Die französischen Behörden haben am Dienstag die Räumung des Flüchtlingslagers in Calais fortgesetzt. Auch am zweiten Tag blieb es weitgehend friedlich. Die Behörden wollten mit dem Abriss von Zelten und Behelfsunterkünften beginnen. Dabei würden keine Bulldozer eingesetzt, sagte der Sprecher der Präfektur Pas-de-Calais am Dienstag. Ein Drittel der Migranten hatte das Lager, das unter dem Namen »Dschungel« bekannt geworden war, am Montag im Laufe des Tages verlassen. 1.918 Erwachsene wurden nach offiziellen Angaben mit Bussen in andere Regionen Frankreichs gebracht. (dpa/jW)