Geisterbeschwörer des Tages: Antoni Macierewicz

Antoni Macierewicz Foto: Kacper Pempel/Reuters

Seit in Polen die PiS die Regierung angetreten hat, ist der Begriff der Totenruhe ein relativer geworden. Es wird exhumiert und umgebettet, was das Zeug hält, gern auch unter Abhaltung pathetischer Zeremonien wie dem »Smolensker Appell«. Der besteht darin, dass ein Soldat wie bei einer Geisterbeschwörung unter der Formel »Ich rufe zum Dienst …« die Namen aller dort am 10. April 2010 beim Absturz der Präsidentenmaschine Umgekommenen, pardon: »Gefallenen«, verliest. Dieser »Smolensker Appell« ist von Verteidigungsminister Antoni Macierewicz zum obligaten Bestandteil aller Festakte mit militärischer Beteiligung erklärt worden, egal, ob es vom Kontext her passt oder nicht. Im August zum Jahrestag des Warschauer Aufstands haben sich echte Veteranen jener Kämpfe die Gleichsetzung mit den Opfern eines Flugzeugabsturzes immerhin erfolgreich verbeten.

Doch die Beschworenen wollen und wollen nicht zurückkehren. Deshalb wird jetzt amtlich nachgeholfen. Die Generalstaatsanwaltschaft will die Überreste aller 96 Opfer des Absturzes exhumieren und nochmals untersuchen lassen, ob sich nicht doch Sprengstoffspuren oder andere Indizien für einen Anschlag finden lassen. Denn die Theorie einer russisch-polnischen Verschwörung liegt Macierewicz am Herzen. Proteste von Hinterbliebenen gegen das Herumfummeln an ihren ohnehin schon übel zugerichteten Angehörigen helfen gar nichts. In dem amtlichen Exhumierungsbescheid werden die sterblichen Überreste ganz pietätlos als »Sachbeweis« bezeichnet. Die katholische Kirche, die sich ansonsten gern auf den Vorrang göttlichen Rechts gegenüber irdischem beruft und den Kinderspaß Halloween als satanistisch verurteilt, schweigt diesmal wie ein sprichwörtliches Grab und behauptet leicht wahrheitswidrig, sie achte stets und immer legale Beschlüsse der weltlichen Macht. Solange es die richtige ist.(rl)