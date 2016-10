Sozialnationalismus

Pis-Parteichef Jaroslaw Kaczynski während einer Sitzung des Parlaments am 13. Januar Foto: Kacper Pempel/Reuters

Viele hatten erwartet, dass die rechtskonservative Partei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) die Parlamentswahlen des letzten Jahres gewinnen würde. Aber dass es ihr mit 38 Prozent der Stimmen zu einer absoluten Mehrheit der Mandate reichen würde, überraschte dann doch. Gründe waren damals die niedrige Wahlbeteiligung und ein taktischer Fehler bei den Postsozialisten, die in einem Bündnis angetreten waren und knapp unterhalb der in diesem Fall geltenden Achtprozenthürde blieben. Die siegreiche PiS profitierte davon und erhielt 235 von 460 Mandaten im Sejm.

Heute, ein Jahr später, wäre sie zwar immer noch stärkste Partei, aber sie müsste sich Koalitionspartner suchen. Nach einer aktuellen Umfrage für die Zeitung Rzeczpospolita bekäme sie derzeit nur noch 30 Prozent. Das heißt, dass sie die Unterstützung der Wechselwähler, die beim letzten Urnengang von acht Jahren Herrschaft der wirtschaftsliberalen »Bürgerplattform« enttäuscht waren und ihr zum Sieg verhalfen, offenbar weitgehend wieder eingebüßt hat und sich ihre Wählerschaft wieder auf die langjährigen Stammwähler reduziert hat.

Doch dass dieser Fall von Neuwahlen vorzeitig eintritt und die PiS das tun müsste, was sie am wenigsten kann – Koalitionen schließen –, das erwartet derzeit niemand. Durch die allein in diesem Jahr umgerechnet sechs Milliarden Euro teure Einführung eines Kindergelds von 500 Zloty (115 Euro) ab dem zweiten Kind hat sich die PiS Akzeptanz gerade bei jenen »kleinen Leuten« verschafft, die mit jedem Zloty rechnen müssen. Hämische Artikel der liberalen Presse über unmanierliche »Unterschichtler«, die im Sommer von diesem Kindergeld die Ostseestrände heimgesucht hätten, wirkten wie Wasser auf die Mühlen der Regierungspartei.

Was seit dem Winter die liberale Opposition erregt, ist diesem Sozialelektorat gleichgültig: die Demontage von Rechtsstaat und Gewaltenteilung, exemplarisch durchgezogen im Kampf gegen die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts und inzwischen ausgedehnt auf die Unabhängigkeit der Richterschaft generell. So wie einst Gerhard Schröder gegen die »faulen Säcke« in den Lehrerzimmern hetzte, so teilt Justizminister Zbigniew Ziobro gegen die »Kaffeetrinker« im Justizapparat aus. Und er belässt es nicht bei Reden: Eine Richterin, die ihn vor Jahren in einem Beleidigungsverfahren zu einer öffentlichen Entschuldigung verurteilt hatte, ließ er degradieren und in die Provinz versetzen.

Die elektronischen Medien hat die PiS inzwischen weitgehend gleichgeschaltet: das öffentlich-rechtliche Fernsehen TVP ist nach der Entlassung Hunderter Journalisten und ihrer Ersetzung durch politisch zuverlässige Nachwuchskräfte auf Linie gebracht. Es machte sich zwar in der Branche und bei der Intelligenz lächerlich, als es neulich im Morgenmagazin den Tod des Film- und Theaterregisseurs Andrzej Wajda überging und mit der Nachricht über die 76. Monatsandacht seit dem Absturz der Präsidentenmaschine bei Smolensk 2010 aufmachte. Doch auch wenn die Zuschauerzahlen gerade bei den Informationssendungen von TVP im Sturzflug sind, verfolgt die PiS weiter ihr Ideal eines »nationalen« Mediensystems mit »patriotischen« Spielfilmen. Geld für solche Großproduktionen findet sich unter anderem bei der staatlichen Post, die den Verschwörungsschinken »Smolensk« großzügig sponserte.

Überhaupt hat die PiS, die der Vorgängerregierung immer Parteibuchwirtschaft vorwarf, auch auf diesem Gebiet Maßstäbe gesetzt. Sie war kaum im Amt, da plazierte sie Parteigänger in den Chefsesseln aller staatlichen Konzerne, und dieses System reicht inzwischen bis tief nach unten. Manchmal zum Schaden der Unternehmen. So wurde als Leiter eines staatlichen Gestüts für Araberpferde ein Parteisoldat ohne Erfahrung mit Pferdezucht berufen, dem schon nach Wochen reihenweise die teuren Tiere eingingen. Die anstehende Pferdeauktion wurde unter diesem Eindruck zur Pleite.

Mit einem Projekt könnte sich die PiS aber verrechnet haben. Die geplante Verschärfung des Abtreibungsrechts, mit der sie den Bischöfen einen Gefallen tun will, trieb Anfang Oktober im ganzen Land und bis tief in die Provinz mehr als 100.000 Frauen auf die Straßen. Am letzten Montag ging der »schwarze Protest« in die nächste Runde. Wieder waren einige zehntausend Frauen und Männer in Schwarz unterwegs. Und eine der Parolen war neu: »Wählen gehen!«. Eine Revolution droht der PiS von dieser Seite also nicht; die Abwahl durch die Mobilisierung von Nichtwählern womöglich schon.