Mehr Geld und bessere Arbeitszeitplanung

Tarifverhandlungen 2015: Am heutigen Dienstag sind Bahn und GDL wieder im Clinch Foto: Kay Nietfeld/dpa-Bildfunk

Vor der zweiten Verhandlungsrunde mit der Deutschen Bahn AG hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zusätzliche Tarifforderungen erhoben. Darunter seien »längst überfällige Regelungen«, sagte ein GDL-Sprecher am Montag in Frankfurt am Main. Ohne einen Tarifvertrag für Nachwuchskräfte werde es keinen Abschluss geben, zeigte sich die Gewerkschaft vor dem für den heutigen Dienstag in der Mainmetropole angesetzten Treffen hartnäckig.

Bei der Zusammenkunft soll insbesondere die Fahrtkostenerstattung für angehende Lokführer geregelt werden. Zudem will die GDL erreichen, dass das gesamte Zugpersonal den Triebfahrzeugführern gleichgestellt wird, wenn es um Schutzvorschriften bei einer dauerhaften Dienstunfähigkeit geht. Im grenzüberschreitenden Verkehr sollen GDL-Vereinbarungen mit der dänischen Gewerkschaft tarifvertraglich festgehalten werden.

Neben dem Tarifwerk verlangt die traditionell kämpferische Eisenbahnergewerkschaft von dem Bahn-Konzern eine gemeinsame Imagekampagne, um das Ansehen des Zugpersonals zu verbessern. Das Personal müsse zudem in den Zügen mit einem gestärkten Hausrecht ausgestattet werden, verlangte der Gewerkschaftsvorsitzende Claus Weselsky. Schädlich für das Ansehen und Ursache für die Einstellungsflaute sei die von der Bahn AG ausgelöste Debatte um »autonomes Fahren« und »automatische Fahrkartenkontrollen«.

Die Bahn ihrerseits hat nach eigenen Informationen den Werbeetat für das Personalmarketing neu vergeben. Den Zuschlag für drei Jahre erhielten Agenturen mit den Namen »Torben, Lucie und die gelbe Gefahr« (TLGG), »Thjnk« sowie »Possible Worldwide«, wie das Personenbeförderungs- und Logistikunternehmen am Montag mitteilte. Die Reklamefachleute sollen einen Nachfolger für die zuletzt propagierte Werbekampagne »Kein Job wie jeder andere« entwickeln.

Die Tarifrunde hatte vor zwei Wochen begonnen, als die GDL zunächst ihre Forderungen nach genau vier Prozent mehr Geld, verbesserten Arbeitsbedingungen etwa bei Schichtrhythmen und planbarer Arbeitszeit vorgestellt hatte. GDL-Chef Weselsky hatte dabei den Vorrang der Arbeitszeitregelungen betont.

Bahn-Vorstand Ulrich Weber hat für die heutige Runde in Frankfurt am Main ein erstes Angebot zu Gehältern und Arbeitszeiten angekündigt.

Das staatseigene Unternehmen verhandelt wie in der vorherigen Runde parallel mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Deren Verhandlungsdelegation war am Montag vergangener Woche erstmals mit den Bahn-Vertretern zusammengekommen. Die EVG fordert ebenfalls mehr Geld und präsentierte ein »Gesamtpaket«. Sieben Prozent mehr im Volumen sollten es sein, »2,5 Prozent davon wollen wir als individuelles Wahlrecht vereinbaren, entweder sechs Tage mehr Urlaub, eine Stunde pro Woche weniger arbeiten oder noch mal 2,5 Prozent mehr Geld«, hatte EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba nach dem Treffen bekräftigt.

Das sei der Beschluss der zuständigen Tarifkommissionen, von dem es kein Zurück mehr gebe. Über Weiterbildung und Altersvorsorge müsse ebenso verhandelt werden wie über den »DemografieTV« und die zunehmende Digitalisierung. »Auch Verbesserungen bei den Arbeitszeitregelungen und ein Abschluss für die Nachwuchskräfte gehören dazu«, erklärte Rusch-Ziemba auf der Website der EVG.

Insgesamt geht es bei der Tarifrunde zwischen den beiden Gewerkschaften und dem Konzern um 150.000 Beschäftigte der Bahn in Deutschland. (dpa/jW)