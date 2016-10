Historiker Manfred Grieger verlässt VW

Manfred Grieger im Wolfsburger Volkswagen-Archiv (8. April 2008) Foto: Peter Steffen/dpa-Bildfunk

Manfred Grieger, Chefhistoriker bei Volkswagen, wird nicht länger für den Konzern arbeiten. Das bestätigte am Samstag ein Unternehmenssprecher (jW berichtete). Demnach wird Grieger den Konzern am Monatsende verlassen, seine Aufgaben übernimmt – einem Bericht von Spiegel online zufolge – vorübergehend die Archivarin Ulrike Gutzmann. Grieger war Leiter der Abteilung Historische Kommunikation, seit 1998 arbeitete er bei Volkswagen. Er gilt als bedeutender Forscher über Zwangsarbeit während des deutschen Faschismus. Er hatte vor seiner Tätigkeit beim Autobauer gemeinsam mit Hans Mommsen das Buch »Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich, 1933–1948« geschrieben.

Vom Konzern war zunächst erklärt worden, Grieger verlasse VW in beiderseitigem Einvernehmen. Am Montag hieß es dann, Grund für die Trennung sei ein »unterschiedliches Verständnis über die Zusammenarbeit«. Die Nachrichtenagentur dpa verfügt nach eigenen Angaben über Informationen, die nahelegen, dass der Konzern versucht hatte, Griegers Arbeit einzuschränken. Es soll einen Streit über Abstimmungsvorgaben gegeben haben.

Der Experte hatte in einem Fachmagazin eine Studie über die NS-Verstrickungen der Konzerntochter Audi als handwerklich mangelhaft kritisiert. Die Untersuchung verharmlose die Rolle des Unternehmens während des Faschismus. Grieger kritisierte etwa, dass Beziehungen zu »den NS-Eliten durch die Vorstände Richard Bruhn, William Werner und Carl Hahn« zwar benannt, deren Rolle aber heruntergespielt werde.

Griegers Rezension schlug hohe Wellen, zumal an der Studie auch ein Audi-Historiker beteiligt war und das Unternehmen das Papier selbst in Auftrag gegeben hatte. In der Folge soll Grieger Auflagen für seine Arbeit erhalten haben. Dabei gab es Differenzen, am Ende soll die Trennung unausweichlich gewesen sein.

Am Montag äußerte sich auch der VW-Betriebsrat zum Weggang des Historikers. »Wir bedauern es sehr, dass Herr Dr. Grieger aus dem Unternehmen ausscheidet und halten dies für einen Fehler«, sagte ein Sprecher der Arbeitervertretung. Der Forscher habe große Leistungen bei der Aufarbeitung der Geschichte des Konzerns geleistet und von Beginn an mit dem Betriebsrat zusammengearbeitet. »Es ist auch ein großer Verlust für Volkswagen. Wir als Betriebsrat setzen auch künftig auf die Beratung von Manfred Grieger.« (dpa/jW)