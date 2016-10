Angriff auf Polizeischule

Die Leichen von bei dem Anschlag getöteten Polizeischülern vor einem Krankenhaus in Quetta am Montag Foto: EPA/JAMAL TARAQAI

Mehrere Dutzend Polizeianwärter und einige Angehörige der pakistanischen Sicherheitskräfte wurden in der Nacht zum Montag bei einem Überfall auf eine Polizeischule in Quetta getötet. Die gemeldeten Opferzahlen wurden am Montag fast stündlich höher, da das Ausmaß der Verluste erst allmählich deutlich wurde. Am frühen Dienstag morgen war von 60 Toten und mehr als 120 Verletzten die Rede. Zugleich hieß es, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könne, da es noch Schwerverletzte in Lebensgefahr gebe.

Quetta ist die Hauptstadt von Belutschistan, der flächenmäßig größten, aber wirtschaftlich ärmsten und am dünnsten besiedelten Provinz Pakistans. Sie liegt im Westen des Landes und grenzt an Afghanistan. Neben einer bewaffneten Separatistenbewegung sind dort auch islamistische Kampforganisationen aktiv. Sie sind hauptsächlich in der paschtunischen Volksgruppe verwurzelt, die auf beiden Seiten der Grenze lebt. Insbesondere Quetta hat einen hohen paschtunischen Bevölkerungsanteil, darunter Zehntausende Flüchtlinge aus dem Nachbarland. Viele Jahre lang galt die Stadt als Sitz der Führung der afghanischen Taliban, der »Quetta-Schura«. Das wäre aber nur mit Duldung oder sogar Unterstützung des pakistanischen Militärs und seines Geheimdienstes ISI möglich gewesen.

Noch am Dienstag vormittag widersprachen sich die offiziellen Berichte über den Ablauf des Überfalls selbst in so wichtigen Einzelheiten wie dem Beginn des Angriffs und der Zahl der Teilnehmer. Am wahrscheinlichsten scheint, dass es nur drei Täter waren und dass diese am Montag gegen 23 Uhr in die Anlage eindrangen, nachdem sie die Wachen am Haupteingang erschossen hatten. Die Polizeischüler, deren jüngste erst 15 Jahre alt sein sollen, befanden sich zu dieser Zeit schon zur Nachtruhe im Schlafsaal. Die Angaben über ihre Zahl liegen zwischen 200 und 700. Nach übereinstimmenden Darstellungen gab es die meisten Opfer in dieser Gruppe. Unklar ist jedoch zumindest vorerst, wie sie starben. Einigen pakistanischen Medien zufolge wurde die Mehrheit getötet, als zwei der Angreifer Sprengstoffgürtel zur Explosion brachten. Dagegen stehen Berichte aus den Krankenhäusern, dass die Masse der Toten und Verwundeten Schussverletzungen gehabt hätte.

Nicht auszuschließen ist, dass viele Opfer irrtümlich angeschossen oder verletzt wurden, als Spezialeinheiten der Streitkräfte und des paramilitärischen Grenzschutzes die Polizeiakademie stürmten. Aus den Beiträgen pakistanischer Medien wird deutlich, dass dabei, verstärkt durch die nächtliche Dunkelheit, große Verwirrung herrschte. Die Gegenaktion der Sicherheitskräfte dauerte zwischen drei und vier Stunden, also gemessen an der bislang angegebenen geringen Zahl von Angreifern erstaunlich lange.

Der Überfall wurde von offiziellen Stellen zunächst der verbotenen Organisation Laschkar-e-Dschangwi und später einer von ihr abgespaltenen Gruppe zugeschrieben. Die damit verbundene Darstellung, es habe von diesen eine »Bekennererklärung« gegeben, scheint jedoch falsch gewesen zu sein. Möglicherweise beruhte sie auf abgehörten Telefongesprächen der Angreifer, die angeblich ständig mit einer Kommandozentrale in Afghanistan im Kontakt waren. Später behauptete eine Person, die sich auf den »Islamischen Staat« bezog, per Telefon, dass dieser den angrifforganisiert habe. Der Mann drohte mit weiteren Anschlägen und kündigte an, dass der IS zum »Alptraum der pakistanischen Regierung« werden wolle. Solche Trittbrettfahrer gibt es aber in dem asiatischen Land nach fast jeder bewaffneten Attacke.

Quetta war zuletzt im August in den internationalen Nachrichten. Unbekannte hatten damals zunächst einen prominenten liberalen Anwalt erschossen und später einen Selbstmordattentäter zu dem Krankenhaus geschickt, vor dem sich nach der Einlieferung des Opfers zahlreiche Anwälte und Justizangehörige versammelt hatten. Mit seiner Bombe riss der Terrorist 88 Menschen in den Tod.