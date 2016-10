Linke fordert Stadt für alle

Mieterdemonstration und Blockadeaktion gegen Zwangsräumung im Februar 2014 in Köln Foto: Henning Kaiser/dpa

Zu ihrem nunmehr dritten »Mietenpolitischen Ratschlag« lädt die Bundestagsfraktion Die Linke für Samstag ins Bürgerzentrum Ehrenfeld nach Köln ein. An der Tagung, die unter dem Motto »Bezahlbarer Wohnraum – für alle!« steht, nehmen außer Fachpolitikern der Linken auch Expertinnen und Experten anderer Organisationen teil. So erwartet die Linksfraktion unter anderem Norma Brecht vom Netzwerk »Leipzig – Stadt für alle«, Silke Gottschalk, Geschäftsführerin des Deutschen Mieterbundes NRW, und Lisa Rochlitzer vom Mietshäuser-Syndikat.

Dass die Linksfraktion ihre Tagung gerade in der Domstadt ausrichtet, dürfte kein Zufall sein. Ist bezahlbarer Wohnraum doch vor allem in den Metropolen Nordrhein-Westfalens kaum mehr vorhanden. »In Städten wie Köln, Düsseldorf, Bonn oder Münster sind die Mieten in wenigen Jahren um satte 30 Prozent gestiegen«, berichtete Özlem Alev Demirel, Landessprecherin der Linkspartei im bevölkerungsreichsten Bundesland, am Dienstag gegenüber dieser Zeitung. Daran habe auch die sogenannte Mietpreisbremse nichts geändert. Demirel sieht die »rot-grüne« Landesregierung sowie die Kommunen in der Pflicht, »bezahlbare Wohnungen für alle bereitzustellen«.

Tatsächlich verschärft sich die Situation vor allem für einkommensschwächere Menschen und Familien schnell. So fallen jedes Jahr mehr Wohnungen aus der Sozialbindung, als neue hinzukommen. Von ehemals 844.000 Sozialwohnungen in NRW im Jahr 2002 waren Ende 2014 nur noch 489.000 vorhanden.

»Die Landesregierung hat beim Bau von Sozialwohnungen völlig versagt. Bereitgestellte Fördermittel wurden nicht einmal vollständig abgerufen«, kritisierte Christian Leye, Landessprecher der NRW-Linken. Da eine Übertragung in das neue Haushaltsjahr nicht möglich sei, sei das Geld nun weg, sagte der Linke-Politiker am Dienstag auf jW-Anfrage. Seine Partei wolle nicht nur im langsam beginnenden NRW-Landtagswahlkampf »gegen jede Privatisierung von Wohnungen« streiten, sondern fordere auch, dass »bereits privatisierte Bestände wieder in öffentliches Eigentum überführt werden«.

Was aber – ganz konkret – sind die Alternativkonzepte der demokratischen Sozialisten? »Die Frage des Wohnungsbaus ist ja nicht getrennt von den Fragen zu betrachten, wem die Stadt eigentlich gehört und wie wir leben wollen«, antwortet Sascha Wagner, Landesgeschäftsführer der Linken in NRW. Konkret setze sich seine Partei für eine neue Landeswohnungsgesellschaft und den jährlichen Bau von 100.000 eigenen Wohnungen mit unbefristeter Sozialbindung und garantierten Mieten durch das Land und die Kommunen ein. Diese sollten barrierefrei und altersgerecht sein. Auch ein »Landesprogramm zur Unterstützung von Wohnungsgenossenschaften« will Die Linke – laut Wagner – auflegen lassen.

Die Forderungen stoßen auch bei »Recht auf Stadt«-Aktivisten auf Unterstützung. Es sei der »richtige politische Ansatz, die Menschen zu fragen, wie sie leben und wohnen wollen«, lobt die Duisburger Aktivistin Sylvia Brennemann. In der Ruhrgebietsmetropole stehen aktuell mehrere tausend Wohnungen leer und sind vom Abriss bedroht. »Der Wohnraum wird hier massenhaft vernichtet, obwohl der Sozialbericht der Stadt für die kommenden Jahre einen Mangel von mehreren tausend Wohnungen prognostiziert«, monierte Brennemann am Dienstag. Sie ist sicher, dass eine gezielte Verknappung erfolgen soll, »um die günstigen Mieten anzuheben«. »Parallel dazu wird der vorhandene Wohnraum im Duisburger Süden für die wohlhabenden Familien aus dem angrenzenden Düsseldorf aufgewertet«.