Tabubruch mit Ansage

»Ich verkünde hiermit«, erklärte der philippinische Präsident Rodrigo Duterte am 20. Oktober anlässlich seines Staatsbesuchs in der Volksrepublik China, »die Trennung von den USA in zweierlei Hinsicht, was die militärischen und ökonomischen, nicht aber die sozialen Belange betrifft«. Duterte hatte eine Bombe gezündet, über deren Sprengkraft Diplomaten und Militärstrategen gleichermaßen grübeln. Darüber wird nun auch in Japan heftig diskutiert, wo Duterte von Dienstag bis Donnerstag zu Gesprächen mit Premierminister Shinzo Abe weilt.

Großer Verlierer der neuen philippinisch-chinesischen Annäherung ist Washington. Die Philippinen, die von 1898 bis 1946 US-Kolonie und danach stets Washingtons engster Verbündeter in diesem Teil der Erde waren, sind ein Stützpfeiler in der auf die Asien-Pazifik-Region fokussierten Politik »Pivot to Asia« von US-Präsident Barack Obama. Die Inbesitznahme des Inselstaates hatte der damalige US-Präsident Wil­liam McKinley (1897–1901) als »wohlwollende Assimilierung« gerechtfertigt. Und im US-Kongress war seinerzeit ein wesentliches Kalkül klar benannt worden: Mit den Philippinen besäßen die Vereinigten Staaten ein Sprungbrett nach China mit seinen schier unermesslichen Märkten und Ressourcen. Das setzte die »Domestizierung der zu Assimilierenden« voraus. Wer den landesweiten US-Massakern an der Zivilbevölkerung, vor allem im »aufmüpfigen« Süden, entfliehen konnte, wurde im Geiste von »Uncle Sam« modelliert. US-Generalgouverneure in dem Inselstaat betrachteten die Filipinos gern herablassend als »unsere kleinen braunen Brüder«.

Der am Montag eigens zu Krisengesprächen nach Manila gereiste Abteilungsleiter für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten im State Department, Daniel Russel, beklagte gegenüber der Presse nun ein »wirkliches Klima der Unsicherheit«. Unsicherheit? Die befällt auch die extrem US-hörigen Eliten in den Philippinen selbst. Dessen Präsidenten galten stets als »Amboys«, amerikanische Jungs. Duterte hat angekündigt, die militärischen Abkommen mit den USA zu überprüfen und die gemeinsamen jährlichen Militärmanöver »Balikatan« (Schulter an Schulter) ab 2017 auszusetzen.

Was für fortschrittliche Kräfte im Lande inspirierend wirkt, ist den stramm im Geiste des Antikommunismus geschulten Armeegenerälen und Polizeioffizieren – von umtriebigen CIA-Agenten ganz zu schweigen – ein Stachel im Fleisch. Diesen Kommissköpfen schmeckt weder Kritik am transpazifischen Big Brother. Noch begrüßen sie die Freilassung politischer Gefangener und die in Norwegens Hauptstadt Oslo laufenden Friedensverhandlungen mit dem linken Untergrundbündnis der Nationalen Demokratischen Front der Philippinen (NDFP). Nicht auszuschließen, dass dem »Dutertismo« ein jähes Ende droht.