf umfassende Weise Widerstand leisten.

– Internationale Erfahrungen zeigen, dass die kurdische Frage friedlich und auf demokratischem Wege gelöst werden muss. Wir kämpfen für eine Politik friedlicher Beziehungen zu den Nachbarn der Türkei und zur gesamten Welt statt Kriegstreiberei.

– Wir kämpfen dafür, dass das Recht der unterdrückten Glaubensgemeinschaften auf ein Leben als gleichberechtigte Staatsbürger sowie der Laizismus als Grundlage der Demokratie gewährleistet werden.

– Unser Treffen vom 23. Oktober ist ein wichtiger Schritt in Richtung Demokratie und hin zu einem Neubeginn im politischen Leben der Türkei. Die Teilnehmer dieses Treffens gründeten eine Demokratische Versammlung. Sie wird in den nächsten Tagen zusammenkommen und auf demokratische und legitime Weise ihr Recht auf Kontrolle, Solidarität und Widerstand ausüben, um für die oben genannten Ziele einzutreten.

Unsere Kraft schöpfen wir nicht nur aus unserem gemeinsamen Handeln, sondern auch aus unserem Ziel, ein Zentrum zu schaffen, in dem im Zeichen eines neuen Politikverständnisses demokratische Kämpfe zusammengeführt werden.