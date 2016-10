Aktueller als man meint: Alte Musik bei den Händel-Festspielen in Halle/Saale Foto: Hendrik Schmidt/dpa- Bildfunk

Nichts ist so sehr Nische, als dass in ihm nicht Platz wäre für noch eine Nische. In der klassischen Musik, einer schon recht marginalisierten Sphäre, gibt es die Nische Alte Musik. Breitere Wirkung entfaltet sie vielleicht noch im Wellness- oder Esoterikbereich, hilft also neben Räucherstäbchen und Kundalini Yoga, die Arbeitskraft vorübergehend wiederherzustellen – wenn’s denn hilft.

Schad’ drum. Alte Musik ist mindestens so ein Abenteuer wie archäologische Museen, mittelalterliche Kathedralen oder Galerien alter Meister. Sie lässt trotz aller Fremdheit ahnen, wie sich das angefühlt haben mag in einer Zeit, in der unter der Käseglocke des Glaubens die Welt noch ganz und die Arbeitsteilung nur schwach entwickelt war. Am gregorianischen Choral etwa waren zur Karolingerzeit nur Männerstimmen beteiligt. Musik war kein Genuss, sondern Offenbarung und Andacht. Niemand hielt sie für Kunst, so wie etwa Eltern, die ihrem Kind vor dem Einschlafen vorlesen oder vorsingen, nie auf den Gedanken kämen, das wäre Kunst oder ein Konzert.

Man war im Lauschen aufs Wort Gottes eins mit denen, die da sangen; man sang oder sprach mit, stumm oder laut. Daran änderte sich nicht viel, als Kopernikus die Erde aus dem Zentrum des Alls verbannte und die Naturwissenschaft der Theologie zuzusetzen begann. In der wachsenden Schönheit des Zusammenklangs von immer mehr Stimmen, auf immer neue und farbigere Art hörten die Menschen die Größe und Pracht Gottes. Das moderne Ohr, beim Hören gewohnheitsmäßig auf Konzertmodus gestellt, nimmt in den Motetten und Messen der großen Renaissance-Komponisten wahr, wie das Diesseits sehr allmählich und verschiedenartig über die Transzendenz triumphiert. Guillaume Dufay machte den Anfang mit einer lang anhaltenden Wirkung weit über seine nordfranzösische Heimat hinaus. Noch in Orlando di Lassos Psalmvertonungen oder Palestrinas Messen ist Gott in einer Weise Klang geworden, dass man bis heute dankbar sein kann, dass die Menschen ihn sich ausgedacht haben.

Nicht zufällig fanden die großen Neuerungen in der europäischen Musik während der Renaissance und Reformation in Gegenden statt, in denen die Geschichte auch sonst vorankam: In Frankreich, Flandern, Oberitalien und England. In Thomas Tallis großer Motette »Spem in alium« geht das noch für die Renaissance typische, erhabene Dahinströmen der Stimmen über in eine mit dynamischem und rhythmischem Maßwerk reich ausgestattete, akzentuiert rhythmisierte Monumentalarchitektur. Bei Aufführungen dieser Motette am Anfang des 16. Jahrhunderts korrespondierten die acht beteiligten Chöre (à fünf Stimmen) wie in Frage und Antwort, durchmaßen dabei den Innenraum der Kathedrale; eine Architektur ging in die andere über.

Ähnlich waren die zwei Chöre, die alljährlich zu Beginn der Karwoche das grandiose Hin und Her von Gregorio Allegris »Miserere« intonierten, an verschiedenen Ecken der Sixtinischen Kapelle aufgestellt. Unter Michelangelos epochalem Deckenweltbild schlug dieses Stück mehrstimmigen A-Capella-Gesangs noch einmal den Bogen von der Gregorianik bis zum vielstimmigen, an manchen Stellen schon himmlisch homophonen Choralsatz.

Obwohl die Geschichte in der Mitte Europas mit dem 30jährigen Krieg schrecklich zurückgeworfen wurde, begann das am meisten geschundene Deutschland seit dem 17. Jahrhundert die europäische Musik zu prägen. Die Vorläufer hatten mit dem frühen »Gesamtkunstwerk« Vokalpolyphonie nicht nur Fundamente geschaffen, auf die noch Brahms zurückgriff. Sie hatten einen für Jahrhunderte verbindlichen, bei aller regionalen Verschiedenheit einheitlichen Musikstil geschaffen, einer der großartig friedlichen Beiträge Europas zur Weltkultur.