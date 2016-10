Vorschlag: Die jW-Programmtips

Im Spanischen Bürgerkrieg (1936-1939) verteidigten Freiwillige aus der ganzen Welt die Republik gegen den Staatsstreich der Franquisten, darunter auch Ernest Hemingway. »Vom Kämpfen und Sterben der Internationalen Brigaden« Foto: ARTE France /© Kuiv Productions/DR

Wer schlägt McDonald’s?

Das große Fastfood-Duell

McDonald’s ist der unangefochtene Marktführer auf dem deutschen Fressmarkt. Doch es kriselt: In welchen Bereichen ist der Platzhirsch noch super, und wo leistet er sich Schwächen? Nordsee verspricht frischen Fisch, KFC puren Hühnchengeschmack, die meisten Filialen hat seit kurzem Subway, und dann ist da noch Burger King. Und die Schüssel.

Vom Kämpfen und Sterben der Internationalen Brigaden

Wir erheben uns von den Plätzen: Im Spanischen Krieg (1936–1939) verteidigten Freiwillige aus der ganzen Welt die Republik gegen den Staatsstreich der Franquisten: Fabrikarbeiter aus Paris, Hafenarbeiter aus New York, Bergarbeiter aus Polen, deutsche Antifaschisten, italienische Kommunisten, tschechische Aktivisten. 35.000 Kämpfer aus 50 Ländern, darunter auch Intellektuelle und Künstler wie André Malraux, Ernest Hemingway, Robert Capa, John Dos Passos, George Orwell und Gustav Regler. Der Dokumentarfilm beleuchtet den Kampf der in den Internationalen Brigaden organisierten Freiwilligen, die ihr Leben für das spanische Volk aufs Spiel setzten. Die traurige Bilanz der Brigadisten, die in allen großen Schlachten gekämpft haben: 10.000 Tote, an die 8.000 Vermisste und Tausende Verletzte. Doku aus dem Jahr 2015.

Faszination Wissen

Industrie 4.0: Ist Deutschland schon abgehängt?

Es ist so, dass ... nein, seien wir freundlich, es scheint, dass deutsche Firmen den Start der Digitalisierung verschlafen haben. Ist aber eben gar nicht so, sagt diese Doku. Wir sind schon froh, dass sich jemand mit dem Thema Arbeit befasst und hoffentlich auch mit der Zukunft der Arbeitenden.

37°: Fremde in meinem Haus

Flüchtlinge mit Familienanschluss

Wenn die 19jährige Franzi nach Hause fährt, freut sie sich nicht nur auf das Wiedersehen mit ihren Eltern, sondern neuerdings auch auf Basel (23) und Omar (22), ihre »neuen syrischen Brüder«. Die beiden anerkannten Flüchtlinge sind im vergangenen Herbst bei Susanne und Ulrich eingezogen, gerade als Franzi zum Studium fortging. »Wir hatten Platz, wir waren neugierig, wir wollten helfen.« Klingt einfach. Ist es bestimmt nicht immer. Ist einfach kompliziert, um mit Thomas Bernhard zu sprechen.

